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Η αγορά πετρελαίου σταθεροποιείται μετά τη μεγάλη πτώση της Τετάρτης, καθώς οι ενδείξεις ότι οι διαταραχές στις προμήθειες της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να περιοριστούν ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της πίεσης στην προσφορά.

Το Brent κινείται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, μετά την πτώση κατά 2,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύεται πάνω από τα 102 δολάρια.

Καθοριστικός παράγοντας για την υποχώρηση των τιμών είναι η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να επαναφέρει σε λειτουργία τον αγωγό East-West, ο οποίος υπέστη ζημιές από επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις, το Ριάντ επιδιώκει να αποκαταστήσει περίπου το 50% της δυναμικότητας του αγωγού μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η πλήρης επαναλειτουργία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου έξι εβδομάδες.

«Δεν θα το χαρακτήριζα κατάσταση πλήρους αποκατάστασης», δήλωσε ο Haris Khurshid, επικεφαλής επενδύσεων της Karobaar Capital. «Η αγορά αποκτά ξανά μέρος της δυναμικότητάς της, αλλά όχι το περιθώριο ασφαλείας που είχε προηγουμένως».

Κρίσιμος εναλλακτικός δρόμος εκτός Ορμούζ

Ο αγωγός East-West, που μεταφέρει πετρέλαιο από τις πετρελαιοπηγές της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία, καθώς προσφέρει εναλλακτική διαδρομή στις εξαγωγές που παραδοσιακά περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Το πετρέλαιο έχει ενισχυθεί περίπου 75% από την αρχή του έτους, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν περιόρισε τις ροές από τη Μέση Ανατολή, ενώ η συνεχιζόμενη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας εξακολουθεί να επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές.

Η άνοδος στις τιμές του αργού και των καυσίμων έχει εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς, συμβάλλοντας στην απόφαση της Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια και να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Αβεβαιότητα για τις ροές μέσω Ορμούζ

Οι εκτιμήσεις για τις ποσότητες πετρελαίου που συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ διαφέρουν. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε στο Fox Business ότι σε μία ημέρα αυτή την εβδομάδα διακινήθηκαν περίπου 18 εκατ. βαρέλια αργού και προϊόντων, ενώ ο μέσος όρος επτά ημερών διαμορφώθηκε στα 11 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Από την πλευρά της, η Clarksons Research εκτιμά ότι οι ημερήσιες ροές βρίσκονται κοντά στα 8 εκατ. βαρέλια.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του Περσικού Κόλπου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στη σύγκρουση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι «θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή το θέλουμε».

Πιέσεις από Ρωσία και νέες κυρώσεις

Παράλληλα, η αμερικανική Βουλή και η Γερουσία ενέκριναν νομοσχέδιο που δίνει στον Τραμπ νέες εξουσίες για την επιβολή δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να περιλαμβάνονται η Κίνα και η Ινδία.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά ρωσικών διυλιστηρίων. Η Μόσχα, προκειμένου να διασφαλίσει την εγχώρια επάρκεια, έχει περιορίσει τις εξαγωγές ντίζελ και εξετάζει την παράταση των περιορισμών έως τον Οκτώβριο.

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