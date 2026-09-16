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Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν την Τετάρτη, καθώς οι αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία προσφέρει επιπλέον φορτία αργού μέσω του Ομάν μείωσαν τις ανησυχίες για μεγαλύτερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, ενώ επιπλέον πιέσεις άσκησαν τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα αργού.

Τα Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε πτώση 2,7% στα 105,83 δολάρια το βαρέλι ενώ το West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 3,2%, κλείνοντας στα 102,43 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη διόρθωση της ημέρας, το πετρέλαιο έχει ενισχυθεί πάνω από 16% μέσα στον Σεπτέμβριο, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο έχει αυξήσει τους φόβους για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερα φορτία αργού σε ασιατικά διυλιστήρια μέσω μεταφορτώσεων πλοίο με πλοίο (ship-to-ship) ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ στο Ομάν, περιορίζοντας μέρος των επιπτώσεων από τις επιθέσεις στον αγωγό East-West, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι ειδήσεις γύρω από τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Κόλπου δείχνουν ότι οι ανησυχίες για μεγαλύτερη διαταραχή υποχωρούν», δήλωσε ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo.

Οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά περισσότερα από 3 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά τις πληροφορίες ότι οι φορτώσεις αργού από τον σαουδαραβικό τερματικό σταθμό Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα είχαν ανασταλεί και ότι το Ριάντ είχε ακυρώσει ορισμένες παραδόσεις προς Ευρωπαίους πελάτες. Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν τις επιθέσεις στον αγωγό East-West, ο οποίος τροφοδοτεί το λιμάνι Yanbu.

Το Yanbu είχε εξελιχθεί σε βασική έξοδο των σαουδαραβικών εξαγωγών πετρελαίου μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου. Πριν από τον πόλεμο, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούσαν τον διάδρομο μέσω του οποίου διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ταυτόχρονα, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι την Τρίτη καταγράφηκαν μόλις τέσσερις διελεύσεις πλοίων, έναντι επτά την προηγούμενη ημέρα και πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, που διαμορφώνεται στις 18 διελεύσεις.

Τα αμερικανικά αποθέματα πιέζουν τις τιμές

Πρόσθετες πιέσεις στις τιμές άσκησαν τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA), τα οποία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν λιγότερο από τις προβλέψεις.

Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά περίπου 640.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, έναντι εκτίμησης για πτώση 1,62 εκατ. βαρελιών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ αναλυτών ενέργειας.

Παράλληλα, τα αποθέματα βενζίνης και προϊόντων διύλισης αυξήθηκαν, με την άνοδο των αποθεμάτων ντίζελ να είναι μεγαλύτερη από τις προσδοκίες.

«Τα στοιχεία ήταν αρνητικά για τις τιμές του πετρελαίου, καθώς δείχνουν ότι τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων διατηρούνται και μάλιστα αυξάνονται ελαφρά, ενώ η μείωση των αποθεμάτων αργού σταθεροποιείται», δήλωσε ο John Kilduff, εταίρος της Again Capital.

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή – Στο επίκεντρο το ντίζελ

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση στις αγορές πετρελαίου, οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν αυξημένες. Σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν στόχους στην Υεμένη, ενώ οι φιλοϊρανοί Χούθι εξαπέλυσαν drones και πυραύλους εναντίον σαουδαραβικών πόλεων. Οι Χούθι, που έχουν επεκτείνει τη δράση τους σε περιοχές κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις κατά του Yanbu.

Η Citi εκτιμά ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει βραχυπρόθεσμα να στηρίζει τις τιμές του αργού και των καυσίμων, πριν από μια πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, εφόσον υπάρξουν διπλωματικές εξελίξεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις αγορές πετρελαίου παραμένει το ντίζελ, καθώς η Μέση Ανατολή αποτελεί σημαντικό προμηθευτή τόσο του καυσίμου όσο και των τύπων αργού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του. Παράλληλα, οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει περαιτέρω την προσφορά, ενισχύοντας τις πιέσεις.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια gasoil, σημείο αναφοράς για τις τιμές ντίζελ, κατέγραψαν ιστορικό υψηλό την Τρίτη πριν υποχωρήσουν την Τετάρτη, ενώ αντίστοιχα υψηλά σημείωσαν και τα αμερικανικά συμβόλαια ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

«Η ισχύς του ντίζελ αντανακλά μια έλλειψη στο συγκεκριμένο προϊόν, η οποία προστίθεται πάνω από το ήδη ακριβό αργό», ανέφερε ο αναλυτής της Naga.com Frank Walbaum.

Η Ευρώπη έχει χάσει σημαντικές ποσότητες ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι εντάσεις στην Ανατολική Ευρώπη έχουν επηρεάσει την παραγωγή σε ρωσικά διυλιστήρια και οδήγησαν τη Μόσχα σε περιορισμούς εξαγωγών καυσίμων.

Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Vedomosti, η κυβέρνηση της Ρωσίας αποφάσισε να παρατείνει έως τα τέλη Οκτωβρίου τους περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ για τους παραγωγούς καυσίμων.

«Θα περίμενα, εκτός εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ή βελτίωση της κατάστασης στη Ρωσία, οι τιμές του ντίζελ να παραμείνουν υποστηριζόμενες», σημείωσε ο Staunovo της UBS.

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