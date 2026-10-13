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Με ήπια πτώση και έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων κινήθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα πρώτα αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, ενώ οι ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των κατασκευαστών τσιπ μνήμης περιόρισαν γενικότερα τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Ο S&P 500 κινήθηκε κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, ο τεχνολογικός Nasdaq Composite δέχθηκε πιέσεις και ο Dow Jones εμφάνισε μεταβλητότητα, χάνοντας μέρος των αρχικών του κερδών. Η εικόνα αποτύπωσε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσδοκίες για την εταιρική κερδοφορία έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Έτσι στο ταμπλό ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,35% και διαπραγματεύεται στις 51.670 μονάδες. Ο S&P 500 με οριακή πτώση 0,02% στις 7.805 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε απώλειες 0,15% στις 27.205 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις μεγάλες τράπεζες να δίνουν τα πρώτα δείγματα για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, την πιστωτική δραστηριότητα και τις προοπτικές των επιχειρηματικών κερδών.

Οι τράπεζες και ο πήχης των προσδοκιών

Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε αποτελέσματα και έσοδα χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αν και αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026. Η μετοχή της παρουσίασε περιορισμένες μεταβολές, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου έναντι των βελτιωμένων προοπτικών.

Αρνητική ήταν η αντίδραση στη Wells Fargo, η οποία υποχώρησε περίπου 2% μετά τη δημοσιοποίηση μεικτών οικονομικών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, η Goldman Sachs κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά, καθώς τα έσοδά της ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς.

Όπως επισήμανε η Ρεμπέκα Γουόλσερ, επικεφαλής επενδύσεων της Walser Wealth Management, οι τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις, ωστόσο οι ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν σχεδόν 30% σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ισχυρά αποτελέσματα ενδέχεται να μην αρκούν για να στηρίξουν τις μετοχές, εφόσον δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα αισιόδοξες προβλέψεις.

Στον ασφαλιστικό κλάδο, η UnitedHealth κινήθηκε οριακά ανοδικά, έχοντας ανακοινώσει οικονομικές επιδόσεις καλύτερες των εκτιμήσεων.

Πιέσεις στα τσιπ μνήμης από τη Νότια Κορέα

Σημαντική πηγή ανησυχίας αποτέλεσε η βουτιά 5,5% του νοτιοκορεατικού Kospi, ο οποίος υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου. Η πτώση συνδέθηκε με προβληματισμό για τις αποτιμήσεις των εταιρειών ημιαγωγών και την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση από την Κίνα.

Η κινεζική CXMT ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους ένα νέο, ισχυρότερο τσιπ μνήμης, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό σε έναν κλάδο που έχει ωφεληθεί σημαντικά από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πιέσεις μεταφέρθηκαν και στην αμερικανική αγορά. Η SK hynix υποχώρησε σχεδόν 4%, ενώ η Micron Technology κατέγραψε απώλειες κοντά στο 5%. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι Seagate Technology, Western Digital και Sandisk.

Η εξέλιξη αναδεικνύει την αυξανόμενη ευαισθησία των επενδυτών στις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου, ιδιαίτερα μετά το ισχυρό ράλι των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Meta και Apple κέρδισαν τις εντυπώσεις – Άλμα για την Bumble

Παρά τις πιέσεις στους ημιαγωγούς, ορισμένοι τεχνολογικοί τίτλοι ξεχώρισαν θετικά.

Η Apple ενισχύθηκε μετά την παρουσίαση του HomeView, μιας νέας έξυπνης οικιακής συσκευής που αξιοποιεί το Apple Intelligence και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Siri. Η συσκευή χρησιμοποιεί αναγνώριση προσώπου για την εξατομίκευση των πληροφοριών που εμφανίζονται στα μέλη ενός νοικοκυριού.

Η Meta Platforms συνέχισε την ανοδική της πορεία για δεύτερη συνεδρίαση, μετά την παρουσίαση του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Muse Wonder. Η θετική υποδοχή από τη Wall Street οδήγησε την Truist να αυξήσει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 1.000 δολάρια από 763 δολάρια.

Εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση της Bumble, της εταιρείας πίσω από τη γνωστή εφαρμογή γνωριμιών, με τη μετοχή να εκτινάσσεται κατά 56%. Καταλύτης αποτέλεσε η ανακοίνωση εξαγοράς της από την Ithaca Holdings, μέσω συμφωνίας εξ ολοκλήρου σε μετρητά, η οποία αποτιμά την εταιρεία στα 1,3 δισ. δολάρια.

Στον αντίποδα, η Adobe βρέθηκε αντιμέτωπη με την υποβάθμιση της HSBC, λόγω ανησυχιών ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέψουν τη δημιουργία δωρεάν ανταγωνιστικών εφαρμογών για δημοφιλή προϊόντα της. Η τράπεζα μείωσε την τιμή-στόχο στα 267 δολάρια από 310 δολάρια, επισημαίνοντας τον κίνδυνο απώλειας χρηστών.

Το ακριβό πετρέλαιο πιέζει τις αεροπορικές εταιρείες

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι υψηλές τιμές ενέργειας εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον αεροπορικό κλάδο, αυξάνοντας το κόστος καυσίμων και τις ανησυχίες για τα περιθώρια κερδοφορίας.

Σύμφωνα με την S3 Partners, οι επενδυτές που στοιχηματίζουν στην πτώση της JetBlue έχουν αυξήσει τις ανοικτές θέσεις πώλησης στο 30,5% των ελεύθερα διαπραγματεύσιμων μετοχών, από 20,6% στα τέλη του 2025.

Αντίστοιχα, στην Alaska Air το ποσοστό αυξήθηκε στο 10,8% από 6,4%. Οι δύο μετοχές υποχώρησαν στη συνεδρίαση, έχοντας ήδη χάσει περίπου το ένα τέταρτο της αξίας τους από τις αρχές του έτους.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Σαμ Πίρσον της S3 Partners, ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία κάλυψη των ανοικτών θέσεων πώλησης, προκαλώντας απότομη ανοδική αντίδραση.

Τέλος, ανησυχητικά μηνύματα προέρχονται και από την αμερικανική αγορά κατοικίας. Έρευνα της Wells Fargo έδειξε ότι η αισιοδοξία των μεσιτών υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τον Σεπτέμβριο, με περισσότερους επαγγελματίες να αναφέρουν μείωση πωλήσεων σε ετήσια βάση.

Παρά ορισμένες πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις για το 2027, η εικόνα αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τη Wall Street, σε μια συγκυρία όπου εταιρικά αποτελέσματα, τεχνολογικές αποτιμήσεις και ενεργειακό κόστος καθορίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

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