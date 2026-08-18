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Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν την Τρίτη με άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση και στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον εβδομάδων, καθώς οι προοπτικές μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απομακρύνονται, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι περνά σε πιο επιθετική στρατιωτική στάση και επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η Ουάσιγκτον απέκλεισε την παράταση της εκεχειρίας. Την ίδια στιγμή, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία και οι νέες πυραυλικές απειλές στη Μέση Ανατολή συντηρούν την αβεβαιότητα γύρω από τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 15 σεντς ή 0,17%, κλείνοντας στα 91,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 44 σεντς ή 0,52%, στα 84,94 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 24 Ιουλίου.

Τα κέρδη, ωστόσο, παρέμειναν σχετικά περιορισμένα, καθώς η αγορά εμφανίζεται πλέον λιγότερο ευαίσθητη στη συνεχή ροή γεωπολιτικών ειδήσεων.

«Σε κάποιο βαθμό, η αγορά έχει περιορίσει τις αντιδράσεις της στους καθημερινούς τίτλους, λόγω του όγκου του θορύβου που υπάρχει από τον Ιούνιο χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Ντάρελ Φλέτσερ, managing director εμπορευμάτων στην Bannockburn Capital Markets.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κρυφές ή «σκοτεινές» μεταφορές πετρελαίου που καταφέρνουν να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να είναι περισσότερες από όσες ανέμενε η αγορά, δημιουργώντας έναν βαθμό προστασίας απέναντι σε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών.

Πετρέλαιο εξακολουθεί να περνά από το Ορμούζ

Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη επιμένει πως τα Στενά παραμένουν κλειστά, ορισμένες ποσότητες πετρελαίου εξακολουθούν να διαφεύγουν από το Ορμούζ.

Η Saudi Aramco έχει επαναλάβει τις φορτώσεις πετρελαίου από το εσωτερικό των Στενών και προσφέρει φορτία μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) ανοικτά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ναυτιλιακά στοιχεία και πηγές της αγοράς.

Παράλληλα, δύο μεγάλοι κινεζικοί ναυτιλιακοί όμιλοι έχουν αρχίσει να παραλαμβάνουν φορτία πετρελαίου εκτός του Κόλπου, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, δεδομένα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων και ναυλομεσίτες.

Οι κινήσεις αυτές έχουν περιορίσει σε έναν βαθμό τους φόβους για την προσφορά. Ωστόσο, η κίνηση των πλοίων μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού παραμένει σε μονοψήφιο αριθμό διελεύσεων. Στα στοιχεία αυτά, μάλιστα, δεν περιλαμβάνονται τα πλοία που ενδέχεται να περνούν από τα Στενά με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους.

Απομακρύνονται οι ελπίδες για συμφωνία

Ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν θα διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει προηγουμένως τη συμφωνία «τελειωμένη», ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι τα Στενά είναι ανοικτά.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν περιορισμένη αντίδραση στην αγορά, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον περισσότερο επικεντρωμένοι στις πραγματικές ροές πετρελαίου παρά στις αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών.

Οι τοποθετήσεις του Καλιμπάφ ακολούθησαν την προειδοποίηση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα περάσει σε «πλήρως επιθετική» στρατιωτική στάση, καθώς οι προσπάθειες για έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου έχουν βαλτώσει.

Ο Μοχίτ Κουμάρ, οικονομολόγος της Jefferies, εκτίμησε ότι καμία από τις δύο χώρες δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο όπου το κόστος της αντιπαράθεσης θα την υποχρέωνε να επιδιώξει συμβιβασμό.

«Βλέπουμε επομένως περαιτέρω πίεση βραχυπρόθεσμα και ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, το Ιράν διαπραγματεύεται ξεχωριστά με το Ομάν μια συμφωνία για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει απαντήσει στις συγκεκριμένες επαφές με απειλή βομβαρδισμού του Ομάν, ενός μακροχρόνιου εταίρου ασφαλείας των ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται

Το γεωπολιτικό σκηνικό επιβαρύνεται περαιτέρω από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία και τις πυραυλικές απειλές στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία περιέγραψαν ως ένα σαουδαραβικό στρατιωτικό πλοίο και τέσσερα συνοδευτικά σκάφη.

Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για πλοίο που χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ αναφέρθηκε και τραυματισμός μέλους του πληρώματος.

Αργότερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν εναντίον της χώρας. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Τεχεράνη.

Η Ρωσία ανακατευθύνει τις πετρελαϊκές ροές

Οι αναταράξεις στις ενεργειακές μεταφορές δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τέσσερις πηγές του Reuters, η Ρωσία ανακατευθύνει εξαγωγές αργού πετρελαίου του Καζακστάν από το λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Βαλτικής προς το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Η κίνηση αυτή απελευθερώνει χωρητικότητα στο Ουστ-Λούγκα για περισσότερες εξαγωγές ρωσικού αργού από τη Βαλτική, καθώς οι κίνδυνοι ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν αυξηθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μόσχα μπορεί να αντικαταστήσει τα καζακικά βαρέλια που φορτώνονταν από το Ουστ-Λούγκα με δικό της πετρέλαιο, την ώρα που οι ουκρανικές επιθέσεις με drones καθιστούν δυσκολότερη την εξασφάλιση δεξαμενόπλοιων για ρωσικές φορτώσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

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