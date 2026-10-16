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Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων στις σημερινές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν ολοένα περισσότερο στις οικονομικές επιπτώσεις του υψηλού κόστους δανεισμού, απομακρύνοντας προσωρινά την προσοχή τους από τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών τίτλων εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα χαμηλά πολλών εβδομάδων, στα οποία υποχώρησαν την Πέμπτη. Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στο 5,086%, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και η απόδοση του 30ετούς, η οποία διαμορφώθηκε στο 5,430%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Tradeweb.

«Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενδέχεται να έχουν φτάσει σε επίπεδα όπου το υψηλό τους ύψος αρχίζει να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου», δήλωσε στην Wall Street Journal ο Γιούσι Χιλγιάνεν, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων της SEB.

Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα για τα επιτόκια

Σύμφωνα με αναλυτές επιτοκίων της Societe Generale, οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο καθοριστικά ερωτήματα: κατά πόσο έχουν προεξοφλήσει υπερβολικά πολλές αυξήσεις επιτοκίων κατά το επόμενο δωδεκάμηνο και εάν οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν ήδη φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους.

«Είναι δύσκολο να δοθεί καταφατική απάντηση σε οποιοδήποτε από τα δύο ερωτήματα, σε ένα περιβάλλον όπου οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη εξακολουθούν να κυριαρχούν στην επενδυτική συζήτηση», ανέφεραν οι αναλυτές της γαλλικής τράπεζας.

Όπως εξήγησαν, η αμερικανική οικονομία εμφανίζεται λιγότερο ευαίσθητη στις αυξήσεις των επιτοκίων, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογεί τις προσδοκίες της αγοράς για περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αγορές χρήματος έχουν πλέον προεξοφλήσει πλήρως τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ο πληθωρισμός παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας

Παρά τη μετατόπιση της προσοχής των επενδυτών προς τις επιπτώσεις του υψηλού κόστους δανεισμού, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη μεταβλητή για τις αγορές, καθώς θα επηρεάσει τόσο την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής όσο και την πορεία των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Αυτό επισημαίνουν σε ανάλυσή τους η Λόρα Λέικ και ο Τιμ Κρόμερ, ανώτεροι αναλυτές στρατηγικής της Payden & Rygel.

«Καθώς ο πληθωρισμός αποδεικνύεται επίμονος και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed, οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των επενδύσεων σε ομόλογα ενδέχεται να εξαρτώνται περισσότερο από το εισόδημα που προσφέρουν οι τίτλοι μέσω των τόκων τους», σημείωσαν.

Αντίθετα, εφόσον ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί με πιο αποφασιστικό τρόπο, τα ομόλογα θα μπορούσαν να προσφέρουν στους επενδυτές όχι μόνο εισόδημα από τόκους, αλλά και κεφαλαιακά κέρδη μέσω της ανόδου των τιμών τους.

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