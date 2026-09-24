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Ισχυρή δυναμική στις νέες εισαγωγές εταιρειών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με ειδική αναφορά στην Ελλάδα, βλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, εκτιμώντας ότι η αναταραχή στις διεθνείς αγορές δεν έχει ανακόψει την πρόθεση των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια μέσω των κεφαλαιαγορών.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο επικεφαλής της Euronext υπογράμμισε ότι η «δεξαμενή» των υπό σχεδιασμό δημόσιων εγγραφών παραμένει ισχυρή, παρά τις πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα και η μεταβλητότητα στις αγορές. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις αγορές όπου καταγράφεται το τελευταίο διάστημα αυξημένη κινητικότητα.

Ελλάδα και ναυτιλία στο επίκεντρο των νέων εισαγωγών

«Έχουμε δει πρόσφατα ένα αρκετά ισχυρό μομέντουμ στην Ελλάδα», δήλωσε ο Μπουζνά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις ναυτιλιακές εταιρείες που στρέφονται στην ελληνική αγορά για την εισαγωγή τους σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Euronext Athens επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως χρηματιστηριακή πύλη για τη ναυτιλία, προσελκύοντας εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα και ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα, ο CEO της Euronext αναφέρθηκε και στις προοπτικές του αμυντικού κλάδου, σημειώνοντας ότι η αναβληθείσα εισαγωγή της γαλλογερμανικής KNDS παραμένει ενεργή, ενώ και άλλες μεσαίου μεγέθους τεχνολογικές εταιρείες με δραστηριότητα στον χώρο της άμυνας εξετάζουν την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενιαία αγορά μετοχών που έχει δημιουργήσει η Euronext διαθέτει πλέον το απαιτούμενο μέγεθος και τη ρευστότητα για να υποστηρίξει έναν νέο κύκλο εισαγωγών.

«Η Euronext έχει διπλάσιο μέγεθος από το Λονδίνο»

Ο Μπουζνά υποστήριξε ότι η Euronext έχει πλέον ξεπεράσει σε κλίμακα την αγορά του Λονδίνου, τόσο σε όρους κεφαλαιοποίησης όσο και σε συναλλακτική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα της Euronext διαχειρίζεται ημερήσιους όγκους συναλλαγών περίπου 15-20 δισ. ευρώ, προσφέροντας στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μεγαλύτερη δεξαμενή επενδυτών.

Η σύγκριση με το Λονδίνο αποτέλεσε αφορμή για νέα αιχμή του επικεφαλής της Euronext προς τη βρετανική αγορά.

«Πριν από το Brexit, το Λονδίνο ήταν το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό άρεσε σε όλους. Τώρα αποφάσισε να γίνει το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για πιθανή ενοποίηση με το London Stock Exchange, ο Μπουζνά ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια κίνηση απαιτεί δύο πλευρές που επιθυμούν να προχωρήσουν σε συμφωνία.

«Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι ένα παιχνίδι για ενήλικες που συναινούν μεταξύ τους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σήμερα δεν βλέπει διάθεση από την πλευρά του LSE για αντίστοιχη συζήτηση.

«Καμία συζήτηση» με Deutsche Börse

Ο CEO της Euronext ήταν εξίσου ξεκάθαρος σχετικά με τα σενάρια πιθανής συμφωνίας με τη Deutsche Börse, διαψεύδοντας ότι υπάρχει οποιαδήποτε ενεργή συζήτηση.

Όπως είπε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση ή επαφή για μια τέτοια συμφωνία, ωστόσο αναγνώρισε ότι μια βαθύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν όμιλο με το μέγεθος που απαιτείται για να ανταγωνιστεί τους μεγάλους αμερικανικούς χρηματιστηριακούς οργανισμούς.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό ως θεωρητική προοπτική ένα πιο φιλόδοξο μοντέλο ενοποίησης, που θα μπορούσε να συνδέσει τις αγορές μετοχών των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, με μικρότερες αλλά δυναμικές αγορές, όπως η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι. Αναφερόμενος στην ιστορία της Euronext, υπενθύμισε την περίπτωση της Borsa Italiana, για την οποία επί χρόνια άκουγε ότι «δεν πωλείται», μέχρι τελικά να περάσει στον ευρωπαϊκό όμιλο.

Προς μια «ευρωπαϊκή SEC»

Ο Μπουζνά συνέδεσε την ενοποίηση των χρηματιστηρίων με τις ευρύτερες αλλαγές που δρομολογούνται στην Ευρώπη για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Όπως εκτίμησε, η Ευρώπη κινείται προς μια ισχυρότερη κοινή εποπτεία των αγορών, με μεγαλύτερο ρόλο για την ESMA, την ευρωπαϊκή αρχή κινητών αξιών.

«Θα έχουμε μια ευρωπαϊκή SEC», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σε μια ενισχυμένη μορφή της ESMA («ESMA Plus»), η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενιαία εποπτεία θα αποτελέσει κρίσιμο βήμα για μεγαλύτερη ενοποίηση, καλύτερη πρόσβαση των εταιρειών στις αγορές και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ.

Το στοίχημα των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων

Για τον επικεφαλής της Euronext, το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι μόνο η ενοποίηση των χρηματιστηριακών υποδομών, αλλά κυρίως η διοχέτευση των τεράστιων ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές αποταμιεύσεων παγκοσμίως, όμως μεγάλο μέρος αυτών παραμένει εκτός κεφαλαιαγορών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βασική διαφορά με τις ΗΠΑ είναι ότι το αμερικανικό μοντέλο συνδέει περισσότερο τη συνταξιοδοτική αποταμίευση με τις επενδύσεις σε μετοχές, ενώ στην Ευρώπη μεγάλο μέρος του συστήματος βασίζεται στα δημόσια συνταξιοδοτικά μοντέλα.

Το ζητούμενο, όπως υπογράμμισε, είναι η μετατροπή των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, μέσω συνταξιοδοτικών προϊόντων και συμμετοχής στις αγορές.

Ο Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος ολοκληρώνει την τρίτη θητεία του στην Euronext τον Μάιο του 2027, απέφυγε να προβλέψει ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη συμφωνία στον κλάδο, ωστόσο εκτίμησε ότι η τάση προς μεγαλύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών θα συνεχιστεί.

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