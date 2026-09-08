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Ο χρυσός ενισχύθηκε, καθώς η περαιτέρω υποχώρηση του δολαρίου έναντι του γιεν έκανε το πολύτιμο μέταλλο, που τιμολογείται στο αμερικανικό νόμισμα, πιο ελκυστικό για αρκετούς αγοραστές.

Η τιμή του spot χρυσού ενισχύθηκε έως και 0,7%, ξεπερνώντας τα 4.435 δολάρια ανά ουγγιά, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Την ίδια ώρα, το ιαπωνικό νόμισμα πλησιάζει το ισχυρότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου από την αρχή του έτους, επεκτείνοντας το ράλι που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων.

Η πορεία του χρυσού παραδοσιακά κινείται αντίστροφα από εκείνη του δολαρίου, καθώς ένα ασθενέστερο αμερικανικό νόμισμα μειώνει το κόστος του μετάλλου για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Ο Ορμούζ περιορίζει τα περιθώρια ανόδου

Παρά τη στήριξη από το δολάριο, η άνοδος του χρυσού παραμένει περιορισμένη λόγω των πληθωριστικών κινδύνων που δημιουργούν οι παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν οδηγήσει σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές θα τροφοδοτήσουν εκ νέου τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε περίπου 60% την πιθανότητα η Fed να αυξήσει τα επιτόκια ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε αντίβαρο για τον χρυσό, καθώς η αυστηρότερη νομισματική πολιτική αυξάνει το κόστος ευκαιρίας για την κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν προσφέρει τόκο.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα αμερικανικά στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) και κυρίως ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αναμένεται να προσφέρουν κρίσιμες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed ενόψει της συνεδρίασης της 14ης-15ης Σεπτεμβρίου.

«Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου διατηρούν ζωντανές τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, επομένως ο PPI και ο CPI των ΗΠΑ θα είναι καθοριστικοί για το αν οι αποδόσεις θα συνεχίσουν να κινούνται υψηλότερα ή θα υποχωρήσουν», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp.

Από τότε που ο χρυσός ανέκαμψε από το επίπεδο των περίπου 4.000 δολαρίων τον Ιούλιο, κινείται σε σχετικά περιορισμένο εύρος γύρω από τα 4.400 δολάρια, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν διαρκώς τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές βλέπουν μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, σημαντικό μέρος της αγοράς εξακολουθεί να εκτιμά ότι ο χρυσός μπορεί να κινηθεί υψηλότερα, καθώς επανέρχεται στον παραδοσιακό του ρόλο ως αντιστάθμιση κινδύνου στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η επιστροφή των αγορών από κεντρικές τράπεζες, σε συνδυασμό με το λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή τις τοποθετήσεις που στηρίζονται στην προσδοκία υποτίμησης των νομισμάτων, παραπέμπει στο ισχυρό ράλι που οδήγησε τον χρυσό σε ιστορικό υψηλό κοντά στα 5.600 δολάρια τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως έχουν αυξήσει εκ νέου τις θέσεις τους στο πολύτιμο μέταλλο τις τελευταίες εβδομάδες.

«Παραμένουμε θετικοί για τον χρυσό μεσοπρόθεσμα, με στήριξη από την ευρύτερη συμμετοχή των επενδυτών, τη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική αξιοπιστία και τη διαφοροποίηση από το δολάριο», ανέφερε ο Γουόνγκ. Ωστόσο, μετά την ισχυρή ανάκαμψη του Αυγούστου, εκτιμά ότι για το επόμενο ανοδικό σκέλος θα χρειαστεί ένας νέος καταλύτης από το μακροοικονομικό μέτωπο.

Στις πρωινές συναλλαγές στη Σιγκαπούρη, ο spot χρυσός ενισχυόταν κατά 0,7% στα 4.434,02 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι σημείωνε άνοδο 1% στα 66,88 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πλατίνα και παλλάδιο επίσης κινήθηκαν ανοδικά. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index υποχωρούσε κατά 0,1%, μετά την πτώση 0,2% της προηγούμενης συνεδρίασης.

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