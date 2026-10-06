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Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επωφελεί νέους τύπους εταιρειών, και αυτό ενδέχεται να απαιτήσει προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιό σας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley.

Μια ομάδα αναλυτών συνιστά μια προσέγγιση «barbell» για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει να διατηρηθούν οι πιο τυπικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ή οι «υποστηρικτές της τεχνητής νοημοσύνης», όπως οι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών. Ωστόσο, σημαίνει επίσης επέκταση σε νέους «υιοθετούντες της τεχνητής νοημοσύνης», όπως εταιρείες στους τομείς των μεταφορών και των ακινήτων.

Οι μετοχές εταιρειών μικροτσίπ και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης έχουν ξεπεράσει σε απόδοση τον δείκτη S&P 500 από την έναρξη του κύματος της τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτό κατά νου, οι αναλυτές συνέστησαν να είμαστε «επιλεκτικοί» στις επιλογές μας σε μικροτσίπ και υποδομές, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για νέες επενδύσεις.

Στον τομέα των μικροεπεξεργαστών, ο αναλυτής της Morgan Stanley, Τζο Μουρ, δήλωσε ότι η ζήτηση παραμένει «εξαιρετικά ισχυρή» για εταιρείες που εξυπηρετούν την αγορά των κέντρων δεδομένων. Η Nvidia και η Broadcom είναι δύο από τις προτάσεις του, δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των εσόδων τους, η οποία ενισχύεται από μεγάλους πελάτες όπως οι προγραμματιστές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σε προηγούμενους τεχνολογικούς κύκλους, ήταν πιο λογικό η «ηγετική θέση στην αγορά» να μετατοπίζεται από τον έναν τομέα στον άλλο καθώς εξελισσόταν η τάση. Ωστόσο, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιβραδυνθεί λόγω εμποδίων που σχετίζονται με τοπικές αντιδράσεις, ενεργειακές ελλείψεις και πολιτικά ζητήματα — αφήνοντας περιθώριο στους προμηθευτές υλικού να αποκομίσουν κέρδη για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο τα προϊόντα τους παραμένουν σπάνια.

Εν τω μεταξύ, «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσουμε να αυξάνουμε την έκθεσή μας σε εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό πρώιμου σταδίου και σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφεραν οι αναλυτές.

Στον κλάδο του λογισμικού, ο αναλυτής Άνταμ Γουντ συνέστησε την Microsoft, την Snowflake, την Datadog, την Cloudflare και την Dynatrace. Σημείωσε ότι αυτές οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα του λογισμικού «υποδομών», δηλαδή αναπτύσσουν συστήματα όπως η αποθήκευση στο cloud, τα οποία αποτελούν την υποκείμενη υποδομή για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι αναλυτές πιστεύουν ότι αξίζει να συμπεριληφθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο και οι «νεοεισερχόμενοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης» σε τομείς εκτός της τεχνολογίας — όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα ακίνητα, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Ένα παράδειγμα εταιρείας που «ποσοτικοποιεί» σαφώς τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, ανέφεραν, είναι η iRhythm Holdings, μια εταιρεία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που ισχυρίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει σχεδόν κατά το ήμισυ τον χρόνο που χρειάζεται το υγειονομικό προσωπικό για να εξετάσει τα ιατρικά αρχεία.

Η Airbnb είναι ένα άλλο παράδειγμα: η πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών αναφέρει ότι το 40% των προβλημάτων επιλύεται χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινων υπαλλήλων μέσω της χρήσης του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης της, κάτι που έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους κράτησης, σύμφωνα με την Morgan Stanley.

Σύμφωνα με το MarketWatch, οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας διατηρούν θετικές αξιολογήσεις για τις μετοχές των λεγόμενων «υιοθετών της τεχνητής νοημοσύνης» σε διάφορους κλάδους — συμπεριλαμβανομένων των Home Depot, Procter & Gamble, GE Aerospace και Coca-Cola.

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