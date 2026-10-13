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Πτωτικά κινείται το πετρέλαιο, διακόπτοντας ένα τριήμερο ανοδικό σερί που είχε τροφοδοτηθεί από την ανησυχία ότι η διεύρυνση του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ανατρέψει την ανάκαμψη των ενεργειακών εξαγωγών από την περιοχή.

Το Brent υποχώρησε κοντά στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ενισχυθεί περισσότερο από 6% στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώθηκε κοντά στα 92,6 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του ντίζελ στη Νέα Υόρκη υποχώρησαν για τρίτη διαδοχική ημέρα, μετά τη συμφωνία της Ρωσίας να διαθέσει πρόσθετες ποσότητες στην αγορά, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών, η εικόνα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς οι νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και η κλιμάκωση των πληγμάτων εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τους φόβους για νέες διακοπές στον εφοδιασμό.

Οι επιθέσεις των Χούθι αυξάνουν την ένταση

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινώθηκε μετά το κύμα επιθέσεων με drones και πυραύλους από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι εναντίον του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας.

Οι επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ περίπου 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η εξέλιξη εντείνει την πίεση προς την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη σύγκρουση στην Υεμένη. Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο συμμετοχής των ΗΠΑ σε πλήγματα κατά των Χούθι, στο πλευρό των δυνάμεων που υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά την έναρξη στρατιωτικής εκστρατείας από τις δυνάμεις που υποστηρίζει το Ριάντ στην Υεμένη, με στόχο την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχονται από τους Χούθι.

Παράλληλα, τα πλήγματα εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ έχουν ενταθεί, οδηγώντας ολοένα περισσότερα υπερδεξαμενόπλοια να αποφεύγουν τις τελευταίες ημέρες την είσοδο στον Περσικό Κόλπο.

Άνοδος άνω του 70% από την αρχή του έτους

Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις ενεργειακές αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν αυξηθεί περισσότερο από 70% από τις αρχές του 2026.

Οι συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα στις ελπίδες αποκλιμάκωσης και στα νέα στρατιωτικά επεισόδια διατηρούν την αγορά σε κατάσταση έντονης μεταβλητότητας.

«Ήταν μερικές ημέρες με καταιγιστικές ειδήσεις», δήλωσε ο Σκοτ Σέλτον, ειδικός σε θέματα ενέργειας της TP ICAP Group, αναφερόμενος τόσο στους ισχυρισμούς του Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας όσο και στις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

«Η εβδομάδα ξεκίνησε με μεγάλη αναστάτωση», πρόσθεσε.

Η Σαουδική Αραβία αναζητεί διέξοδο από τα Στενά του Ορμούζ

Μπροστά στον κίνδυνο νέων διαταραχών, η Σαουδική Αραβία επιταχύνει τα σχέδιά της για αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου μέσω διαδρομών που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, δήλωσε σε συνέδριο στο Ριάντ ότι η Saudi Aramco θα μπορούσε να προσθέσει 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως στην εξαγωγική της δυναμικότητα μέσα στις επόμενες επτά έως οκτώ εβδομάδες.

Η αύξηση αυτή θα επιτευχθεί με τη μετατροπή υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά πετρελαίου.

Παράλληλα, το βασίλειο σχεδιάζει να επεκτείνει κατά 40% τη δυναμικότητα αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, ανεβάζοντάς την στα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης των σαουδαραβικών εξαγωγών από ένα από τα πλέον ευάλωτα γεωπολιτικά σημεία του παγκόσμιου ενεργειακού εμπορίου.

Η ανάκαμψη των εξαγωγών δεν εξαλείφει τον κίνδυνο

Οι κινήσεις του Ριάντ έρχονται παρά τη σημαντική ανάκαμψη που έχει καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Ορισμένες τράπεζες της Wall Street εκτιμούν ότι οι εξαγωγές αργού από την περιοχή έχουν επιστρέψει κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, εξέλιξη που συνέβαλε στην άσκηση καθοδικών πιέσεων στις τιμές.

Ωστόσο, η αποκατάσταση των ροών δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει αποκτήσει επαρκή ανθεκτικότητα απέναντι σε μια νέα σοβαρή διακοπή της προσφοράς.

Ο Χάρις Χουρσίντ, επικεφαλής επενδύσεων της Karobaar Capital LP, προειδοποίησε ότι οι μηχανισμοί που έχουν αναπτυχθεί για να διατηρούν τη ροή του πετρελαίου ενδέχεται να μην επαρκούν εάν προκύψει μια ακόμη μεγάλη αναταραχή.

«Το γεγονός ότι το σύστημα έχει βρει τρόπους να συνεχίσει να μεταφέρει πετρέλαιο δεν σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει ακόμη μία μεγάλη διαταραχή», δήλωσε.

«Αυτός είναι ο κίνδυνος που ενδεχομένως υποτιμά η αγορά», πρόσθεσε.

Ρωσικό ντίζελ και νέα ένταση με την Ουκρανία

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στην αγορά του ντίζελ συνδέονται και με τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, ενημέρωσαν την Παρασκευή Ουκρανούς αξιωματούχους ότι η απόφαση να επιτραπούν οι εξαγωγές ρωσικού ντίζελ εντάσσεται στις προσπάθειες επαναφοράς της Μόσχας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν παραβιάσεις της λεγόμενης «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Ρωσίας, καθώς οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές εξακολουθούν να αποτελούν στόχο πληγμάτων.

Έτσι, παρά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και του ντίζελ, οι αγορές παραμένουν αντιμέτωπες με δύο παράλληλες εστίες αβεβαιότητας: την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η επιστροφή των ενεργειακών ροών κοντά στα προπολεμικά επίπεδα προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά οι νέες επιθέσεις υπενθυμίζουν ότι η ισορροπία στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου μπορεί να ανατραπεί εκ νέου.

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