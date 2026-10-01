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Άνοδο περίπου 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, μετά την απόφαση της Κίνας να αναστείλει τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, μια κίνηση που ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την προσφορά σε μια παγκόσμια αγορά καυσίμων η οποία ήδη αντιμετωπίζει ελλείψεις. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το νέο συμβόλαιο πρώτου μήνα παράδοσης Δεκεμβρίου για το Brent διαμορφωνόταν νωρίτερα στα 100,09 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 2,1% ή 2,06 δολαρίων σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης.

Το συμβόλαιο Νοεμβρίου έληξε την Τετάρτη στα 103,50 δολάρια το βαρέλι, με το συμβόλαιο πρώτου μήνα να ολοκληρώνει τον Σεπτέμβριο με μηνιαία άνοδο περίπου 14%.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχυόταν κατά 2,06 δολάρια ή 2,28%, στα 92,48 δολάρια το βαρέλι.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, καθώς νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 1%, προτού ανακάμψουν δυναμικά.

Η Κίνα «παγώνει» τις εξαγωγές καυσίμων

Καταλύτης για την αντιστροφή της αγοράς αποτέλεσε η Κίνα, καθώς τα κινεζικά διυλιστήρια ανέστειλαν μέχρι νεωτέρας τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων προς προορισμούς εκτός Χονγκ Κονγκ και Μακάο, σύμφωνα με τέσσερις ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Η εξέλιξη απειλεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα καυσίμων σε μια αγορά όπου οι προμήθειες έχουν ήδη επηρεαστεί από τον πόλεμο.

«Η απαγόρευση των κινεζικών εξαγωγών υποδηλώνει ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων στην εγχώρια αγορά», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταούνοβο.

Όπως πρόσθεσε, μένει να φανεί εάν τα μέτρα θα οδηγήσουν σε αύξηση των κινεζικών εισαγωγών αργού, μετά την πρόσφατη μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων στην Κίνα.

Στενεύουν τα περιθώρια στην παγκόσμια αγορά ντίζελ

Οι παγκόσμιες προμήθειες ντίζελ έχουν περιοριστεί, καθώς οι επιθέσεις που συνδέονται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν οδηγήσει σε μείωση της διαθέσιμης δυναμικότητας διύλισης.

Η κατάσταση αυξάνει την πίεση προς τις κυβερνήσεις να παρέμβουν, προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τη Γερμανία και τη Γαλλία να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ, ώστε να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο επιβολής αμερικανικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στις σχετικές συζητήσεις.

Τα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων για το ντίζελ διαμορφώνονταν περίπου στα 80,05 δολάρια ανά βαρέλι στις 08:29 GMT, μειωμένα κατά περίπου 4% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, το περιθώριο είχε φθάσει στο ιστορικό υψηλό των 95 δολαρίων ανά βαρέλι.

Στο μικροσκόπιο η διπλωματία ΗΠΑ και Ιράν

Οι επενδυτές εξακολουθούν παράλληλα να παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές προσπάθειες γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, καθώς και την πορεία των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία επανέλαβε τις φορτώσεις πετρελαιοφόρων από το Γιανμπού, μετά την προηγούμενη επανεκκίνηση της λειτουργίας του αγωγού East-West.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έλαβε απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία πρότασή του για την αναβίωση της εκεχειρίας στον Κόλπο, η οποία είχε καταρρεύσει.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα των Axios και CNN, τα οποία, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφεραν ότι ήταν διατεθειμένος να προσφέρει στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, με αντάλλαγμα «συγκεκριμένα» βήματα της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Goldman Sachs: Στα επίπεδα του 2025 οι εξαγωγές του Κόλπου

Την ίδια στιγμή, η εικόνα της προσφοράς αργού από τον Περσικό Κόλπο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «σκοτεινών εξαγωγών», δηλαδή φορτίων που μεταφέρονται από πλοία τα οποία έχουν απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες εντοπισμού της θέσης τους, έχουν ανακάμψει στα 23,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως την τελευταία εβδομάδα.

Το επίπεδο αυτό βρίσκεται πλέον σε ευθυγράμμιση με τον μέσο όρο του 2025, σύμφωνα με σημείωμα της Goldman Sachs την Τρίτη.

Παράλληλα, οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας την προσφορά αργού σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά προϊόντων διύλισης, και ιδιαίτερα του ντίζελ, παραμένει ιδιαίτερα σφιχτή.

Η αγορά βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία, η ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τον Κόλπο αυξάνει τη διαθέσιμη προσφορά αργού και, από την άλλη, η αναστολή των κινεζικών εξαγωγών και οι περιορισμοί στη δυναμικότητα διύλισης εντείνουν τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.

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