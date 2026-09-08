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Οι ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να αγοράσουν αμερικανικούς πυραύλους αεράμυνας Patriot προκειμένου να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκρούσει την αναμενόμενη αύξηση των ρωσικών επιθέσεων κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι χώρες ολοκληρώνουν ένα σχέδιο για τη χρήση των συνεισφορών στον Κατάλογο Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων Ουκρανίας (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL), ώστε να αγοραστεί ένα νέο πακέτο αναχαιτιστικών πυραύλων που θα παραδοθεί στο Κίεβο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι νέοι αναχαιτιστικοί πύραυλοι θα ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα που αναμένεται δύσκολος, σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα συνηθίζει να αυξάνει τις επιθέσεις της στις κρίσιμες υποδομές της χώρας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να κατονομαστούν ή να προσδιορίσουν τον αριθμό των πυραύλων που θα παραδοθούν, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Όπως ανέφεραν, οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι θα φτάσουν εγκαίρως για τον χειμώνα.

Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι χρειάζεται επειγόντως υποστήριξη στον τομέα της αεράμυνας και ειδικά αναχαιτιστικούς πυραύλους, μετά την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους τους τελευταίους μήνες. Το υπό διαπραγμάτευση πακέτο αποτελεί άμεση απάντηση στα αιτήματα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Ουκρανός ηγέτης έχει δηλώσει ότι χρειάζεται από τους συμμάχους του να παραδώσουν 300 πυραύλους Patriot πριν από τον χειμώνα.

Η συνεισφορά της Βρετανίας

Το σχέδιο θα συζητηθεί σε συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, ανέφεραν οι πηγές. Οι ΗΠΑ αναμένεται να συμμετάσχουν στη συνάντηση. Άλλοι σύμμαχοι, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γερμανία και η Τσεχία, αναμένεται επίσης να συμβάλουν, σύμφωνα με άλλη πηγή.

Πριν από τη συνάντηση, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει νέα χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. λιρών (135 εκατ. δολαρίων) στο πρόγραμμα PURL, με άγνωστο ποσό να κατευθύνεται στην αγορά πυραύλων Patriot.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι η δέσμευση συμφωνήθηκε μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ και του υπουργού Άμυνας Γουές Στρίτινγκ στο Κίεβο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τη συνάντηση της Πέμπτης, ο Ζελένσκι χαιρέτισε την ανακοίνωση της Βρετανίας, λέγοντας ότι η συνεισφορά στο «χειμερινό πακέτο» θα κατευθυνθεί, μεταξύ άλλων, στην αγορά επιπλέον αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot.

Όπως ανέφερε, η προμήθεια αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» λόγω των αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων στις κρίσιμες υποδομές και στην ίδια τη ζωή των πολιτών.

Η ΕΕ επιτρέπει τη χρήση πόρων του δανείου των 90 εκατ. για την αγορά Patriot

Στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει περισσότερα συστήματα Patriot, η Ουκρανία είχε επίσης ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να της επιτρέψει να αγοράσει τους αμερικανικούς αναχαιτιστικούς πυραύλους χρησιμοποιώντας κεφάλαια από δάνειο ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή απαιτούσε εξαίρεση από τους όρους του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν το αίτημα τη Δευτέρα. Η απόφαση αντανακλά τη συνεχιζόμενη δυσκολία της Ευρώπης να ενισχύσει τη δική της αμυντική βιομηχανία. Πολλές χώρες της ΕΕ ήλπιζαν ότι το δάνειο προς την Ουκρανία θα κατευθύνει τις δαπάνες προς τα ευρωπαϊκά συστήματα αεράμυνας SAMP/T, αντί για τα αμερικανικά Patriot.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά σε περιόδους πολέμου, οι άμεσες ανάγκες υπερισχύουν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε την εξαίρεση το απόγευμα της Τρίτης.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία των κρατών-μελών για την εξαίρεση που επιτρέπει στην Ουκρανία να αγοράσει κρίσιμα προϊόντα για τα συστήματα αεράμυνας Patriot», ανέφερε σε δήλωσή της.

Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καλωσορίζω τη συμφωνία των κρατών-μελών σχετικά με την εξαίρεση για την Ουκρανία να αγοράσει κρίσιμα προϊόντα για τα συστήματα αεράμυνας Patriot.

Η επόμενη εκταμίευση 3,2 δισ. ευρώ θα επιτρέψει στην Ουκρανία να προστατεύσει καλύτερα τον εναέριο χώρο της από τις επιθέσεις της Ρωσίας. Αυτό έρχεται επιπλέον των 8,4 δισ. ευρώ που έχουν ήδη εκταμιευθεί στο πλαίσιο του Δανείου Υποστήριξης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων και για την αεράμυνα.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να ενισχύσουμε την αμυντική στάση της Ευρώπης.

Together with @SecGenNATO Rutte, I welcome the agreement by Member States on the derogation for Ukraine to purchase crucial products for Patriot air defence systems. The next disbursement of €3.2 billion will enable Ukraine to better protect its skies from Russia’s… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

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