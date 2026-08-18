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Η Anthropic βρίσκεται σε τροχιά ετήσιων εσόδων άνω των 65 δισ. δολαρίων, με βάση τις τρέχουσες επιδόσεις της, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, καταγράφοντας υπερεπταπλάσια αύξηση σε σχέση με τον ρυθμό εσόδων που εμφάνιζε στα τέλη του περασμένου έτους.

Ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων (revenue run rate) της εταιρείας, ένας δείκτης που προβάλλει σε ετήσια βάση τα έσοδα μιας μικρότερης χρονικής περιόδου, έφθασε τα 65 δισ. δολάρια έως το τέλος Ιουλίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Bloomberg, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς τα στοιχεία δεν είναι δημόσια. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η Anthropic γνωστοποίησε τα μεγέθη στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των επενδυτών της.

Η θεαματική επιτάχυνση των εσόδων ενισχύει τα σχέδια της εταιρείας για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI έχουν καταθέσει εμπιστευτικά τα σχετικά έγγραφα για αρχική δημόσια προσφορά (IPO), με την Anthropic να αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της στη Wall Street ακόμη και από το φθινόπωρο, πριν από την OpenAI.

Η Anthropic, δημιουργός των Claude και Fable, αποτιμήθηκε στα 965 δισ. δολάρια μετά από γύρο χρηματοδότησης τον Μάιο, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες στον κόσμο και οδηγώντας την, για πρώτη φορά, σε υψηλότερη αποτίμηση από τη μεγάλη ανταγωνίστριά της OpenAI.

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Από τα 9 στα 65 δισ. δολάρια

Η εταιρεία, που κάποτε θεωρούνταν το αουτσάιντερ στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος χάρη στα εργαλεία AI που μπορούν να αναλαμβάνουν και να απλοποιούν σύνθετες εργασίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον προγραμματισμό και τη συγγραφή κώδικα.

Ο ρυθμός εσόδων της Anthropic είχε ξεπεράσει τα 9 δισ. δολάρια στα τέλη του 2025, ενώ τον Μάιο του 2026 είχε ήδη υπερβεί τα 47 δισ. δολάρια. Αντίστοιχα, ο ρυθμός εσόδων της OpenAI έχει πρόσφατα ξεπεράσει τα 40 δισ. δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, αν και οι δύο εταιρείες ενδέχεται να μην υπολογίζουν τον συγκεκριμένο δείκτη με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα των πραγματικών τριμηνιαίων εσόδων. Σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Bloomberg, η Anthropic εμφάνισε προκαταρκτικά έσοδα άνω των 11,5 δισ. δολαρίων στο τελευταίο ολοκληρωμένο τρίμηνο, έναντι μόλις 787 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, η εταιρεία εμφάνισε θετικά προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.

Στον δρόμο προς τη Wall Street

Η Anthropic πραγματοποιεί ήδη συναντήσεις με επενδυτές ενόψει της πιθανής αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Η εταιρεία έχει υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο και συνεργάζεται για το IPO με τις Morgan Stanley, Goldman Sachs και JPMorgan Chase, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Στόχος της Anthropic είναι να αξιοποιήσει τη μεγάλη χρηματοδοτική δυνατότητα των δημόσιων αγορών, προκειμένου να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στην OpenAI και στους υπόλοιπους ανταγωνιστές της, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μοντέλων.

Εφόσον το IPO πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, η Anthropic θα μπορούσε να κάνει το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο όχι μόνο πριν από την OpenAI, αλλά και πριν από την κινεζική DeepSeek, η οποία κερδίζει ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Η DeepSeek προετοιμάζεται επίσης για IPO και, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχέδιά της, θα μπορούσε να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα ακόμη και μέσα στο 2026.

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