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Οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία εβδομάδα, με ορισμένες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι οι ροές πλησιάζουν πλέον τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με αναλυτές της ANZ Research.

Η εταιρεία δορυφορικής παρακολούθησης Kpler εκτιμά ότι οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 12,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου. Το επίπεδο αυτό απέχει μόλις 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τις ροές πριν από τη σύγκρουση, επισημαίνουν οι αναλυτές.

Στην αγορά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI υποχωρούν κατά 1,53% στα 89,04 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του Brent καταγράφουν πτώση 1,22% στα 96,83 δολάρια το βαρέλι.

Το Κατάρ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα οδηγήσουν σε πρόοδο. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ήταν έτοιμος να χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά του Ιράν και να αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα συγκεκριμένες κινήσεις της Τεχεράνης όσον αφορά στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Την Τρίτη, η Σαουδική Αραβία επανέλαβε τη φόρτωση πετρελαιοφόρων στο Γιανμπού, μετά την επαναλειτουργία του αγωγού East-West. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου –συμπεριλαμβανομένων μη επιβεβαιωμένων φορτίων από πλοία που απενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού της θέσης τους– έφθασαν τα 23,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως την τελευταία εβδομάδα.

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στον μέσο όρο του 2025, ενώ οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν τον Σεπτέμβριο.

Τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ και η απόφαση του OPEC+

Δύο πηγές με γνώση του θέματος εκτιμούν ότι οι χώρες του OPEC+ θα διατηρήσουν αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής για τον Νοέμβριο κατά τη συνεδρίασή τους την Κυριακή.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 922.000 βαρέλια, στα 427,3 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).

Οι αναλυτές ανέμεναν, αντίθετα, μείωση των αποθεμάτων κατά 264.000 βαρέλια. Την ίδια ώρα, τα αποθέματα καυσίμων κατέγραψαν σημαντική πτώση, εν μέσω ισχυρής εποχικής και παγκόσμιας ζήτησης.

Ως αποτέλεσμα, η αγορά σταθμίζει αφενός τους κινδύνους που συνδέονται με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και αφετέρου την αύξηση της προσφοράς από τον Περσικό Κόλπο.

Η επόμενη κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στις διπλωματικές επαφές, καθώς και από τις μεταβολές στην παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου.