Με απώλειες σχεδόν 2 δολαρίων το βαρέλι έκλεισαν την Τρίτη οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι νέες διπλωματικές επαφές στη Μέση Ανατολή περιόρισαν τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Παρά την υποχώρηση, οι τιμές παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών, καθώς οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα συνεχίζονται και μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,93 δολάρια ή 1,67%, κλείνοντας στα 113,88 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε πτώση 1,86 δολαρίων ή 1,83%, στα 99,90 δολάρια το βαρέλι.

Οι διπλωματικές κινήσεις και ο ρόλος του Ιράν

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, συναντήθηκε την Τρίτη με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες του με εκπροσώπους της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων της Τεχεράνης και διατήρησης των όρων που έχει θέσει για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα ειρήνης και ασφάλειας.

Ωστόσο, οι προοπτικές ειρήνευσης παραμένουν αβέβαιες, καθώς οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, επανέλαβαν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ενός από τους σημαντικότερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο το διυλιστήριο Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας, το μεγαλύτερο της χώρας.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της Gelber & Associates, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι και η διευρυνόμενη στρατιωτική παρουσία στον Περσικό Κόλπο εξακολουθούν να συντηρούν τους κινδύνους για την προσφορά πετρελαίου, ακόμη και αν οι διπλωματικές εξελίξεις συμβάλλουν στη μερική αποκλιμάκωση του πρόσφατου γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου που έχει ενσωματωθεί στις τιμές.

Στενά του Ορμούζ: Ο χειρότερος μήνας για τη ναυσιπλοΐα

Ο Οκτώβριος αναδεικνύεται στον χειρότερο μήνα για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και στις γύρω θαλάσσιες οδούς, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Washington Institute for Near East Policy.

Το αμερικανικό ερευνητικό ινστιτούτο παρακολουθεί περιστατικά που σχετίζονται με τη θαλάσσια ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2017.

Σύμφωνα με τη UBS, η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει αυξηθεί, ωστόσο ο αριθμός των επιθέσεων εναντίον πλοίων συνεχίζει επίσης να ενισχύεται.

Η ελβετική τράπεζα προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να ενταθούν περαιτέρω εάν αποδυναμωθεί η υποστήριξη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές του Brent είχαν εκτιναχθεί πάνω από τα 117 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, έπειτα από ένα κύμα ιρανικών επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά στα Στενά.

Η UBS εκτιμά πλέον ότι το Brent θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του έτους, αναθεωρώντας ανοδικά την προηγούμενη πρόβλεψή της για 100 δολάρια.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής της SEB, Μπιάρνε Σίλντροπ, εκτιμά ότι στις τρέχουσες τιμές του αργού έχει ενσωματωθεί σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, το οποίο αντανακλά την πιθανότητα νέων αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

Στο επίκεντρο και οι εκλογές στο Ισραήλ

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης στο Ισραήλ, καθώς το αποτέλεσμά τους θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της πρωθυπουργικής θητείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα ήταν αμφίρροπη, με το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου να διατηρεί πιθανότητες επικράτησης.

Σύμφωνα με αναλυτές της Commerzbank, το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την περαιτέρω εξέλιξη του πολέμου με το Ιράν.

Όπως επισημαίνουν, εάν ο Νετανιάχου επανεκλεγεί, ενδέχεται να επιδιώξει την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Ρωσία: Μειώνονται οι εξαγωγές, αυξάνεται η παραγωγή των διυλιστηρίων

Την ίδια στιγμή, εξελίξεις καταγράφονται και στη ρωσική αγορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με δύο traders που επικαλείται το Reuters, οι εξαγωγές ρωσικού αργού από τα λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας αναμένεται να μειωθούν τον Νοέμβριο.

Η εξέλιξη συνδέεται με τα σχέδια των εγχώριων διυλιστηρίων να αυξήσουν την παραγωγή τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, αλλά και να παράγουν περισσότερο ντίζελ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτόν τον μήνα μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου που μίλησαν στο Reuters, τα ρωσικά διυλιστήρια αύξησαν κατά 25% τις ποσότητες αργού που επεξεργάζονταν στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα.

Η αύξηση ακολούθησε τη διακοπή των επανειλημμένων ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των ρωσικών εγκαταστάσεων διύλισης.