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Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 3 Σεπτεμβρίου 2027.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού, δηλαδή έως 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως και Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

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