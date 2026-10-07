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Το sell-off στην αγορά ομολόγων δεν αφήνει πλέον στη Γαλλία κανένα περιθώριο για λάθη στην προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών της, ενώ η πίεση των χρηματοπιστωτικών αγορών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε το Παρίσι να επικεντρωθεί στον περιορισμό των δαπανών ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, δήλωσε στο Reuters ο Άνχελ Ουμπίντε, ανώτερο στέλεχος της Citadel.

Η Γαλλία έχει δει το κόστος δανεισμού της να εκτοξεύεται εν μέσω του παγκόσμιου sell-off στα ομόλογα, εξέλιξη που έχει ασκήσει πιέσεις και στο ευρώ, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η εύθραυστη κατάσταση των γαλλικών δημόσιων οικονομικών θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο Ουμπίντε, επικεφαλής Οικονομικής Έρευνας για Fixed Income & Macro στη Citadel, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 76 δισ. δολαρίων, εκτιμά ότι η Γαλλία δεν αποτελεί ακόμη συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη.

Οι φόβοι για συστημικό κίνδυνο

«Η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη. Εάν συζητάμε για ένα συστημικό πρόβλημα με τη Γαλλία, τότε συζητάμε για ένα συστημικό πρόβλημα για την Ευρώπη. Θα ήλπιζα και θα περίμενα ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση», δήλωσε ο Ουμπίντε στο Reuters.

Πέρα από τις προεδρικές εκλογές, κρίσιμο θεωρεί επίσης το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία ικανή να θέσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη»

Σύμφωνα με τον Ουμπίντε, η πίεση που ασκούν οι αγορές μπορεί, υπό αυτή την έννοια, να αποδειχθεί χρήσιμη, καθώς στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη γαλλική πολιτική ηγεσία.

«Πιστεύω λοιπόν ότι η πίεση της αγοράς είναι χρήσιμη υπό αυτή την έννοια, επειδή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθη – και αυτό είναι το σημαντικότερο», ανέφερε.

Η αναταραχή στη γαλλική αγορά ομολόγων έχει ενισχύσει τις ανησυχίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι η κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις στην Ευρωζώνη, πλήττοντας άλλες χώρες αλλά και το ίδιο το ευρώ.

Στο επίκεντρο οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων

Μέχρι στιγμής, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρειαστεί παρέμβαση της ΕΚΤ για τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου ξεπέρασε προσωρινά το 5% την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών.

Την ίδια στιγμή, το ευρώ υποχώρησε τη Δευτέρα σε χαμηλό 17 μηνών, κάτω από τα 1,12 δολάρια, ενώ κατέγραψε σημαντικές απώλειες έναντι της βρετανικής λίρας, του ελβετικού φράγκου και του ιαπωνικού γεν.

Εκλογές και κοινωνικές πιέσεις αυξάνουν την αβεβαιότητα

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία πλησιάζουν σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολιτικής και κοινωνικής έντασης, με φοιτητικές κινητοποιήσεις, αυξανόμενες τιμές και πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Η δυσαρέσκεια έχει οδηγήσει μέρος των ψηφοφόρων μακριά από τα παραδοσιακά κόμματα και προς πολιτικές δυνάμεις της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς, οι οποίες καταγράφουν άνοδο στις δημοσκοπήσεις.

Η Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις σύμφωνα με το Reuters, επιχείρησε την Τρίτη να ενισχύσει το δημοσιονομικό προφίλ των προτάσεών της, δεσμευόμενη για σημαντικά μεγαλύτερες περικοπές δαπανών εφόσον εκλεγεί.

Η Λεπέν δήλωσε ότι θα επιδιώξει δημοσιονομική εξοικονόμηση 140 δισ. ευρώ στη διάρκεια μιας πενταετούς προεδρικής θητείας, ενώ πρότεινε να κατοχυρωθεί συνταγματικά, μέσω δημοψηφίσματος, η υποχρέωση μείωσης του ελλείμματος.

Οι προτάσεις της, ωστόσο, αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από οικονομολόγους που μίλησαν στο Reuters. Οι ίδιοι αμφισβήτησαν κατά πόσο είναι εφικτό να επιτευχθούν περικοπές τέτοιας κλίμακας, ιδίως καθώς η Λεπέν έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το εάν σκοπεύει να διατηρήσει την πολιτική για μείωση του ορίου συνταξιοδότησης για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Το ερωτηματικό των αγορών για τη Λεπέν

Η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει, επομένως, σημαντικός παράγοντας για τους επενδυτές, καθώς οι αγορές επιχειρούν να αξιολογήσουν πώς θα διαμορφωνόταν στην πράξη η οικονομική πολιτική μιας πιθανής προεδρίας Λεπέν.

«Εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο άγνωστο: “Ποια είναι η πραγματική Μαρίν Λεπέν;”. Ακόμη μαθαίνουμε και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η αγορά να διαμορφώσει άποψη», δήλωσε ο Ουμπίντε.

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