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Μετά τις διαδοχικές αποχωρήσεις στελεχών από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ προχώρησε στον διορισμό του Ντέιβιντ Ζερβός ως συμβούλου στο γραφείο του. Η θέση δεν απαιτεί έγκριση από τη Γερουσία και ο Ζερβός ανέλαβε άμεσα καθήκοντα, με τον ίδιο να έχει αναφέρει ότι η θητεία του αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2027.

Ο ρόλος του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ η αγορά παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Federal Reserve, τον πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης του αμερικανικού Δημοσίου.

Ο Ζερβός διαθέτει περίπου 35 χρόνια εμπειρίας στις διεθνείς αγορές, την κεντρική τραπεζική και τη μακροοικονομική ανάλυση. Πριν από την επιστροφή του στην κυβέρνηση, ήταν επί σειρά ετών επικεφαλής στρατηγικής αγορών και επικεφαλής του Global Macro Division στη Jefferies.

Γιατί ο Μπέσεντ επέλεξε τον Ζερβό

Η επιλογή του συνδέεται κυρίως με την εμπειρία του στη Wall Street και στις αγορές ομολόγων, αλλά και με την προηγούμενη θητεία του στη Federal Reserve.

Ο Ζερβός ξεκίνησε την καριέρα του ως οικονομολόγος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed και επέστρεψε το 2009 ως επισκέπτης σύμβουλος, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η μετακίνησή του στο υπουργείο Οικονομικών αποτελεί την τρίτη περίοδο εργασίας του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Το προφίλ του είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένο στην ανάλυση των αγορών και στη συμπεριφορά των επενδυτών. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει δημοσίως την ανάγκη για χαμηλότερα επιτόκια, ενώ έχει επίσης εκφράσει στήριξη στις παρεμβάσεις του Μπέσεντ στην αγορά κρατικών ομολόγων, μεταξύ άλλων μέσω των επαναγορών παλαιότερου χρέους του αμερικανικού Δημοσίου.

Η τοποθέτησή του στο υπουργείο έρχεται επομένως σε μια συγκυρία κατά την οποία η αγορά ομολόγων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Η εμπειρία του στη Fed και στη Wall Street

Ο Ζερβός έχει περάσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πριν από τη Jefferies εργάστηκε στη UBS O’Connor και στη Brevan Howard Asset Management, διαχειριζόμενος χαρτοφυλάκια με επίκεντρο τις διεθνείς μακροοικονομικές εξελίξεις.

Στη Jefferies, όπου εργάστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες, ανέλαβε θέσεις κορυφαίας ευθύνης στη στρατηγική αγορών και στη μακροοικονομική ανάλυση.

Παράλληλα, διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Επιστήμες Συστημάτων και Μηχανικής από το Washington University in St. Louis και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα οικονομικά από το University of Rochester.

Οι απόψεις του για την οικονομική πολιτική Τραμπ

Ο Ζερβός έχει εκφράσει δημοσίως θετικές απόψεις για αρκετές από τις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει ασκήσει κριτική σε όσους αντιμετωπίζουν εκ προοιμίου αρνητικά την ατζέντα «MAGA».

Σε παλαιότερες παρεμβάσεις του έχει συγκρίνει την αντίδραση των αγορών στις πολιτικές Τραμπ με τον τρόπο με τον οποίο είχαν αντιδράσει στην περίοδο της ποσοτικής χαλάρωσης μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του έχουν καταγραφεί ως ένδειξη της ευρύτερης οικονομικής του οπτικής.

Παράλληλα, ο Ζερβός είχε βρεθεί στο παρελθόν μεταξύ των προσώπων που εξετάστηκαν για την προεδρία της Federal Reserve, πριν ο Τραμπ επιλέξει τελικά τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση.

Η ελληνική καταγωγή και η κρίση χρέους

Ιδιαίτερη θέση στις δημόσιες παρεμβάσεις του Ζερβού έχει και η ελληνική του καταγωγή. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και εκδηλώσεις για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις, διατηρώντας ενεργό ενδιαφέρον για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους, και ιδιαίτερα το 2015, είχε ασκήσει έντονη κριτική στην ευρωπαϊκή διαχείριση της κρίσης. Υποστήριζε ότι τα προγράμματα διάσωσης δεν είχαν ως μοναδικό στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά συνδέονταν και με την προστασία των ευρωπαϊκών τραπεζών και των ξένων πιστωτών.

Είχε επίσης υποστηρίξει ότι η απουσία μιας κεντρικής τράπεζας με τις δυνατότητες της Federal Reserve περιόρισε τα διαθέσιμα εργαλεία αντιμετώπισης της ελληνικής κρίσης και ότι η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων επιδείνωσε τις οικονομικές πιέσεις.

Τι αναμένεται να κάνει στο υπουργείο

Ο ρόλος του Ζερβού είναι συμβουλευτικός και αφορά ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ζητημάτων. Με βάση την επαγγελματική του εμπειρία, το αντικείμενό του αναμένεται να περιλαμβάνει την παρακολούθηση των αγορών, των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και της συμπεριφοράς των επενδυτών, αλλά και την παροχή στρατηγικών εισηγήσεων στον Μπέσεντ.

Η συγκυρία είναι κρίσιμη για το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις των Treasuries αυξάνουν το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, ενώ οι αγορές αξιολογούν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, της νομισματικής πολιτικής και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Με την επιστροφή του στην κυβέρνηση, ο «Wall Street geek», όπως έχει αυτοχαρακτηριστεί, μεταφέρει στο υπουργείο Οικονομικών την πολυετή εμπειρία του από τις αγορές, τη Fed και τη μακροοικονομική ανάλυση.

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