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Σημάδια σταθεροποίησης εμφανίζουν οι διεθνείς αγορές ομολόγων, έπειτα από το ισχυρό sell-off που οδήγησε τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά, με τα γαλλικά κρατικά ομόλογα να πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη και το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται πλέον στις ΗΠΑ και στη νέα δοκιμασία για τη ζήτηση των Treasuries.

Η αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές κρατικού χρέους συνέβαλε και στη βελτίωση του κλίματος στη Wall Street, όπου οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, το περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, καθώς πληθωρισμός, σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και δημοσιονομικές ανησυχίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στη Γαλλία, όπου τα κρατικά ομόλογα ανέκαμψαν σημαντικά την Τρίτη μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων ημερών.

Καταλύτης αποτέλεσαν οι εξαγγελίες της υποψήφιας της γαλλικής ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, η οποία δεσμεύθηκε για περικοπές δαπανών και μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.

Ράλι στα γαλλικά ομόλογα

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου υποχώρησε περισσότερο από 11 μονάδες βάσης, ενώ το spread μεταξύ των γαλλικών OAT και των γερμανικών Bunds περιορίστηκε στις 132 μονάδες βάσης, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το συγκεκριμένο spread είχε φθάσει σχεδόν τις 160 μονάδες βάσης, καθώς οι επενδυτές απαιτούσαν ολοένα υψηλότερο premium για να διακρατήσουν γαλλικό χρέος εν μέσω των ανησυχιών για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

«Το μέγεθος της κίνησης είναι εντυπωσιακό, δεδομένου ότι οι εκλογές του 2027 απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες και η επιδείνωση της δημοσιονομικής δυναμικής της Γαλλίας δεν αποτελεί κάτι καινούργιο», δήλωσε η Λόρα Κούπερ, επικεφαλής macro credit και global investment strategist της Nuveen.

«Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι απότομα υψηλότερες αποδόσεις, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να είναι λιγότερο πρόθυμοι να παραβλέψουν αυτές τις αδυναμίες», πρόσθεσε.

Όπως σημειώνει το Reuters, η ανάκαμψη των γαλλικών τίτλων εξαπλώθηκε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές κρατικού χρέους.

«Μια αίσθηση ηρεμίας επέστρεψε στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, με τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ελληνικά ομόλογα να υπεραποδίδουν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ράλι», ανέφεραν οικονομολόγοι της ANZ.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς διαμορφώθηκε τελευταία στην περιοχή του 4,41%, έχοντας υποχωρήσει κατά κατά περίπου 7,5 μονάδες βάσης από το 4,49% της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η βελτίωση του κλίματος στα γαλλικά ομόλογα βοήθησε παράλληλα το ευρώ να ανακάμψει ελαφρώς και να σταθεροποιηθεί λίγο πάνω από τα 1,1250 δολάρια.

Στο 5,3% το αμερικανικό 10ετές

Στις ΗΠΑ, η προσοχή στρέφεται και πάλι στα Treasuries, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δοκιμάσει τη διάθεση των επενδυτών να απορροφήσουν νέα προσφορά κρατικού χρέους σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλών αποδόσεων.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου επέστρεψε στο 5,3% κατά τις πρωινές συναλλαγές στην Ασία.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας κινούνταν ελαφρώς υψηλότερα την Τετάρτη, ενόψει της δημοπρασίας 10ετών τίτλων αργότερα μέσα στην ημέρα και της δημοπρασίας 30ετών ομολόγων την Πέμπτη.

Οι δύο δημοπρασίες αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το βάθος της επενδυτικής ζήτησης για το αμερικανικό κρατικό χρέος.

Το αμερικανικό Δημόσιο πρόκειται συγκεκριμένα να διαθέσει την Τετάρτη 10ετή ομόλογα ύψους 39 δισ. δολαρίων, μετά την ισχυρή δημοπρασία τριετών τίτλων, η οποία συνέβαλε στην ανάκαμψη των Treasuries.

Οι αποδόσεις είχαν φθάσει σε υψηλό 24 ετών

Η αγορά εξακολουθεί πάντως να βρίσκεται κοντά σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εξαιρετικά υψηλά.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας έφθασαν τη Δευτέρα σε υψηλό 24 ετών, μετά το επίμονο sell-off που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη Αυγούστου, με βασικές αιτίες τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το αμερικανικό χρέος.

Η πρόσφατη ανάκαμψη των Treasuries και το ράλι των γαλλικών ομολόγων έχουν προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στις αγορές, ωστόσο το κοινό υπόβαθρο των πιέσεων παραμένει: επίμονος πληθωρισμός, αυστηρότερη πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες και αυξανόμενες δημοσιονομικές ανησυχίες.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν εκ νέου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τόσο τις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας όσο και τις πιθανές επιπτώσεις καταιγίδας που κατευθύνεται προς πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της Βόρειας Αμερικής.

Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,05% στα 90,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 1,06% στα 101,65 δολάρια.

Στο επίκεντρο Fed και επιτόκια

Παράλληλα με τις δημοπρασίες ομολόγων, το ενδιαφέρον στρέφεται στα πρακτικά της Federal Reserve από τη συνεδρίαση της 15ης και 16ης Σεπτεμβρίου, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Οι προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων ήδη από τον Οκτώβριο έχουν περιοριστεί αισθητά μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το CME FedWatch, η πιθανότητα αύξησης κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στο 20,5%, από περίπου 51% πριν από μία εβδομάδα.

Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου βρίσκεται στο 84,5%.

Οι δηλώσεις της προέδρου της Fed του Σαν Φρανσίσκο Μέρι Ντέιλι και του προέδρου της Fed του Κάνσας Σίτι Τζεφ Σμιντ την Τρίτη έδωσαν μικτή εικόνα για το κατά πόσον θα απαιτηθούν νέες αυξήσεις νωρίτερα ή αργότερα.

Σήμερα Τετάρτη αναμένονται επίσης παρεμβάσεις των αξιωματούχων της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, Νιλ Κασκάρι και Αλμπέρτο Μουσάλεμ.

Με τις αποδόσεις να παραμένουν κοντά σε πολυετή υψηλά, η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσον η πρόσφατη αποκλιμάκωση σηματοδοτεί ουσιαστική επιστροφή αγοραστών στην αγορά κρατικού χρέους ή απλώς μια προσωρινή ανάπαυλα έπειτα από εβδομάδες ισχυρών πιέσεων.

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