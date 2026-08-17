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Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι πλέον η «φθηνή» αγορά των προηγούμενων ετών, παραμένει όμως μια αγορά με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα, θετικές εισροές και σημαντική παρουσία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με την Bank of America.

Σύμφωνα με την βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι overweight σε σημαντικότερο βαθμό.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά δίνει η JP Morgan, αναβαθμίζοντας τις ελληνικές μετοχές σε «overweight» και βλέποντας περιθώριο για νέες εισροές κεφαλαίων, με αιχμή την αναδιάρθρωση των δεικτών, τις τράπεζες και τις ελκυστικές αποτιμήσεις. Εκτιμά παθητικές εισροές που θα προκύψουν από την ένταξη της ελληνικής αγοράς στους δείκτες Stoxx Europe 600, σε περίπου 1,015 δισ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αναμένεται να κατευθυνθεί στις ελληνικές τράπεζες, με την Εθνική να εκτιμάται ότι θα προσελκύσει εισροές 288,6 εκατ. δολαρίων, την Eurobank 232,5 εκατ. δολαρίων, την Πειραιώς 220,1 εκατ. δολαρίων και την Alpha Bank 146,6 εκατ. δολαρίων.

Σημαντικές εισροές προβλέπονται επίσης για τη ΔΕΗ, τη Metlen, τον ΟΤΕ, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Aegean Airlines, γεγονός που, σύμφωνα με την JP Morgan, αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και το επενδυτικό ενδιαφέρον για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Η θετική αυτή αξιολόγηση βασίζεται και στη συνεχιζόμενη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Η δημοσιονομική εικόνα έχει ενισχυθεί αισθητά, με το δημόσιο χρέος να αποκλιμακώνεται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις και με την Ελλάδα να έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων των προγραμμάτων στήριξης.

Καταλυτικό ρόλο στις προοπτικές της αγοράς αποδίδει η JP Morgan και στην απόφαση του MSCI να προχωρήσει στην επαναταξινόμηση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές έως το 2027. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μετά την υποβάθμιση του 2013.

Η αποτίμηση της αγοράς

Στον συγκριτικό πίνακα αποτιμήσεων της HSBC το ελληνικό χρηματιστήριο φαίνεται ότι κινείται με discount, παρά την ισχυρή άνοδο που έχει προηγηθεί.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζεται με εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για τους επόμενους 12 μήνες περίπου στις 10,8 φορές, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο αρκετών μεγάλων διεθνών χρηματιστηρίων.

Στις 10,8 φορές αποτιμάται και η ηπειρωτική Κίνα, ενώ ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται αγορές όπως το Κατάρ, η Πολωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ουγγαρία, η Βραζιλία και η Τουρκία. η Ινδία διαπραγματεύεται με P/E 21,3 φορές, η Ταϊβάν με 20,5 φορές και η Τσεχία με 16 φορές.

H Goldman Sachs σημειώνει ότι το P/E της ελληνικής αγοράς διαμορφώνεται στο 10,5x, το P/B στο 1,5x, ενώ η μερισματική απόδοση στο 4,8%. Παράλληλα προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) 12% τόσο φέτος όσο και το 2027.

Παρά το ράλι, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Σύμφωνα με την Optima, ο δείκτης τιμής προς κέρδη για το 2026 έχει ανέβει στις 12,3 φορές, από 10,4 φορές τον Ιανουάριο, ωστόσο παραμένει με discount 22% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Αντίστοιχα, ο δείκτης επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργική κερδοφορία διαμορφώνεται στις 8,4 φορές, με discount 13%, ενώ η μερισματική απόδοση του ΧΑ εκτιμάται στο 3,8% για το 2026, υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ελκυστικές ακόμη οι τράπεζες

Παρά το ράλι τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές καθώς διαπραγματεύονται με περίπου 10% χαμηλότερο δείκτη P/E έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο περίπου στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο χαμηλότερο από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Την ίδια στιγμή, η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώνεται περίπου στο 17,6%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Παράλληλα, η μέση μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 5,6% το 2027.

Η JP Morgan υποστηρίζει ότι το discount των ελληνικών τραπεζών έναντι των τραπεζών της Δυτικής Ευρώπης είναι υπερβολικά μεγάλο και δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη. Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9,6 φορές για τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 10,6 φορές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και των κεφαλαιακών τους δεικτών.

Με discount διαπραγματεύονται οι ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με την UBS.Οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση περίπου 12% ως προς τον δείκτη P/E έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών (FY27E), στις 9,2x έναντι 10,4x για την Ευρώπη και έως 10,9x για την Ισπανία/Πορτογαλία, ενώ θεωρούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να διαπραγματεύονται πιο κοντά στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να συγκλίνουν με τις ευρωπαϊκές αποτιμήσεις μέσω της πιστωτικής επέκτασης και της αξιοποίησης των συσσωρευμένων κεφαλαίων τους.

Οι ισχυρές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου και η αναβάθμιση των επιχειρηματικών στόχων από τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών οδηγούν τη Goldman Sachs, σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τον κλάδο, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στην Ευρώπη.

Το νέο αφήγημα των τραπεζών

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, όπου η κερδοφορία δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στο περιβάλλον επιτοκίων.

Η αύξηση των χορηγήσεων, η ενίσχυση των προμηθειών, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια αποτελούν τους βασικούς άξονες του νέου επενδυτικού αφηγήματος.

Η Moody’s δίνει νέα «ψήφο» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και εκτιμά ότι το ελληνικό τραπεζικό story έχει ακόμη δρόμο και το επόμενο κεφάλαιο στηρίζεται πλέον λιγότερο στην εξυγίανση των ισολογισμών και περισσότερο στην οργανική ανάπτυξη. Η συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης, τα διαφοροποιημένα έσοδα από προμήθειες, το χαμηλό πιστωτικό κόστος και η πειθαρχία στις δαπάνες αναμένεται να διατηρήσουν ισχυρά τα κέρδη το 2026-2027, ακόμη και εάν υπάρξουν νέες πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια.

Η Moody’s υπολογίζει ότι τα συνολικά καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ. Η επίδοση στηρίχθηκε στην πιστωτική επέκταση, στην επιτάχυνση των εσόδων από προμήθειες και στη συγκράτηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αντιστροφή της τάσης στα καθαρά έσοδα από τόκους. Σε επίπεδο τεσσάρων τραπεζών αυξήθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση, στα 4,3 δισ., μετά την πτώση του 2025

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