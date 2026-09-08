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Μεικτά πρόσημα επικράτησαν στις ασιατικές αγορές την Τρίτη, με τον KOSPI να ενισχύεται και τις κινεζικές μετοχές να κινούνται ανοδικά, ενώ απώλειες καταγράφουν Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία και Αυστραλία. Στο επίκεντρο των επενδυτών οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η νέα άνοδος του πετρελαίου και οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Καναδά.

Στο ταμπλό, ο Nikkei 225 υποχωρεί 0,48% στις 66.081,37 μονάδες, ενώ ο Hang Seng καταγράφει απώλειες 0,38%, στις 25.317,46 μονάδες.

Στην Κίνα, ο Shanghai ενισχύεται κατά 0,29%, στις 3.943,91 μονάδες, ενώ ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημειώνει άνοδο 1,07%, στις 7.070,14 μονάδες.

Απώλειες 0,54% καταγράφει ο δείκτης της Σιγκαπούρης, στις 5.761,10 μονάδες, ενώ ο Sensex της Ινδίας υποχωρεί 0,56%, στις 75.704,21 μονάδες.

Στα futures της Wall Street, οι τάσεις είναι επίσης μικτές, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν στις συναλλαγές μετά την αργία της Labor Day στις ΗΠΑ.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average υποχωρούν κατά 308 μονάδες ή 0,6%, ενώ τα futures του S&P 500 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα. Αντίθετα, τα futures του Nasdaq-100 ενισχύονται κατά 0,6%.

Πετρέλαιο: Σε υψηλό έξι εβδομάδων

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία στις ασιατικές συναλλαγές, καταγράφοντας κέρδη για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση και φτάνοντας σε υψηλό έξι εβδομάδων.

Το Brent ενισχύεται κατά 0,8%, στα 97,74 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν ισχυρότερη άνοδο 1,8%, στα 93,13 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος έρχεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, αυξάνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο έχει καταγράψει σημαντική άνοδο τον τελευταίο μήνα, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα άνοδο του πληθωρισμού.

Ανησυχία για επιτόκια και αποδόσεις ομολόγων

Η άνοδος των τιμών του αργού ασκεί πιέσεις και στις αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν την πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου την περασμένη εβδομάδα ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023, ενώ η απόδοση του 2ετούς τίτλου έφτασε σε υψηλό από τον Ιανουάριο του 2025.

«Μια σειρά συνεδριάσεων κεντρικών τραπεζών τις επόμενες εβδομάδες θα δοκιμάσει κατά πόσο θα διατηρηθεί η ψυχραιμία στις αγορές μετοχών», δήλωσε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research.

Όπως σημείωσε, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται παγκοσμίως και το βασικό ερώτημα είναι αν αυτό αντανακλά καλύτερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, υψηλότερο από το αναμενόμενο πληθωρισμό ή τις αυξανόμενες ανησυχίες για τα δημοσιονομικά χρέη.

Fed: Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας

Η Federal Reserve αναμένεται να συνεδριάσει για τη νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα.

Οι αγορές προεξοφλούν αυτή τη στιγμή πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Οι εκτιμήσεις αυτές, ωστόσο, ενδέχεται να μεταβληθούν μέσα στην εβδομάδα, καθώς την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής και τον πληθωρισμό καταναλωτή, αντίστοιχα.

Νέα σημαντική άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, ιδιαίτερα εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχιστούν.

Νέα εμπορική κόντρα ΗΠΑ-Καναδά

Στο επενδυτικό κάδρο επιστρέφουν και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Οι ανταποδοτικοί δασμοί του Καναδά σε αμερικανικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων τίθενται σε ισχύ την Τρίτη, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα, ενόψει της εφαρμογής των νέων δασμών, ότι η καναδική αεροπορική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Bombardier δεν θα μπορεί να πουλά αεροσκάφη στις ΗΠΑ, εκτός εάν ο Καναδάς ξεκινήσει να παράγει τα προϊόντα του εντός αμερικανικού εδάφους.

Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, σε μια εβδομάδα κατά την οποία οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν ταυτόχρονα τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την πορεία του πετρελαίου και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

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