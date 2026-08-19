Χρηματιστήριο: Ανεβάζουν ταχύτητα οι πωλητές – Κάτω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ

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Σε καθοδική τροχιά διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τους πωλητές να ενισχύουν την παρουσία τους οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.600 μονάδες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (19/8) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,04% και διαπραγματεύεται στις 2.589,79 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.589,39 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.608,50 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης έχει κλείσει πάνω από τις 2.600 μονάδες σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Αυγούστου.

Πιέσεις δέχονται οι διεθνείς αγορές, οι οποίες συντονίζονται με το αρνητικό κλίμα που επικράτησε σε Ασία και Wall Street. Το εκρηκτικό κοκτέιλ των υψηλών τιμών στο πετρέλαιο, των τσιμπημένων αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και των ισχυρών ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Η ακριβότερη ενέργεια και η άνοδος του κόστους δανεισμού λειτουργούν ως αφορμή για απομόχλευση, πλήττοντας κυρίως τις τραπεζικές μετοχές. Παράλληλα, οι πιέσεις στους ημιαγωγούς στην Ασία και οι απώλειες των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ συντηρούν τους προβληματισμούς για τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται εκ νέου οι τράπεζες, την ώρα που ο ενεργειακός κλάδος καταφέρνει να λειτουργήσει ως «ανάχωμα». Η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται πλέον στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), αναζητώντας νεότερα σήματα για την «πυξίδα» της νομισματικής πολιτικής.

Σε εγχώριο επίπεδο, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,451 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται αύριο (20/8) η Κρι Κρι. Το καθαρό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,428 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Την ερχόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου ανακοινώνεται η εξαμηνιαία αναθεώρηση του δείκτη FTSE All World. Οι αλλαγές που θα προκύψουν θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με τις αντίστοιχες εισροές/εκροές κεφαλαίων (rebalancing) να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, στις 21 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η αναβάθμιση του ΧΑ στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους FTSE Russell και STOXX. Οι αναπροσαρμογές στα χαρτοφυλάκια αναμένονται στο κλείσιμο της 18ης Σεπτεμβρίου.

Οι τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων

Απώλειες -1,4% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.028,16 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,84% στις 6.632,41 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,68% στις 3.090,90 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 7,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,56 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 2,7 εκατ. ευρώ κάνει η Eurobank και ακολουθεί η Πειραιώς με 1,4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,51 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 47 μετοχές, θετικό για 18, ενώ 14 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχωρεί κατά -2%, η Εθνική κατά -1,6%, η Πειραιώς κατά -1,2% και η Alpha Bank κατά -1,1%. Η Τράπεζα Κύπρου καταγράφει απώλειες -1,1%, η Optima bank -1,3% και η CrediaBank παραμένει αμετάβλητη.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν η ΔΕΗ, η Coca-Cola HBC, η Jumbo και η ΕΥΔΑΠ. Με απώλειες κοντά στο -1% ακολουθούν η Metlen και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Από την άλλη πλευρά, η Aegean ενισχύεται κατά +0,8% και η Motor Oil κερδίζει +0,4%, κινούμενη πάνω από τα 57 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πτώση περίπου -1% σημειώνουν η Bally’s Intralot, ο ΑΔΜΗΕ, η Fourlis, η Intracom Holdings, η Euronext Athens, η Κρι Κρι, η Trade Estates και η Alter Ego Media. Στον αντίποδα, η Autohellas καταγράφει άνοδο +2,1%.