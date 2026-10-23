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Η νέα εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου άσκησε πιέσεις στις αμερικανικές μετοχές και στα κρατικά ομόλογα, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες της Wall Street για τον πληθωρισμό, μόλις λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed. Έτσι, μετά το χθεσινό sell-off στον τεχνολογικό κλάδο, οι πιέσεις στη συνεδρίαση της Παρασκευής επεκτάθηκαν και επικεντρώθηκαν στα «βαριά» χαρτιά του Dow Jones.

Έτσι, ο Dow υποχώρησε κατά 653 μονάδες ή 1,23% στις 52.215, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 0,52% και τις 7.623 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε μικρή κάμψη ύψους 0,21% κάτω από το όριο των 26.000 μονάδων, στις 25.955, καταφέρνοντας να σταθεροποιηθεί από τις χθεσινές ισχυρές απώλειες και τη χειρότερη συνεδρίαση του από τον περασμένο Ιούνιο.

Με τις επιδόσεις αυτές η εβδομάδα «έκλεισε» με μεικτά πρόσημα, με τους S&P 500 και Nasdaq να χάνουν 0,3% και 0,5% αντιστοίχως και τον Dow να παραμένει ελαφρά σε θετικό έδαφος στο +0,5%.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις αυξήθηκαν, έπειτα από την καλύτερη συνεδρίαση της αγοράς σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,994% και του 30ετούς στο 5,325%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις του ακριβού πετρελαίου, τις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Ειδικά οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτέλεσαν βασικό παράγοντα αβεβαιότητας δεδομένων και των πληροφοριών περί επανέναρξης των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, είτε άμεσα όπως υπονόησε ότι μπορεί να συμβεί ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές όπως ανέφεραν οι New York Times.

H προθεσμιακή τιμή του Brent πέρασε πρόσκαιρα και το όριο των 117 δολαρίων το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 103 δολάρια.

Η άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, περιπλέκοντας τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού λόγω της ενέργειας, η Fed αναμένεται να αποφύγει μια νέα αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο σαφώς περιπλέκεται το τοπίο για τα επόμενα βήματα της.

Μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, ορισμένοι αξιωματούχοι της Fed έχουν υποβαθμίσει την ανάγκη μιας άμεσης νέας παρέμβασης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%.

Πάντως, οι traders προεξοφλούν νέα αύξηση των επιτοκίων κατά την τελευταία συνεδρίασή της Fed για το 2026, τον Δεκέμβριο.

Σε επίπεδο μετοχών ο τεχνολογικός κλάδος σταθεροποιήθηκε και ο δείκτης των εταιρειών ημιαγωγών ανέκαμψε, αν και ολοκλήρωσε την εβδομάδα με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια εβδομαδιαία πτώση από τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Χάρτνετ της Bank of America, το κλίμα αποφυγής επενδυτικού κινδύνου είναι πιθανό να διατηρηθεί μέχρι και τον ερχόμενο μήνα, καθώς οι αβεβαιότητες γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να περιορίζουν τη δυναμική των χρηματιστηρίων.

«Διατηρούμε τακτικά αμυντική στάση έως τα μέσα Νοεμβρίου», ανέφερε ο στρατηγικός αναλυτής σε σημείωμα προς τους πελάτες του την Παρασκευή. Όπως εξήγησε, αναμένει μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των ομολόγων, οι μετοχές και το αμερικανικό δολάριο θα κινηθούν πτωτικά.

Η εκτίμηση αυτή αντανακλά τους προβληματισμούς για την πορεία των αγορών μετά τη σημαντική άνοδο που είχαν καταγράψει οι τεχνολογικές μετοχές χάρη στις προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Το επενδυτικό κλίμα και οι τοποθετήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν μετακινηθεί έντονα προς το αρνητικό άκρο του φάσματος βραχυπρόθεσμα, γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει τον κλάδο να ανακάμψει. Ωστόσο, η βιομηχανία έχει εισέλθει οριστικά σε μια νέα εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες στις κεφαλαιαγορές», ανέφεραν αναλυτές της Vital Knowledge σε ενημερωτικό τους σημείωμα.

Οι επισημάνσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επανεξετάζουν το κόστος χρηματοδότησης της ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και τη δυνατότητα των εταιρειών να εξασφαλίσουν επαρκείς αποδόσεις από τα τεράστια κεφάλαια που επενδύουν.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών εξελίξεων, η SpaceX επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε τουλάχιστον 80.000 εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πληροφορίες προσώπων που γνωρίζουν το θέμα. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με τουλάχιστον έναν μεγάλο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προκειμένου να επιτύχει τον συγκεκριμένο στόχο, εξέλιξη που έδωσε ώθηση στη μετοχή της.

Στις κερδισμένες και οι εταιρείες ημιαγωγών όπως η Micron Technology και η AMD, πετυχαίνοντας να καλύψουν μέρος των χθεσινών απωλειών.

Στον αντίποδα πολύ μεγάλες πιέσεις δέχτηκαν οι αλυσίδες discount λιανικής, όπως η Dollar Tree, η Dollar General και η Five Below, καθώς η Wells Fargo σε σημείωμα της προειδοποίησε ότι ο κλάδος είναι πολύ ευάλωτος στις συνέπειες από το ράλι στις τιμές των καυσίμων.

Μεγάλη πτώση άνω του 3% και για τη μετοχή της American Express, που ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μείωση του προσωπικού της κατά 5% σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Στιβ Σκουέρι προσπαθεί να περιορίσει το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος της εταιρείας.

Η πτώση της American Express, όπως επίσης της Caterpillar και της Goldman Sachs έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την καθοδική πορεία του Dow.

Την ίδια ώρα, η Apple εξάντλησε γρήγορα τα περιορισμένα αποθέματα του νέου iPhone Duo που διέθετε στα φυσικά καταστήματά της, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για την αναδιπλούμενη συσκευή, η τιμή της οποίας ξεκινά από περίπου 2.000 δολάρια. Ωστόσο, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί ωθώντας προς τα κάτω τη μετοχή της.

Υπό πίεση βρέθηκε και η μετοχή της Bristol Myers Squibb, καθώς η φαρμακευτική ανακοίνωσε έναν θάνατο στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών πειραματικής κυτταρικής θεραπείας για αυτοάνοσα νοσήματα, εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει τους προβληματισμούς για την ασφάλεια μιας νέας, πολλά υποσχόμενης κατηγορίας θεραπειών.