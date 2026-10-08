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Ισχυρή άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και οι πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν εντείνουν την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, διεθνούς σημείου αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύονται κατά 3,76%, στα 104,03 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Νοέμβριο, σημειώνουν άνοδο 3,55%, στα 91,39 δολάρια το βαρέλι.

Σενάρια για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC News, που επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειάς του έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Στα σενάρια που βρίσκονται υπό συζήτηση περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση στρατιωτικών πληγμάτων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν βάλει πρόσφατα στο στόχαστρο αεροδρόμια στη Σαουδική Αραβία, ενώ η Τεχεράνη πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και οι ενεργειακές υποδομές

Οι εξελίξεις ενισχύουν τους φόβους για ενδεχόμενη διακοπή ή περιορισμό των ροών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και των ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

«Κοιτάζοντας μπροστά, οι τιμές του αργού είναι πιθανό να παραμείνουν στενά συνδεδεμένες με την ασφάλεια των εξαγωγικών διαδρομών και των υποδομών στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε στο CNBC ο Ίνκι Τσο, σύμβουλος χρηματοπιστωτικών αγορών της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών Exness.

Όπως πρόσθεσε, «οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση που θα επηρέαζε τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ή τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να απειλήσει τη φυσική προσφορά πετρελαίου και να οδηγήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα».

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