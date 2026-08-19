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Απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να ανεβάζουν ταχύτητα. Στο μεγαλύτερο μέρος των σημερινών συναλλαγών έλαβε χώρα μία ακόμη «μάχη» για τη συγκράτηση των 2.600 μονάδων και την παραμονή κοντά στις φετινές κορυφές, με τον Γενικό Δείκτη να σταματά, ωστόσο, κάτω από το εν λόγω ορόσημο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (19/8) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 23,45 μονάδες ή -0,9% και έκλεισε στις 2.593,57 μονάδες. Σε περίπου 23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.585,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.608,50 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης είχε κλείσει πάνω από τις 2.600 μονάδες σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Αυγούστου. Παρ’ όλα αυτά, το ΧΑ συνεχίζει να ενισχύεται κατά +0,93% εντός του τρέχοντος μήνα και η φετινή του απόδοση ανέρχεται σε +22,3%.

Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με την Alpha Bank, τη Eurobank και την Τράπεζα Κύπρου να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις στο ταμπλό. Αντίθετα, τα διυλιστήρια συνέχισαν σε τροχιά-ρεκόρ λόγω της διατήρησης των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, με τη Motor Oil να αγγίζει για πρώτη φορά τα 59 ευρώ και τη HELLENiQ ENERGY να εδραιώνεται πάνω από τα 15 ευρώ, σε νέο υψηλό 26 και πλέον ετών (Ιανουάριος 2000).

Τραπεζικό profit taking στο ταμπλό

Απώλειες -1,57% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.022,84 μονάδες, παραμένοντας σε τροχιά διόρθωσης από τα υψηλά 11ετίας που έπιασε πρόσφατα. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,03% στις 6.619,55 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,48% στις 3.097,31 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 243,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,83 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 49,3 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Alpha Bank με 31,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,28 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 63 μετοχές, θετικό για 32, ενώ 27 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -2,74% στα 4,408 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-1,9% στα 4,44 ευρώ), η Πειραιώς (-1,29% στα 9,95 ευρώ) και η Εθνική (-0,58% στα 16,33 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -3,69% στα 10,44 ευρώ, η Optima bank -0,44% στα 11,23 ευρώ και η CrediaBank -0,42% στο 0,946 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Lamda Development κατέγραψε απώλειες -2,46% και έκλεισε στα 6,53 ευρώ. Πτώση άνω του -1% σημείωσαν η Coca-Cola HBC (-1,87% στα 52,5 ευρώ), η Jumbo (-1,51% στα 26,1 ευρώ), η Allwyn (-1,38% στα 13,98 ευρώ), η Metlen (-1,32% στα 47,84 ευρώ), η Aktor (-1,18% στα 10,06 ευρώ) και η Aegean (-1,15% στα 12,05 ευρώ). Κοντά στο -1% έκλεισαν η Titan (-0,89% στα 50,35 ευρώ) και η Cenergy (-0,88% στα 22,4 ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, η Motor Oil «σκαρφάλωσε» κατά +2,99% στα 58,6 ευρώ (νέο ιστορικό ρεκόρ), φτάνοντας έως τα 59,4 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Η HELLENiQ ENERGY ακολούθησε με άνοδο +1% στα 15,15 ευρώ (ρεκόρ 26 ετών – Ιανουάριος 2000). Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά +0,82% στα 22,08 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε κατά -2,01% στα 4,38 ευρώ. Με απώλειες άνω του -1% ακολούθησαν η Quest (-1,77% στα 7,22 ευρώ), η Ελλάκτωρ (-1,4% στο 1,272 ευρώ) και η Qualco (-1,32% στα 6 ευρώ). Στον αντίποδα, η ΑΒΑΞ σημείωσε κέρδη +0,88% στα 3,44 ευρώ.

Ισορροπία μεταξύ τραπεζών και ενέργειας

Πιέσεις δέχονται οι διεθνείς αγορές, οι οποίες συντονίζονται με το αρνητικό κλίμα που επικράτησε σε Ασία και Wall Street. Το εκρηκτικό κοκτέιλ των υψηλών τιμών στο πετρέλαιο, των τσιμπημένων αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και των ισχυρών ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Μίνι ανακούφιση προσφέρει η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει τις επαναγορές ομολόγων.

Η ακριβότερη ενέργεια και η άνοδος του κόστους δανεισμού λειτουργούν ως αφορμή για απομόχλευση, πλήττοντας κυρίως τις τραπεζικές μετοχές. Παράλληλα, οι πιέσεις στους ημιαγωγούς στην Ασία και οι απώλειες των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ συντηρούν τους προβληματισμούς για τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται εκ νέου οι τράπεζες, την ώρα που ο ενεργειακός κλάδος καταφέρνει να λειτουργήσει ως «ανάχωμα». Η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται πλέον στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), αναζητώντας νεότερα σήματα για την «πυξίδα» της νομισματικής πολιτικής.

Σε εγχώριο επίπεδο, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,451 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται αύριο (20/8) η Κρι Κρι. Το καθαρό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,428 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Την ερχόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου ανακοινώνεται η εξαμηνιαία αναθεώρηση του δείκτη FTSE All World. Οι αλλαγές που θα προκύψουν θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με τις αντίστοιχες εισροές/εκροές κεφαλαίων (rebalancing) να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, στις 21 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η αναβάθμιση του ΧΑ στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους FTSE Russell και STOXX. Οι αναπροσαρμογές στα χαρτοφυλάκια αναμένονται στο κλείσιμο της 18ης Σεπτεμβρίου.

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