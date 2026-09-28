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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται έντονα ανοδικά, καθώς η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας. Reuters

Το Brent ενισχύεται κατά 2,36%, στα 106,80 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 2,46 δολαρίων, ενώ το αμερικανικό WTI κερδίζει 1,64%, στα 93,93 δολάρια, αυξημένο κατά 1,52 δολάρια.

Νωρίτερα στις ασιατικές συναλλαγές, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού για παράδοση Νοεμβρίου κατέγραφαν άνοδο 1,3%, στα 93,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχυόταν κατά 1,8%, στα 106,31 δολάρια.

Το «όχι» Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης

Η νέα άνοδος του πετρελαίου ήρθε μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της υπό όρους πρότασης του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε δημόσια ότι απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει επίσης πει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν θα μπορούσαν να επαναληφθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.

Η εξέλιξη ενίσχυσε εκ νέου το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις αγορές ενέργειας, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη δίοδο για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και οποιαδήποτε προοπτική παρατεταμένων περιορισμών στη ναυσιπλοΐα διατηρεί τις ανησυχίες για την προσφορά.

Τι πρότεινε το Ιράν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη ήταν διατεθειμένη να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να επανεκκινήσει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον μέσα σε επτά ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποδέχονταν συγκεκριμένους όρους.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, στους όρους περιλαμβάνονταν ο τερματισμός όσων η Τεχεράνη χαρακτηρίζει αμερικανικές «πράξεις επιθετικότητας», η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και του οικονομικού πολέμου, καθώς και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι η πρόταση προέβλεπε την επαναλειτουργία των Στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέσα σε επτά ημέρες, με τον Τραμπ να δηλώνει το Σάββατο ότι την απέρριψε.

Νέα ένταση στην περιοχή

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τις εξελίξεις στην Υεμένη. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναχαίτισε βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις ενεργειακές αγορές και τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Η απόρριψη της ιρανικής πρότασης περιορίζει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση και ταχεία ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών. Η αντίδραση της αγοράς ήταν άμεση, με το Brent να επιστρέφει πάνω από τα 106 δολάρια και το WTI να πλησιάζει εκ νέου τα 94 δολάρια το βαρέλι.

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