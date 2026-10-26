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Μεικτές τάσεις επικρατούν στις αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις κρίσιμες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας μέσα στην εβδομάδα. Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει μια ανάσα στις αγορές ενέργειας, μετά την πρόσφατη άνοδο που τροφοδότησαν οι γεωπολιτικές ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχωρεί κατά 0,80%, στις 62.189,65 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας καταγράφει απώλειες 1,46%, στις 5.469,47 μονάδες. Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,47%, στις 23.202,66 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite σημειώνει άνοδο 0,19%, στις 3.697,52 μονάδες. Στην Ινδία, ο Sensex κινείται σχεδόν αμετάβλητος, με οριακή πτώση 0,01%, στις 73.114,62 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης υποχωρεί κατά 0,27%, στις 5.407,42 μονάδες.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, με την αμερικανική Fed να ανακοινώνει την απόφασή της την Τετάρτη, την ΕΚΤ την Πέμπτη και την Τράπεζα της Ιαπωνίας την Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων της Fed υποδήλωναν πιθανότητα περίπου 90% να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος του 3,75%-4%. Ωστόσο, η Bank of America εκτιμά ότι δεν αποκλείεται αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, μια κίνηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις προσδοκίες των αγορών για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά στις ασιατικές συναλλαγές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 2,20%, στα 114,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση 2,24%, στα 101,03 δολάρια. Η εξέλιξη έρχεται μετά την άνοδο της τιμής του Brent την προηγούμενη Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, εν μέσω δημοσιευμάτων για το ενδεχόμενο αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι ευρύτερες πιέσεις στις μετοχές είχαν οδηγήσει τη Wall Street σε απώλειες στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά περισσότερες από 650 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,5% και ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,2%, με τους δύο τελευταίους δείκτες να καταγράφουν δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.

Παρά τις απώλειες, τα futures των αμερικανικών μετοχών κινούνταν ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές επιχειρούσαν να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους. Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,25%, του Dow Jones κατά 0,31%, ενώ εκείνα του Nasdaq-100 σημείωναν άνοδο 0,29%.

Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας. Ο οίκος Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο Aa3, με αρνητικές προοπτικές, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση στις αγορές, μετά την άνοδο της απόδοσης του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου στο 5% την προηγούμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά από το 2002. Ο οίκος προειδοποίησε, πάντως, ότι θα απαιτηθεί σημαντική και διατηρήσιμη δημοσιονομική προσπάθεια και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, προκειμένου να περιοριστεί το έλλειμμα και να σταθεροποιηθεί το δημόσιο χρέος, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το 120% του ΑΕΠ το 2027.

Το βασικό ερώτημα για τις διεθνείς αγορές τις επόμενες ημέρες είναι κατά πόσο οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών ή θα προκαλέσουν νέες αναταράξεις, σε ένα περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι τιμές της ενέργειας και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να καθορίζουν το επενδυτικό κλίμα.

Meta description για SEO: Μικτή εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια, με απώλειες σε Nikkei και Kospi και άνοδο σε Hang Seng και Shanghai. Στο επίκεντρο οι αποφάσεις Fed, ΕΚΤ και BoJ και η πτώση του πετρελαίου.