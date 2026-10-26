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Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την ενεργειακή κρίση του 2022 εκτινάχθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού ενόψει του χειμώνα εντείνονται, με φόντο τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τα ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από το 2022, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ενισχύονται έως και 3,5% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, τα ολλανδικά συμβόλαια TTF παράδοσης επόμενου μήνα, που αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, διαμορφώνονταν στα 96,88 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας άνοδο 3,2% στις 08:50 το πρωί, ώρα Άμστερνταμ.

Η νέα άνοδος αποτυπώνει την αυξανόμενη νευρικότητα των επενδυτών, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στην περίοδο υψηλής κατανάλωσης με περιορισμένα ενεργειακά αποθέματα και αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Χαμηλά αποθέματα και φόβοι για έναν δύσκολο χειμώνα

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης είναι η κατάσταση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πληρότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται περίπου στο 75%, στο χαμηλότερο επίπεδο για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους από τότε που άρχισαν να τηρούνται σχετικά αρχεία, το 2009.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, όπου τα αποθέματα βρίσκονται λίγο πάνω από το 61%.

Η περιορισμένη ποσότητα αποθηκευμένου αερίου καθιστά την ευρωπαϊκή αγορά περισσότερο ευάλωτη σε ενδεχόμενες διαταραχές των εισαγωγών, ιδιαίτερα εάν οι καιρικές συνθήκες οδηγήσουν σε απότομη αύξηση της κατανάλωσης.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν υποχώρηση των θερμοκρασιών σε αρκετές περιοχές της ηπείρου τις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για θέρμανση.

Η αυξημένη κατανάλωση θα συμπέσει με μια ήδη περιορισμένη παγκόσμια προσφορά φυσικού αερίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για εντονότερο ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για την εξασφάλιση διαθέσιμων φορτίων LNG.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν πρόσθετο παράγοντα ανησυχίας, καθώς οι συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ενεργειακές ροές.

Οι προσδοκίες για σύντομη αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά υποχωρούν, καθώς δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στις εχθροπραξίες και στις διαταραχές του ενεργειακού εφοδιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το Ιράν προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής εκστρατείας βομβαρδισμών κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, εξετάζοντας παράλληλα σχέδια αντιποίνων σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στην παραγωγή και στη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, η οποία μετά την ενεργειακή κρίση του 2022 έχει αυξήσει σημαντικά την εξάρτησή της από τις διεθνείς αγορές LNG.

Η εξάρτηση από το LNG και ο ανταγωνισμός με την Ασία

Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν αναλάβει καθοριστικό ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η αυξημένη εξάρτηση από τις θαλάσσιες μεταφορές LNG καθιστά την ήπειρο περισσότερο εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς και στις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Σε περίπτωση περαιτέρω περιορισμού της διαθέσιμης προσφοράς, οι ευρωπαϊκές εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να προσφέρουν υψηλότερες τιμές για να προσελκύσουν φορτία που διαφορετικά θα κατευθύνονταν σε ασιατικές αγορές.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου υπολείπονται των αντίστοιχων περσινών επιπέδων, παρότι παραδοσιακά αυξάνονται αυτή την περίοδο, καθώς οι χώρες προετοιμάζονται για την κορύφωση της χειμερινής ζήτησης.

Ο συνδυασμός χαμηλών αποθεμάτων, περιορισμένων εισαγωγών και αυξημένων αναγκών θέρμανσης δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ισορροπία για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Πάνω από τα 200 ευρώ η ηλεκτρική ενέργεια στη Γαλλία

Η εκτίναξη του φυσικού αερίου αρχίζει ήδη να επηρεάζει και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας τους κινδύνους για το ενεργειακό κόστος επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Στη Γαλλία, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ηλεκτρικής ενέργειας παράδοσης επόμενου μήνα ξεπέρασαν τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2023.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη στενή σύνδεση μεταξύ των δύο αγορών, καθώς οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου μεταφέρονται στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής και ενισχύουν τις πιέσεις στις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος.

Παρότι το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται αρκετά χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά της ενεργειακής κρίσης του 2022, η νέα άνοδος δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, να περιορίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και να δυσκολέψει την προσπάθεια σταθεροποίησης των τιμών στην ευρωζώνη.