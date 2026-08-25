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Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων έχει κρατήσει τους επενδυτές σε εγρήγορση την τελευταία εβδομάδα, ενώ ένας στρατηγικός αναλυτής προειδοποιεί ότι η κατάσταση ενδέχεται σύντομα να επιδεινωθεί σημαντικά.

Ο Φίλιπ Κόλμαρ, υπεύθυνος για τη παγκόσμια στρατηγική στην MRB Partners, ανέφερε σε σημείωμα προς τους πελάτες του αυτή την εβδομάδα ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων έχουν φέρει τις μετοχές «στο χείλος» μιας φάσης κατάρρευσης.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου έχουν ξεπεράσει το 4,7% αυτή την εβδομάδα, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών έχουν ανέλθει πάνω από το 5,2%. Οι επενδυτές σε ομόλογα ανησυχούν όλο και περισσότερο για τα αυξανόμενα επίπεδα του δημόσιου χρέους, την ισχυρή αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Εάν οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις συνεχίσουν να αυξάνονται σταδιακά, με τη 10ετή να πλησιάζει το 5%, θα μπορούσαν να τρομάξουν τους επενδυτές αρκετά ώστε να προκαλέσουν πτώση 15-20% στον S&P 500, δήλωσε ο Κόλμαρ στο Business Insider.

Ο Κόλμαρ δεν εξέφρασε συγκεκριμένη πρόβλεψη για την πορεία των αποδόσεων από εδώ και στο εξής, αλλά δήλωσε ότι διατηρεί, προς το παρόν, μια επενδυτική στάση υπέρ της ανάπτυξης.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες του Υπουργείου Οικονομικών να περιορίσει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων αυτή την εβδομάδα θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα και να οδηγήσουν τις αποδόσεις ακόμη υψηλότερα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τις επαναγορές ομολόγων για να συμβάλει στη μείωση της προσφοράς ομολόγων στην αγορά και, κατά συνέπεια, στην καταστολή των αποδόσεων. Ο Κόλμαρ ανέφερε ότι αυτό θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να διατηρήσει τις αποδόσεις σε χαμηλά επίπεδα χωρίς να αντιμετωπίσει την αιτία της ραγδαίας ανόδου τους, δη τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Θα μπορούσε επίσης να στείλει το μήνυμα ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει πανικοβληθεί, καθώς η κίνηση αυτή δεν συντονίστηκε με την Fed, η οποία έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να αφήσει τα κρατικά ομόλογα να αποσυρθούν από τον ισολογισμό της, ανέφερε ο Κόλμαρ.

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση των μετοχών για δύο λόγους.

Πρώτον, οι υψηλότερες αποδόσεις τείνουν να επιβαρύνουν τις μετοχές με αναπτυξιακή δυναμική, καθώς οι επενδυτές συγκρίνουν ένα μακροπρόθεσμο επιτόκιο απόδοσης χωρίς κίνδυνο με τις αβέβαιες μακροπρόθεσμες αποδόσεις που προσφέρει η αγορά μετοχών. Με μεγάλο μέρος της αγοράς να βασίζεται στη μακροπρόθεσμη υπόσχεση αύξησης της παραγωγικότητας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μια πτωτική πορεία του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα παρέσερνε μαζί της και την υπόλοιπη αγορά.

Δεύτερον, η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων επηρεάζει επίσης το κόστος δανεισμού των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες δαπανούν τεράστια κεφάλαια για την ανάπτυξη υποδομών. Το υψηλότερο κόστος δανεισμού μειώνει τη συνολική απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου και περιορίζει τα κέρδη.

Με τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκονται υπό τεράστια πίεση να αποκομίσουν κέρδη από τις επενδύσεις τους και με τις προσδοκίες για τα κέρδη να είναι τόσο υψηλές, ο Κόλμαρ ανέφερε ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα παρατείνει το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη της αναμενόμενης αποκόμισης κερδών.

Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί τους επενδυτές να μειώσουν τις προσδοκίες τους για τα κέρδη και να απαιτήσουν μεγαλύτερη κεφαλαιακή πειθαρχία, προκαλώντας πτώση στις τιμές των μετοχών.

«Καταλήγεις απλώς με ένα κενό μεταξύ ενός θέματος που θα μπορούσε να είναι αξιόλογο, αλλά οι προσδοκίες ήταν απλώς υπερβολικά υψηλές και δεν μπορούν πλέον να ικανοποιηθούν», είπε.

Για τους επενδυτές που ανησυχούν για περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, ο Κόλμαρ μοιράστηκε μερικές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη στήριξη ενός χαρτοφυλακίου.

Μία από αυτές είναι η μείωση της έκθεσης σε μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και η ενίσχυση των αμυντικών τομέων της αγοράς, όπως ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος τείνει να είναι λιγότερο ευαίσθητος στα επιτόκια σε σύγκριση με άλλους παραδοσιακά αμυντικούς τομείς.

Επίσης, ανέφερε ότι οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα τείνουν να αποδίδουν καλά σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων.

Παραδείγματα αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρουν έκθεση σε αυτές τις επενδύσεις περιλαμβάνουν το Vanguard Health Care ETF (VHT) και το Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

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