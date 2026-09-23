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Η έξωση μιας 87χρονης συνταξιούχου από το διαμέρισμα όπου έζησε σχεδόν όλη της τη ζωή, στη Μαδρίτη, προκάλεσε οργή στην Ισπανία, καθώς η περίπτωση αυτή υπογραμμίζει με αγριότητα τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα.

Η Μαρικάρμεν κατοικούσε επί 70 χρόνια στην αριστοκρατική συνοικία Ρετίρο, στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στο ομώνυμο πάρκο που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, κατέβαλε πάντα το ενοίκιο του σπιτιού.

Εδώ και κάποια χρόνια ωστόσο είχε εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη με μια εταιρεία ακινήτων που αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%, στα 2.650 ευρώ μηνιαίως, ανέφερε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης.

Madrid eviction of 87-year-old woman after 71 years in her home highlights Spain’s worsening housing crisis and tenant pressures. https://t.co/vS7OHzQAM0 pic.twitter.com/fdff6cbhAM — ARISE NEWS (@ARISEtv) September 23, 2026

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο δικαίωσε την εταιρεία, ανοίγοντας τον δρόμο για την έξωση της ηλικιωμένης γυναίκας.

Σήμερα, η αστυνομία διέλυσε δια της βίας μια συγκέντρωση δεκάδων ακτιβιστών έξω από την πολυκατοικία της Μαρικάρμεν, οι οποίοι προσπαθούσαν να εμποδίσουν την έξωση και φώναζαν «Ντροπή!».

Τραυματιοφορείς μετέφεραν την 87χρονη, η οποία μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, σε ένα ασθενοφόρο ενώ οι συγκεντρωμένοι, πίσω από ένα φράγμα ασφαλείας, της έδιναν κουράγιο φωνάζοντας «Μαρικάρμεν, δεν είσαι μόνη».

🥲 Hundreds of Madrid residents rallied behind an 87-year-old pensioner who was evicted from her home Maricarmen Abascal was given just 30 minutes to gather her essential belongings. She was carried out of the building on a medical stretcher and taken away in an ambulance, while… pic.twitter.com/ztP0oVXNxz — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026

Η Διεθνής Αμνηστία Ισπανίας κατήγγειλε την «καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και «ένα σύστημα που ευνοεί τα κερδοσκοπικά συμφέροντα ενός αρπακτικού επενδυτικού ταμείου, σε βάρος του δικαιώματος της Μαρικάρμεν να μείνει στο σπίτι της».

«Είναι ένα από τα πιο οδυνηρά παραδείγματα που βιώνουν χιλιάδες νοικοκυριά στην Ισπανία», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση RTVE η ίδια η Μαρικάρμεν χαρακτήρισε «απάνθρωπη» την εταιρεία που «τα κάνει όλα αυτά για το κέρδος», ενώ κατηγόρησε τις ισπανικές αρχές ως υπεύθυνες για την κατάσταση.

Η υπουργός Στέγασης Ισαμπέλ Ροδρίγκεθ επέμεινε ότι η αριστερή κυβέρνηση επιχείρησε πολλές φορές να περάσει έναν νόμο που θα απαγορεύει αυτές τις εξώσεις και κατηγόρησε την περιφέρεια της Μαδρίτης, που ελέγχεται από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, ότι «στρώνει το κόκκινο χαλί στους κερδοσκόπους».

Πολλοί Ισπανοί κατηγορούν τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς για την εκτόξευση των ενοικίων και τη μείωση της προσφοράς σπιτιών. Σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη έχουν οργανωθεί πολλές φορές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

«Φεύγω από τη Μαδρίτη, επειδή η Μαδρίτη δεν είναι πλέον Μαδρίτη. Και οι Μαδριλένοι δεν είναι πια Μαδριλένοι. Είναι όλοι τους τουρίστες στη Γκραν Βία», την κεντρική εμπορική αρτηρία της πρωτεύουσας, είπε η Μαρικάρμεν στη συνέντευξή της.

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