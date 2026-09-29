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Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν με πτώση 2,5% την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στις ενδείξεις ότι οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν, αν και η αγορά κατευθύνεται προς μηνιαία κέρδη λόγω των επίμονων ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στην προσφορά κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Τα συμβόλαια Brent έκλεισαν με πτώση 2,69 δολαρίων ή 2,6%, στα 102,59 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 3,22 δολάρια ή 3,5%, στα 89,38 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, το Brent οδεύει προς μηνιαία άνοδο περίπου 13%, ενώ το WTI καταγράφει κέρδη περίπου 4%.

Τα συμβόλαια αργού βρέθηκαν υπό πίεση μετά τις ενδείξεις ότι οι ροές πετρελαίου μέσω του αγωγού Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκαν, ενώ συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές εμφανίζονται ακόμη μακριά από συμφωνία.

«Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν συνεχίζονται και, παρότι φαίνεται να απέχουν σημαντικά, και οι δύο πλευρές αναζητούν μια έξοδο. Όσο περισσότερο πετρέλαιο περνά από τη Μέση Ανατολή, τόσο μικρότερη θα είναι η διαπραγματευτική ισχύς του Ιράν», δήλωσε ο Dennis Kissler, αντιπρόεδρος trading στην BOK Financial.

Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επαναλειτουργία του αγωγού East-West Pipeline, σύμφωνα με εμπορικές πηγές και στοιχεία ναυτιλίας, βελτιώνοντας τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή.

Συνολικά, 12,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου φορτώθηκαν σε εννέα δεξαμενόπλοια στο Γιανμπού από το Σάββατο έως τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler. Οι εξαγωγές από το συγκεκριμένο λιμάνι είχαν διαταραχθεί μετά την επίθεση με drone στον αγωγό Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προκαλώντας ανησυχίες για νέο σοκ στην παγκόσμια προσφορά.

Ωστόσο, το Ριάντ έχει αποκαταστήσει τις ροές μέσω του αγωγού σε περίπου 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν στη Wall Street Journal και το Bloomberg τη Δευτέρα. Η μέγιστη δυναμικότητα του αγωγού ανέρχεται στα 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξηθεί σε μέσο όρο επτά ημερών 13,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 77% των 17 εκατ. βαρελιών ημερησίως που διέρχονταν από τη θαλάσσια αυτή οδό πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει προσφέρει τίποτα στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίπτοντας δημοσιεύματα που επικαλούνταν Αμερικανούς αξιωματούχους σύμφωνα με τα οποία η Ουάσινγκτον ήταν διατεθειμένη να χαλαρώσει κυρώσεις και να αποδεσμεύσει παγωμένα κεφάλαια με αντάλλαγμα «συγκεκριμένα» βήματα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Τα συμβόλαια ντίζελ στην Ευρώπη κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα την Τρίτη, ενώ στις ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο 2,6%.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σε ντίζελ, με στόχο τη μείωση των διεθνών τιμών. Σύμφωνα με πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν απελευθερώσει τις ποσότητες πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων που είχαν δεσμευτεί να διαθέσουν.

Ο Τραμπ εξετάζει επίσης ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα επέτρεπαν ευρύτερες πωλήσεις κόκκινου ντίζελ, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού των υψηλών τιμών καυσίμων. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επιτρέψει σε ορισμένους αγοραστές να αποφύγουν τον ομοσπονδιακό φόρο καυσίμων. Η πρόταση εμφανίζεται ως εναλλακτική στο ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ.

Τέλος, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters, τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν μειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων εκτιμάται ότι παρέμειναν αμετάβλητα.

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