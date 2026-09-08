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Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε η τιμή του χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), συνεχίζοντας ένα πολυήμερο ράλι, καθώς η αγορά προεξοφλεί την πιθανότητα επιβολής αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές επεξεργασμένου χαλκού.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια τριών μηνών στο LME ενισχύθηκαν έως και 0,8%, φτάνοντας τα 14.533 δολάρια ανά τόνο και ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο.

Γιατί ανεβαίνει η τιμή του χαλκού

Η τιμή του χαλκού έχει ενισχυθεί κατά περίπου 17% τους τελευταίους 12 μήνες, με την άνοδο να στηρίζεται κυρίως στη διαχρονική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Τα μεγάλα ορυχεία χαλκού παγκοσμίως γερνούν και δυσκολεύονται να αυξήσουν την παραγωγή με ρυθμό αντίστοιχο της ζήτησης. Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση αυξάνεται λόγω της ταχείας ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για μια τάση που οι υποστηρικτές του χαλκού υποστηρίζουν εδώ και χρόνια, καθώς θεωρούν ότι το μέταλλο βρίσκεται στην αρχή μιας μακράς περιόδου αυξημένης ζήτησης.

Οι αμερικανικοί δασμοί στο επίκεντρο της αγοράς

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα οι βραχυπρόθεσμοι παράγοντες έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία.

Ένας από αυτούς είναι οι μεγάλες ποσότητες χαλκού που έχουν μεταφερθεί στις ΗΠΑ από traders από τις αρχές του έτους. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες τόνους, με τους εμπόρους να επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές που επικρατούν στην αμερικανική αγορά.

Παράλληλα, η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις εισαγωγές πρωτογενούς χαλκού στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή παραμένει στο επίκεντρο της αγοράς περίπου δύο μήνες μετά την προθεσμία που είχε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου για να υποβάλει στον Λευκό Οίκο έκθεση σχετικά με το κατά πόσο είναι αναγκαία η επιβολή των συγκεκριμένων δασμών.

Τα αποθέματα χαλκού μετακινούνται προς τις ΗΠΑ

Παρά το γεγονός ότι τα συνολικά παγκόσμια αποθέματα χαλκού παραμένουν σχετικά υψηλά, έχουν πλέον συγκεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι ποσότητες χαλκού που βρίσκονται στο παγκόσμιο δίκτυο αποθηκών του LME έχουν μειωθεί σημαντικά.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τη βραχυπρόθεσμη διαθεσιμότητα του μετάλλου και ασκεί πιέσεις στους επενδυτές που έχουν λάβει θέσεις πώλησης (short). Ως αποτέλεσμα, η τιμή του χαλκού οδηγήθηκε σε ιστορικό υψηλό, παρά το σχετικά υποτονικό περιβάλλον ζήτησης.

Ποιοι κερδίζουν από το ράλι του χαλκού

Η άνοδος της τιμής του χαλκού αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες παγκοσμίως, οι οποίες εδώ και χρόνια επιδιώκουν να αυξήσουν την έκθεσή τους σε ένα μέταλλο που αναμένεται να επωφεληθεί από τη μακροπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης.

Οι Rio Tinto, BHP, Glencore και Zijin Mining κατέγραψαν σημαντική αύξηση των κερδών τους στις τελευταίες οικονομικές τους ανακοινώσεις, με τις δραστηριότητες χαλκού να συμβάλλουν σημαντικά στις επιδόσεις τους.

Ωστόσο, αρκετές μεγάλες μεταλλευτικές εταιρείες αντιμετωπίζουν φέτος σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αποστολές χαλκού από τη Χιλή υποχώρησαν τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 και πλέον μηνών, παρά την εκρηκτική άνοδο των τιμών.

Σημαντικός οικονομικός δείκτης

Ο χαλκός θεωρείται σημαντικός δείκτης της οικονομικής δραστηριότητας και συχνά αποκαλείται «Dr. Copper».

Ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς κλάδους, όπως στις κατασκευές, στην ενέργεια, στην αυτοκινητοβιομηχανία — ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά οχήματα, στη βιομηχανία, στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θεωρείται δε οικονομικός δείκτης, καθώς, όταν η οικονομία αναπτύσσεται, συνήθως αυξάνονται οι επενδύσεις σε κατασκευές, υποδομές και βιομηχανία. Ετσι αυξάνεται η ζήτηση για χαλκό και μπορεί να αυξηθεί η τιμή του.

Αντίθετα, όταν αναμένεται επιβράδυνση της οικονομίας, η ζήτηση για βιομηχανικά μέταλλα μπορεί να μειωθεί με αποτέλεσμα να πιέζεται η τιμή του χαλκού.

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