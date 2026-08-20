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(Last update: 14:10)

Θετικό «βηματισμό» καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφήνοντας πίσω του την υποχώρηση των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων. Το rebound της ελληνικής αγοράς τροφοδοτείται από το «κύμα» ανακούφισης που διατρέχει τα διεθνή χρηματιστήρια, ως απόρροια της αποκλιμάκωσης στα κρατικά ομόλογα. Ωστόσο, το αρχικό προβάδισμα των αγοραστών έχει αποδυναμωθεί, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η επιστροφή πάνω από το ορόσημο των 2.600 μονάδων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (20/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,21% και διαπραγματεύεται στις 2.599,09 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.594,34 (χαμηλό ημέρας) και των 2.609,36 μονάδων (υψηλό ημέρας). «Βαρίδι» για την αγορά αποτελεί η μετοχή της Coca-Cola HBC, η οποία χάνει πάνω από -2%, στον απόηχο του placement για το 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Καταλύτης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και τη διάθεση ανάληψης ρίσκου στάθηκε η παρέμβαση της Ουάσιγκτον στο αμερικανικό κρατικό χρέος. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον διπλασιασμό του προγράμματος επαναγοράς μακροπρόθεσμων ομολόγων, κίνηση που «μάζεψε» τις αποδόσεις των τίτλων μακράς διάρκειας και εκτόνωσε τις έντονες πιέσεις που είχαν εκδηλωθεί στην αγορά σταθερού εισοδήματος.

Παρά το βελτιωμένο εξωτερικό περιβάλλον, η ανάκαμψη στη Λεωφόρο Αθηνών ενδέχεται να βρει εμπόδια, καθώς παραμένουν ενεργές σημαντικές εστίες αβεβαιότητας. Οι συνεχιζόμενες πιέσεις στις τράπεζες λειτουργούν ως τροχοπέδη, αν και δεν αποκλείεται οι επενδυτές να αναζητήσουν επιλεκτικά ευκαιρίες τοποθέτησης σε μετοχές του κλάδου που έχουν εισέλθει σε περιοχή «υπερπώλησης» σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Επιπλέον, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου επιβαρύνουν τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασης.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή να επιβαρύνει τη διεθνή επενδυτική ψυχολογία. Οι πρόσφατες απειλές του Ιράν περί πιθανών πληγμάτων σε ευρωπαϊκούς στόχους, καθώς και τα σενάρια για ενδεχόμενο χτύπημα σε αμερικανικές βάσεις εντός της Γηραιάς Ηπείρου, ενισχύουν την ανησυχία και συντηρούν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Στο εγχώριο μέτωπο, στο επίκεντρο βρίσκεται η Coca-Cola HBC λόγω του placement για μεγάλο πακέτο μετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέτοχος της εταιρείας προχώρησε στην έναρξη ιδιωτικής τοποθέτησης με ταχεία διαδικασία βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuild) για τη διάθεση 5,1 εκατ. υφιστάμενων μετοχών. Το πακέτο αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1,4% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και στο 2,6% της ελεύθερης διασποράς (free float). Με βάση την ενδεικτική τιμή των £43,3 ανά μετοχή, η αξία της συναλλαγής διαμορφώνεται περίπου στα £221 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το Bloomberg, προσφορές κάτω από το επίπεδο των £43,3 κινδυνεύουν να μην λάβουν κατανομή, ενώ αναφέρεται ότι το βιβλίο προσφορών έχει ήδη υπερκαλυφθεί πολλαπλάσια στη συγκεκριμένη τιμή.

Η Κρι Κρι διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,451 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό μέρισμα ανέρχεται σε 0,428 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 1,4%) και θα καταβληθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Για σήμερα είναι επίσης προγραμματισμένη η αποκοπή μερίσματος της Έλαστρον, ύψους 0,105 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1 ευρώ ανά μετοχή).

Ανάκαμψη με μέτρο στο ταμπλό

Κέρδη +0,41% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.035,16 μονάδες, «μαζεύοντας» ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,15% στις 6.629,43 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,07% στις 3.099,55 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 75,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,42 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 9 εκατ. ευρώ κάνει η Πειραιώς και ακολουθούν με πάνω από 7 εκατ. ευρώ η Motor Oil και η Εθνική. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,32 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 49 μετοχές, αρνητικό για άλλες 49, ενώ 15 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύεται κατά +0,7%, η Alpha Bank κατά +0,6%, η Πειραιώς κατά +0,4% και η Εθνική κατά +0,2%. Η CrediaBank κερδίζει +1%, η Optima bank +1,5%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχωρεί κατά -0,7%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζει με κέρδη +3,3% και επιστρέφει πάνω από τα 45 ευρώ. Με άνοδο πέριξ του +1% ακολουθούν η ElvalHalcor, ο ΔΑΑ και η Motor Oil, με την τελευταία να πιάνει τα 59 ευρώ διευρύνοντας το ιστορικό υψηλό της. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC υποχωρεί κατά -2,3% στα 51,3 ευρώ, καθώς δέχεται πιέσεις μετά το placement για το 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου της. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ σημειώνει πτώση -1,5%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ideal κινείται ανοδικά κατά +1,3%.

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