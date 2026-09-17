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Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν περίπου 1% χαμηλότερα την Πέμπτη, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν αφενός τις νέες επιθέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και των φιλοϊρανικών Χούθι της Υεμένης και αφετέρου τις πληροφορίες ότι επιπλέον σαουδαραβικές ποσότητες αργού μπορεί να φτάσουν στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας τις ανησυχίες για την προσφορά.

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας και τους Χούθι να ανταλλάσσουν πλήγματα στα σύνορα των δύο χωρών, δημιουργεί νέους κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία ήδη βρίσκεται υπό πίεση μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,01 δολάριο ή 0,95%, κλείνοντας στα 104,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 52 σεντς ή 0,5%, στα 101,91 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει πτώση περίπου 3% την Τετάρτη.

Το Brent είχε βρεθεί νωρίτερα στη συνεδρίαση με απώλειες άνω των 3 δολαρίων, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ αντίστοιχα το WTI υποχώρησε περισσότερο από 3 δολάρια, στο χαμηλότερο σημείο από τις 11 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερο σαουδαραβικό πετρέλαιο μέσω Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει πλέον επιπλέον φορτία αργού σε ασιατικά διυλιστήρια μέσω μεταφορτώσεων πλοίο με πλοίο (ship-to-ship transfers) έξω από τα Στενά του Ορμούζ, κοντά στο λιμάνι Σοχάρ του Ομάν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Με αυτή τη διαδικασία, μικρότερα πλοία μεταφέρουν το πετρέλαιο μέσω του Ορμούζ και στη συνέχεια το παραδίδουν σε μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια που περιμένουν εκτός των στενών, μειώνοντας τον κίνδυνο επιθέσεων από το Ιράν κατά την είσοδο στον Περσικό Κόλπο.

Οι φορτώσεις σαουδαραβικού πετρελαίου από τα λιμάνια του Κόλπου έχουν αυξηθεί από τις αρχές του μήνα, ενώ οι μεταφορτώσεις στον Κόλπο του Ομάν έχουν αυξηθεί στα 2,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί εάν οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τη Σαουδική Αραβία ή και από άλλες χώρες του Κόλπου.

Η ζημιά στον αγωγό και η εναλλακτική του Ορμούζ

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία έχει προχωρήσει σε «γρήγορες κινήσεις» για την αύξηση των εξαγωγών μέσω Ορμούζ, με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Σαουδική Αραβία είχε αναστείλει φορτώσεις αργού από τον τερματικό σταθμό Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και ακύρωσε ορισμένες αποστολές προς Ευρωπαίους πελάτες.

Το Γιανμπού είχε εξελιχθεί στη βασική οδό εξαγωγών της χώρας μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες ακολούθησαν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Σαουδική Αραβία έκλεισε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας τον αγωγό East-West, μετά τις ζημιές που υπέστη από επίθεση με drone που εκτοξεύθηκε από το Ιράκ.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε την κατάσταση «σύντομη και προσωρινή διακοπή», η οποία θα διαρκέσει «ημέρες». Ωστόσο, ανεξάρτητοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκατάσταση των ζημιών μπορεί να απαιτήσει εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

Παραμένει ο κίνδυνος μεγαλύτερης αναστάτωσης

Η Rapidan Energy εκτιμά ότι οι εξαγωγές σαουδαραβικού αργού θα μειωθούν κατά περίπου 400.000 βαρέλια ημερησίως μέσα στον μήνα λόγω της διακοπής λειτουργίας του αγωγού.

Ωστόσο, η μείωση αυτή αναμένεται να αντισταθμιστεί εν μέρει από τις αυξημένες εξαγωγές μέσω Ορμούζ.

Παρά τη σημερινή αποκλιμάκωση, οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι. Όπως προειδοποιούν αναλυτές, η αγορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά εάν η βλάβη στον αγωγό παραταθεί πέρα από τον Σεπτέμβριο ή εάν το Ιράν, οι Χούθι ή άλλες συμμαχικές ομάδες εντείνουν τις επιθέσεις τους.

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