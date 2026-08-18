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Ισχυρό sell-off στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών παρέσυρε χαμηλότερα τη Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι αυξανόμενες ανησυχίες για την άνοδο του πετρελαίου, την πορεία του πληθωρισμού και τη διόγκωση του δημόσιου χρέους διατήρησαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε 0,22% στις 53.343 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε σε χαμηλά δύο εβδομάδων, στις 7.691 μονάδες, με πτώση 0,69% και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 1,33% φτάνοντας τις 26.289 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι παρουσίασαν περιορισμένες μεταβολές, οδηγώντας σε μικρή πτώση των αποδόσεων. Ωστόσο το 10ετές παρέμεινε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025, στο 4,708%, το δε, 30ετές διατηρήθηκε σε υψηλά 19 ετών στο 5,287%, αν και ενδοσυνεδριακά είχε αγγίξει νέο «ταβάνι» στο 5,335%.

Στις αγορές των commodities, το Brent «έκλεισε» πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος αυτή ήρθε καθώς ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο για τα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ελέγχουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο συνεχιζόμενος αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών δίνει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο των Στενών, ενώ νωρίτερα σε ανάρτηση του παρουσίασε το πέρασμα ως αμερικανική επικράτεια. Αντιστοίχως επιθετική στάση υιοθέτησε και η Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η συμφωνία-πλαίσιο για προσωρινή εκεχειρία, που έληξε τη Δευτέρα, δεν θα παραταθεί όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται τους ιρανικούς όρους, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων, ίσως και σε μεγαλύτερη έκταση, ανά πάσα στιγμή.

«Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές αρχίζουν να τιμολογούν τον πιθανό κίνδυνο από δύο ταυτόχρονους αντίθετους ανέμους: την άνοδο των τιμών της ενέργειας και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων», επεσήμανε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, της Jones Trading.

Όπως εξήγησε, ο ευμετάβλητος κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του sell-off, καθώς οι επενδυτές μειώνουν το ρίσκο, ενώ αμυντικοί κλάδοι όπως η υγειονομική περίθαλψη και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά επωφελούνται από τη φυγή κεφαλαίων από την AI.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται κυρίως τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας, στα οποία αντανακλώνται οι φόβοι για την πορεία του πληθωρισμού, την τροχιά του κρατικού χρέους, αλλά και τη χρηματοδότηση της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω ιδιωτικού χρέους.

Μία από τις βασικές ανησυχίες είναι ότι η γεωπολιτική αναταραχή θα καταστήσει τις οικονομίες περισσότερο ευάλωτες σε νέα σοκ στην προσφορά, ενώ παράλληλα οι επενδυτές φοβούνται ότι οι κυβερνήσεις δεν θα καταφέρουν να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες.

Η αυξημένη προσφορά χρέους, τόσο για τη χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων στην AI όσο και για την κάλυψη των κρατικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των ομολόγων, υπογράμμισε ο βετεράνος αναλυτής Λούις Ναβελιέ. Αυτό, κατά την εκτίμησή του, είναι πιθανό να περιορίσει μέρος της ισχυρής ώθησης που προσφέρει στις μετοχές η εταιρική κερδοφορία.

Αντιστοίχως, ο Εντ Γιαρντένι υποστήριξε πως, αν και δεν θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη λόγος πανικού, παρακολουθεί στενά εάν οι περίφημοι «bond vigilantes» –οι «τιμωροί των ομολόγων»– πρόκειται να αναλάβουν δράση.

Ο ιδρυτής της Yardeni Research ήταν εκείνος που καθιέρωσε τον συγκεκριμένο όρο τη δεκαετία του 1980, προκειμένου να περιγράψει τους επενδυτές που πωλούν κρατικά ομόλογα, ωθώντας τις αποδόσεις υψηλότερα και ασκώντας με αυτόν τον τρόπο πίεση στις κυβερνήσεις να επανέλθουν σε πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική.

«Εμμένουμε στην άποψή μας ότι η απόδοση των αμερικανικών ομολόγων θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται σε ένα φυσιολογικό εύρος μεταξύ 4% και 5%, χωρίς να προκαλεί αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την εταιρική κερδοφορία», έγραψε ο Γιαρντένι. Ωστόσο, όπως επισήμανε, τώρα που η απόδοση πλησιάζει το ανώτερο όριο αυτού του εύρους, η εταιρεία του παρακολουθεί πολύ πιο στενά τις κινήσεις των bond vigilantes.

Οι μεγάλες πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές σχετίζονται άμεσα με τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με το κατά πόσο ο τεράστιος επενδυτικός κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται με τους σημερινούς ρυθμούς και μάλιστα βασιζόμενος σε εκδόσεις εταιρικών ομολόγων.

Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Amazon και Oracle εξέδωσαν το 2025 περίπου 121 δισ. δολάρια εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ, ποσό υπερτετραπλάσιο του μέσου ετήσιου όρου των 28 δισ. δολαρίων που είχαν καταγράψει μεταξύ 2020 και 2024. Και ο ρυθμός των εκδόσεων έχει επιταχυνθεί περαιτέρω μέσα στο 2026.

Ενδεικτικά, σήμερα έγινε γνωστό ότι η Anthropic φαίνεται να βρίσκεται κοντά στο να εξασφαλίσει ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή άνω του στόχου των περίπου 10 δισ. δολαρίων, καθώς προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της, πριν τα τέλη της χρονιάς.

Στον τεχνολογικό κλάδο, καθοριστικό ρόλο για τις τάσεις μέχρι τα τέλη του μηνός θα παίξουν δύο μεγάλες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων: της Nvidia στις 26 Αυγούστου και της Broadcom στις 2 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, οι επενδυτές περιμένουν με προσοχή το περιεχόμενο των πρακτικών της συνεδρίασης του Ιουλίου της Federal Reserve, τα οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη και θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Τρεις περιφερειακοί πρόεδροι της Fed είχαν διαφωνήσει τον Ιούλιο με την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον για το κατά πόσο στα πρακτικά θα εμφανιστούν περισσότερες «γερακίσιες» τοποθετήσεις.

Σε επίπεδο μετοχών, το μεγαλύτερο κύμα ρευστοποιήσεων δέχτηκαν οι εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς, καθώς η εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων προκάλεσε μαζική απομάκρυνση από το ρίσκο. Ανάμεσα τους η Micron Technology, η SanDisk, αλλά και η Nvidia.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε και η Meta Platforms, έχοντας επηρεαστεί και από την έναρξη δικαστικής διαδικασίας εναντίον της σχετικά με τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους ανηλίκους.

Εκτός των μεγάλων τεχνολογικών ονομάτων, εντυπωσιακή ήταν η βουτιά περίπου 22% της Klarna, μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τα φετινά έσοδα λόγω συναλλαγματικών πιέσεων και εξασθένησης της καταναλωτικής δαπάνης στη Γερμανία

Στον αντίποδα, οι μεγάλες κερδισμένες προήλθαν κυρίως από εταιρικές ειδήσεις και από τη στροφή των επενδυτών σε πιο αμυντικές τοποθετήσεις.

Η Amylyx Pharmaceuticals εκτινάχθηκε περίπου 60%, μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων κλινικής δοκιμής για μια νέα πειραματική θεραπεία για την υπογλυκαιμία, ενώ κέρδη αποκόμισε η Τarga Resources μετά την ανακοίνωση μακροπρόθεσμης συμφωνίας με την ExxonMobil.

Ευρύτερα, εξάλλου, ο ενεργειακός κλάδος ήταν ευνοημένος χάρη στο συνεχιζόμενο ράλι του πετρελαίου, όπως και αρκετά χαρτιά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης και βασικών καταναλωτικών αγαθών. Ανάμεσα τους η Johnson & Johnson, που με άλμα άνω του 3% έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, ανεβάζοντας τα κέρδη της μετοχής για τη χρονιά στο +31%.

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