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Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το Ελληνικό Δημόσιο θα πραγματοποιήσει δημοπρασία εντόκων γραμματίων διαρκείας 52 εβδομάδων ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 3 Σεπτεμβρίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Η περίοδος εγγραφών είναι έως και Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

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