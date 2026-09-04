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Αναζωπυρώθηκαν οι πιέσεις στη Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς η πολυαναμενόμενη έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ αποδείχτηκε πολύ πιο ισχυρή από ότι ανέμενε η αγορά, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και πάλι τα στοιχήματα για το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από τη Fed, μέσα στο μήνα.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,51% στις 53.414 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση ύψους 0,38% στις 7.718 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,29% και τις 26.506 μονάδες.

Με τις επιδόσεις αυτές, οι δείκτες παρουσίασαν μεικτή εβδομαδιαία επίδοση, καθώς το επενδυτικό κλίμα τις προηγούμενες ημέρες επηρεάστηκε από τη συνεχιζόμενη αναταραχή στην αγορά ομολόγων και την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ο Dow και ο S&P 500 παρουσίασαν κάμψη για το πενθήμερο κατά 0,3% και 0,1% αντιστοίχως, ενώ ο Nasdaq κατάφερε να κερδίσει περίπου 0,3%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στο Jobs Report του Αυγούστου. Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 162.000 τον Αύγουστο, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με την εκτίμηση για αύξηση 55.000 θέσεων.

Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,1%.

Παράλληλα και τα συνολικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν ανοδικά κατά συνολικά 55.000 θέσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

«Στα μάτια της Fed, η αγορά εργασίας αντέχει, κάτι που σημαίνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα», επεσήμανε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.

Η έκθεση για την αγορά εργασίας ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία τα επιτόκια βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς η Fed καλείται να κινηθεί σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον.

Η επανάληψη των στρατιωτικών χτυπημάτων στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει σε ανοδική πορεία το πετρέλαιο, με το Brent να περνά αισίως τα 96 δολάρια το βαρέλι και να καταγράφει κέρδη κοντά στο 7% για την εβδομάδα. Υπό τη σκιά της ενεργειακής πίεσης υπάρχει εύλογη ανησυχία για την πορεία του πληθωρισμού και την αντίδραση της Fed.

Αν και πολλά θα εξαρτηθούν από τα νεότερα στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού (τον τιμάριθμο λιανικής και τον τιμάριθμο χονδρικής Αυγούστου) που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, ήδη τα ισχυρά στοιχεία της αγοράς εργασίας επηρέασαν τα προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed.

«Για τη Fed, η έκθεση για την αγορά εργασίας στρέφει ξεκάθαρα την προσοχή στον πληθωρισμό ενόψει της επόμενης συνεδρίασης. Η επόμενη απόφαση θα είναι οριακή. Οι ανακοινώσεις για τον CPI και τον PPI του Αυγούστου έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν αν θα υπάρξει αύξηση ή διατήρηση των επιτοκίων», σχολίασε ο Μπιλ Άνταμς, της Fifth Third Commercial Bank.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα h FOMC να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου αυξήθηκε περίπου στο 60%, από περίπου 52% πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την απασχόληση. Χθες τα προγνωστικά είχαν πέσει κάθετα μετά τη δήλωση του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ότι θα μπορούσε να στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, εφόσον οι πιέσεις στις τιμές συνεχίσουν να δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

«Εάν περιμένουμε να έχουμε οριστικές αποδείξεις ότι ο υψηλός πληθωρισμός έχει παγιωθεί στην οικονομία, μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερες προσαρμογές πολιτικής, με υψηλότερο κόστος» προειδοποίησε χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις της νωρίτερα, η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ Μπεθ Χάμακ, εκφράζοντας έτσι καθαρά την άποψη της υπέρ της ανάληψης δράσης από την κεντρική τράπεζα προκειμένου να μπει φρένο στον πληθωρισμό.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, χαιρέτισε μεν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας, αλλά με δύο συνεχόμενες αναρτήσεις μέσα σε λίγες ώρες επιτέθηκε κατά της Fed ζητώντας να μειώσει τα επιτόκια και απειλώντας μάλιστα ότι θα σταματήσει να συναλλάσσεται με χώρες που εμφανίζουν εμπορικό πλεόνασμα έναντι των ΗΠΑ.

Η παρέμβαση αυτή αποτέλεσε μέχρι στιγμής το πιο έντονο παράδειγμα άσκησης πίεσης από τον Αμερικανό πρόεδρο προς την κεντρική τράπεζα από τότε που ο Κέβιν Γουόρς ανέλαβε επικεφαλής της Fed. Ο Τραμπ είχε ανοιχτή κόντρα με τον προκάτοχο του, Τζερόμ Πάουελ για το ζήτημα της νομισματικής πολιτικής, όμως είχε αφήσει μέχρι τώρα στο απυρόβλητο τον Γουόρς, τον οποίο ο ίδιος είχε επιλέξει για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Η πολιτική πίεση προς τη Fed για μείωση επιτοκίων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει ενεργός και εμφανίζονται ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», επεσήμανε η Ντάιαν Σουόνκ, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG US.

Όπως εξήγησε, «η έκθεση για τον πληθωρισμό του Αυγούστου έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Ωστόσο, ακόμη και η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων μπορεί να θεωρηθεί πολιτική επιλογή, εκτός εάν υπάρξει σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού. Αυτό είναι αρνητικό για την αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις έχουν ήδη εκτοξευθεί».

Κάπως έτσι, στην αγορά ομολόγων, οι πιέσεις επανήλθαν την Παρασκευή, ιδιαίτερα στους βραχυπρόθεσμους τίτλους που επηρεάζονται περισσότερο από τις άμεσες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.

Η απόδοση του 2ετούς αυξήθηκε στο 4,372% και του 10ετούς στο 4,778%.

Σε επίπεδο μετοχών, στους μεγάλους κερδισμένους βρέθηκε η Sandisk, με τη μετοχή της να ενισχύεται περίπου 10%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται σε εταιρείες που συνδέονται με την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ζήτηση για μνήμες και αποθηκευτικά συστήματα υψηλών επιδόσεων για data centers. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και άλλες εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Nvidia και η Micron Technology, η οποία σημείωσε άνοδο περίπου 5%, καθώς η αγορά εκτιμά ότι η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές AI θα στηρίξει τον κλάδο.

Στην αντίθετη πλευρά, η μεγαλύτερη πίεση ασκήθηκε στη Lululemon Athletica, με τη μετοχή να καταγράφει έντονη πτώση άνω του 17% μετά τη δεύτερη υποβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της μέσα στη χρονιά.

Απώλειες σημείωσε και η Tesla, η οποία υποχώρησε κοντά στο 6%, καθώς η παρουσίαση του νέου προγράμματος Cybercab δεν κατάφερε να πείσει τους επενδυτές, οι οποίοι περίμεναν περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα και την εμπορική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης.

Ισχυρή πτώση και για την Adobe Inc., μετά την ανακοίνωση αλλαγής στην ηγεσία της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο ανταγωνισμό από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειωτέον ότι ο αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την ερχόμενη Δευτέρα 7/9 λόγω της εθνικής αργίας του Labour Day.

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