Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά κατά την έναρξη της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να αφήνουν σε δεύτερο πλάνο την ένταση στη Μέση Ανατολή, παρά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 0,33%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άλμα 3,65%, ενώ ο δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 1,08%.

Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, στις 9.012,50 μονάδες με άνοδο 0,07%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε σχεδόν κατά 1%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 σημείωσε οριακή άνοδο 0,19%.

Ο ινδικός Nifty 50 υποχώρησε 0,56% στις 23.765 μονάδες. Ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,18%, στις 3.937,231 μονάδες.

Παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή

Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, μετά την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, αφού προηγουμένως είχαν δηλώσει ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία έγιναν στόχος βαλλιστικών πυραύλων.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν ενδέχεται να μην επιτευχθεί σύντομα.

«Μπορεί να μην υπάρξει πυρηνική συμφωνία. Μπορεί απλώς να καταστρέψουμε τις δυνατότητές τους να το κάνουν», δήλωσε στην εκπομπή «This Week» του ABC News. «Μια συμφωνία μπορεί να περιμένει την επόμενη κυβέρνηση στο Ιράν. Απλώς δεν το γνωρίζουμε».

Η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου έχει επανειλημμένα παρουσιαστεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως βασικός στόχος της αμερικανικής εκστρατείας.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ συνεχίζει να επιδιώκει μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη, παρά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος έχει οδηγήσει σε απότομη άνοδο των ενεργειακών τιμών παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις του Ράιτ δείχνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να επιδιώξει την εξάλειψη της δυνατότητας του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο ακόμη και χωρίς να υπάρξει επίσημη συμφωνία με την Τεχεράνη.

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα λόγω αργίας.

Άνοδος του πετρελαίου καθώς απομακρύνεται η προοπτική συμφωνίας

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν υψηλότερα, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τους φόβους ότι η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί, απειλώντας τις ενεργειακές προμήθειες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Νοεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 0,88% στα 97,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate για παράδοση Οκτωβρίου σημείωσαν άνοδο 0,92%, στα 92,32 δολάρια το βαρέλι.

Ο Κρις Ράιτ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ μπορεί τελικά να μην καταλήξουν σε συμφωνία που θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, καθώς η σύγκρουση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης εισέρχεται πλέον στον έβδομο μήνα.

«Μπορεί να μην υπάρξει πυρηνική συμφωνία. Μπορεί απλώς να καταστρέψουμε τις δυνατότητές τους να το κάνουν», ανέφερε. «Μια συμφωνία μπορεί να περιμένει την επόμενη κυβέρνηση στο Ιράν. Απλώς δεν το γνωρίζουμε».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου αποτελεί κεντρικό στόχο της αμερικανικής στρατηγικής.

Άλμα 8% για την LG Electronics

Η μετοχή της LG Electronics σημείωσε άνοδο άνω του 8%, μετά από δημοσίευμα της νοτιοκορεατικής Hankyung ότι η εταιρεία εξετάζει άντληση κεφαλαίων πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο για τη θυγατρική ρομποτικής Bear Robotics.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η LG Electronics κατέχει ποσοστό 56,9% στην αμερικανική Bear Robotics.

Η Bear Robotics φέρεται να έχει επιλέξει την Bank of America για να ηγηθεί ενός γύρου χρηματοδότησης πριν από την IPO, ενόψει σχεδιαζόμενης εισαγωγής στον Nasdaq, σύμφωνα με πηγές από τον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής.

Η εταιρεία φέρεται να επιδιώκει να αντλήσει έως 400 δισ. γουόν, περίπου 297 εκατ. δολάρια, με αποτίμηση κοντά στα 2 τρισ. γουόν.

Ξεχωριστά, στέλεχος της LG Electronics δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές παγκόσμιες τεχνολογικές επιχειρήσεις για πιθανές παραγγελίες ενεργοποιητών, βασικών εξαρτημάτων για ανθρωποειδή ρομπότ.

Διαβάστε ακόμη

HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει τα διυλιστήρια με στόχο τις εξαγωγές και τα Βαλκάνια

Η ποινή της Σαντορίνης: Πώς η ΑΙ αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού

METLEN: Συστήνει holding υποδομών που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ