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Ανάκαμψη μεν, αλλά με μέτρο, σημειώθηκε μετά το διήμερο πτωτικό σερί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επέστρεψε στη «ζώνη» των 2.600 μονάδων. Με αυτό τον τρόπο, ανοίγει εκ νέου ο δρόμος για τα ρεκόρ 17ετίας (επίπεδα Νοεμβρίου 2009), καθώς το υψηλό έτους εντοπίζεται σε κοντινή απόσταση και συγκεκριμένα στις 2.629 μονάδες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (20/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,87 μονάδες ή +0,23% και έκλεισε στις 2.599,44 μονάδες. Σε περίπου 17 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.591,95 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.609,36 μονάδες. Άνοδο +1,16% καταγράφει ο ΓΔ εντός του Αυγούστου, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +22,57%.

Στο πλαίσιο της εναλλαγής των τοποθετήσεων (rotation) από τους επενδυτές, ξεχώρισαν σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η CrediaBank και η Optima bank. Μικρή άνοδο σημείωσαν τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), αλλά αρκετή ώστε να επεκτείνουν τα ρεκόρ τους. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση πρωταγωνίστησε η Κρι Κρι, η οποία έπιασε για πρώτη φορά τα 31 ευρώ, παρά το μέρισμα καθαρού ποσού 0,428 ευρώ ανά μετοχή που «έκοψε» σήμερα. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC δέχθηκε πιέσεις στον απόηχο του placement για το 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου της (5,1 εκατ. μετοχές).

Μετρημένη η επικράτηση των αγοραστών

Κέρδη +0,39% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.034,75 μονάδες, «μαζεύοντας» ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,3% στις 6.639,46 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,2% στις 3.103,39 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 198,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,39 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 31,1 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η ΕΤΕ με 23,4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,5 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 62 μετοχές, αρνητικό για 41, ενώ 18 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +0,68% στα 4,47 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς (+0,5% στα 10 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,41% στα 4,426 ευρώ). Αντίθετα, η Εθνική υποχώρησε κατά -0,8% στα 16,2 ευρώ. Η Optima bank κατέγραψε «άλμα» +5,34% στα 11,83 ευρώ (νέο ρεκόρ), η CrediaBank κέρδισε +3,49% στο 0,979 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε ανοδικά κατά +0,19% στα 10,46 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισε με κέρδη +2,7% στα 44,82 ευρώ, ενώ βρέθηκε ακόμη και πάνω από τα 45 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η ElvalHalcor (+1,92% στα 3,72 ευρώ), η Metlen (+1,46% στα 48,54 ευρώ) και η Aegean (+1% στα 12,17 ευρώ). Η HELLENiQ ENERGY ακολούθησε με άνοδο +0,99% στα 15,3 ευρώ (ρεκόρ 26 ετών – Ιανουάριος 2000) και η Motor Oil κέρδισε +0,26% στα 58,75 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό), φτάνοντας έως τα 59,65 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Από την άλλη πλευρά, απώλειες άνω του -1% κατέγραψαν η Viohalco (-1,38% στα 17,14 ευρώ), η Coca-Cola HBC (-1,14% στα 51,9 ευρώ) και η ΔΕΗ (-1,09% στα 21,84 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι «αναρριχήθηκε» κατά +2,65% και έκλεισε στα 31 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό. Η Ideal ακολούθησε με κέρδη +2,14% στα 6,2 ευρώ. Πέριξ του +1% ενισχύθηκαν η Autohellas (+1,4% στα 11,62 ευρώ) και η Intracom Holdings (+0,82% στα 3,065 ευρώ). Στον αντίποδα, πάνω από -1% έχασαν ο ΑΔΜΗΕ (-1,26% στα 4,325 ευρώ) και η Noval Property (-1,15% στα 2,57 ευρώ).

Παραμένει η επιφυλακτικότητα – Στο επίκεντρο η Coca-Cola HBC

Η ανάκαμψη στη Λεωφόρο Αθηνών ενδέχεται να βρει εμπόδια, καθώς παραμένουν ενεργές σημαντικές εστίες αβεβαιότητας. Οι συνεχιζόμενες πιέσεις στις τράπεζες λειτουργούν ως τροχοπέδη, αν και δεν αποκλείεται οι επενδυτές να αναζητήσουν επιλεκτικά ευκαιρίες τοποθέτησης σε μετοχές του κλάδου που έχουν εισέλθει σε περιοχή «υπερπώλησης» σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Επιπλέον, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου επιβαρύνουν τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασης.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή να επιβαρύνει τη διεθνή επενδυτική ψυχολογία. Οι πρόσφατες απειλές του Ιράν περί πιθανών πληγμάτων σε ευρωπαϊκούς στόχους, καθώς και τα σενάρια για ενδεχόμενο χτύπημα σε αμερικανικές βάσεις εντός της Γηραιάς Ηπείρου, ενισχύουν την ανησυχία και συντηρούν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Στο εγχώριο μέτωπο, στο επίκεντρο βρέθηκε η Coca-Cola HBC λόγω του placement για μεγάλο πακέτο μετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέτοχος της εταιρείας προχώρησε στην έναρξη ιδιωτικής τοποθέτησης με ταχεία διαδικασία βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuild) για τη διάθεση 5,1 εκατ. υφιστάμενων μετοχών. Το πακέτο αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1,4% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και στο 2,6% της ελεύθερης διασποράς (free float). Με βάση την ενδεικτική τιμή των £43,3 ανά μετοχή, η αξία της συναλλαγής διαμορφώνεται περίπου στα £221 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το Bloomberg, προσφορές κάτω από το επίπεδο των £43,3 κινδυνεύουν να μην λάβουν κατανομή, ενώ αναφέρεται ότι το βιβλίο προσφορών έχει ήδη υπερκαλυφθεί πολλαπλάσια στη συγκεκριμένη τιμή.

Η Κρι Κρι διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,451 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό μέρισμα ανέρχεται σε 0,428 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 1,4%) και θα καταβληθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Για σήμερα ήταν επίσης προγραμματισμένη η αποκοπή μερίσματος της Έλαστρον, ύψους 0,105 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1 ευρώ ανά μετοχή).

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