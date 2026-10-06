Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο συνδυασμός των αυξημένων τιμών του πετρελαίου και της ραγδαίας ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων έχει ανακόψει την επέκταση της ανοδικής πορείας που υποτίθεται ότι θα ωθούσε τις μετοχές σε νέα ρεκόρ.

Οι «bulls» έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα: δεν αξίζει να αναλάβουν σημαντικές θέσεις αυτή τη στιγμή. Το sell-off ομολόγων περιορίζει την ελκυστικότητα των μετοχών, η ενίσχυση του δολαρίου παρεμποδίζει τη ρευστότητα, ενώ η απειλή νέας κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν διατηρεί τις τιμές του αμερικανικού πετρελαίου αναφοράς γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι. Η επιδεινούμενη εικόνα αφήνει τους επενδυτές, που διστάζουν να ρευστοποιήσουν περισσότερα από όσα έχουν ήδη, να αναρωτιούνται τι θα ακολουθήσει.

Αφού μείωσαν την έκθεση σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επενδυτές φαίνεται να έχουν ελάχιστη διάθεση να αποσυρθούν περαιτέρω. Για παράδειγμα, τα hedge funds πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του Σεπτεμβρίου προσθέτοντας αντισταθμίσεις κινδύνου και θέσεις πώλησης, αντί να μειώσουν τη θετική τους έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Goldman Sachs Group Inc. για τις υπηρεσίες prime brokerage.

Αυτό αποδεικνύει ότι οι επενδυτές δεν είναι αδιάφοροι και αξιολογούν απειλές που κυμαίνονται από τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, το πετρέλαιο και τις ενδιάμεσες εκλογές χωρίς να πανικοβάλλονται. Φαίνονται πρόθυμοι να διατηρήσουν μια αρκετά συγκεντρωμένη έκθεση σε έναν περιορισμένο αριθμό θεμάτων ή μετοχών, ειδικά σε συναλλαγές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ πωλούν οτιδήποτε ενδέχεται να πληγεί από το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ενώ το εύρος της αγοράς βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, αυτό δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση σε επίπεδο δείκτη. Σχεδόν το 60% των μετοχών του S&P 500 διαπραγματεύεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ενώ περίπου το 75% βρίσκεται κάτω από τον αντίστοιχο των 50 ημερών. Αυτά τείνουν να είναι τα επίπεδα στα οποία το εύρος της αγοράς προκάλεσε ανάκαμψη τα τελευταία πέντε χρόνια, πυροδοτώντας μια άνοδο που συχνά οδήγησε σε περαιτέρω κέρδη του δείκτη. Για να συμβεί αυτό, όμως, η αγορά χρειάζεται έναν καταλυτικό παράγοντα, κάτι που της λείπει προς το παρόν.

Υπάρχουν ορισμένοι αντισταθμιστικοί παράγοντες. Η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, τα τελευταία στοιχεία για τον τομέα των υπηρεσιών και της μεταποίησης είναι ισχυρά, η αγορά εργασίας είναι ανθεκτική και η αύξηση των κερδών δεν δείχνει σημάδια αδυναμίας. Η τρέχουσα περίοδος δημοσίευσης αποτελεσμάτων διαμορφώνεται πλέον ως κρίσιμη δοκιμασία για να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η εταιρική ανθεκτικότητα ενόψει των υψηλών τιμών του πετρελαίου και των αυξανόμενων επιτοκίων εξακολουθεί να υφίσταται.

Οι εταιρείες του δείκτη MSCI World αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση κερδών άνω του 30% φέτος. Αναμένει ότι οι πιέσεις στις τιμές θα μειωθούν τους επόμενους μήνες, ακόμη και αν το πετρέλαιο ώθησε προσωρινά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ σχεδόν στο διπλάσιο του επιδιωκόμενου επιπέδου. Μέχρι τότε, ο κίνδυνος είναι μια απότομη αύξηση της μεταβλητότητας.

Η νευρικότητα στην αγορά ομολόγων επέστρεψε, αλλά οι μετοχές μέχρι στιγμής την αγνοούν. Ο δείκτης MOVE, ο οποίος παρακολουθεί την υπονοούμενη μεταβλητότητα στα δικαιώματα προαίρεσης κρατικών ομολόγων, έχει ανέλθει σε περίπου 108, σχεδόν επτά φορές το επίπεδο του VIX. Την τελευταία φορά που το χάσμα ήταν τόσο μεγάλο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το 2023 και στις αρχές του 2024, χρειάστηκε μια απότομη άνοδος των αποδόσεων στα μακροπρόθεσμα ομόλογα για να παρασύρει προς τα πάνω και τη μεταβλητότητα των μετοχών.

Διαβάστε ακόμη

Η ζωή με το μήνα: Γιατί όλο και περισσότερα πράγματα τα νοικιάζουμε αντί να τα αγοράζουμε

Επένδυση €32,5 εκατ. για data center στο Κρυονέρι από τον όμιλο Καράτζη εν μέσω τοπικών αντιδράσεων (χάρτης)

Πληροφορική: Προς νέο κύμα εισαγωγών και μετατάξεων στο Euronext Athens – Οι 7 περιπτώσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ