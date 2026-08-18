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Πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα στη Wall Street, καθώς το αδιέξοδο στις διπλωματικές επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πυροδοτεί εκ νέου ανησυχίες για το κόστος της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Η εξέλιξη αυτή ωθεί τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών, ασκώντας έντονες πιέσεις στον τεχνολογικό τομέα και οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε τροχιά απωλειών.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,3% και διαπραγματεύεται στις 53.297,32 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,4% στις 7.714,26 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά 0,88% στις 26.409,75 μονάδες.

Η αφορμή για τη νέα αναστάτωση στις αγορές δόθηκε από τη δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters ότι η Τεχεράνη περνά σε «πλήρως επιθετική» στρατιωτική διάταξη, μετά το πάγωμα των συνομιλιών για τη μόνιμη λήξη του πολέμου. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον απέκλεισε την παράταση της προσωρινής εκεχειρίας που έληξε στις 17 Αυγούστου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ομάν στην περίπτωση που εμπλακεί στις εξελίξεις. Στον απόηχο των γεωπολιτικών τριγμών, το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, συμπαρασύροντας και το αργό τύπου Brent σε υψηλό τριών εβδομάδων.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ και την αυξημένη έκδοση χρέους, προκάλεσε ισχυρό άλμα στις αποδόσεις των ομολόγων. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου σκαρφάλωσε στο 5,323%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η απόδοση του 10ετούς τίτλου παρέμεινε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE (VIX), γνωστός και ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, ενισχύθηκε στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων πλήττουν άμεσα τις μετοχές ανάπτυξης και τεχνολογίας, καθώς η αύξηση του κόστους δανεισμού υπονομεύει την αξία των μελλοντικών τους κερδών. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι εταιρείες ημιαγωγών και αποθήκευσης δεδομένων, με τις Sandisk, Western Digital, Marvell Technology και Intel να καταγράφουν απώλειες έως και 7%. Παράλληλα, η Nvidia και η Tesla σημειώνουν πτώση άνω του 1%, εν αναμονή και των οικονομικών αποτελεσμάτων της πρώτης την επόμενη εβδομάδα.

Στον αντίποδα, ηπιότερη είναι η υποχώρηση στον Dow Jones. Το ηθικό των επενδυτών στον βιομηχανικό δείκτη συγκρατούν τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας εξοπλισμού κατοικιών Home Depot, η οποία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το δεύτερο τρίμηνο σημειώνοντας κέρδη άνω του 1,5%, εν όψει και των ανακοινώσεων της Walmart την Πέμπτη.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, προκειμένου να διαφανούν οι προθέσεις των αξιωματούχων για τη νομισματική πολιτική. Αν και τα πρόσφατα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό μείωσαν τις πιθανότητες για άμεση αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν πιθανότητα 96% για μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους.

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