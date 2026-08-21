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Σε τροχιά ισχυρών εβδομαδιαίων κερδών παραμένει το πετρέλαιο, συνεχίζοντας το ράλι των τελευταίων ημερών, καθώς η νέα αμερικανική εκστρατεία για την οικονομική απομόνωση του Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το Brent κινείται κοντά στα 93,50 δολάρια το βαρέλι και οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 6%, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) για παράδοση Οκτωβρίου διατηρείται κοντά στα 86,50 δολάρια, έπειτα από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.

Η εικόνα αυτή αποτελεί συνέχεια της έντονης αντίδρασης των προηγούμενων ημερών, όταν το Brent ξεπέρασε αρχικά τα 90 και στη συνέχεια τα 93 δολάρια, καθώς η Ουάσινγκτον σκλήρυνε τη στάση της απέναντι στην Τεχεράνη.

Τη Δευτέρα τα νέα μέτρα κατά του Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τη Δευτέρα τις λεπτομέρειες της νέας πρωτοβουλίας, την οποία ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «οικονομική D-Day».

Τα μέτρα θα στοχεύουν άμεσα το Ιράν, αλλά ενδέχεται να επεκταθούν και σε χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, φέρνοντας στο προσκήνιο κυρίως την Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.

Το Πεκίνο απέρριψε ήδη τη λογική των κυρώσεων και της πίεσης, ζητώντας διπλωματική λύση. Ο Μπέσεντ, από την πλευρά του, σημείωσε ότι η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά από την περιοχή και υποστήριξε ότι θα ήταν προς το συμφέρον της να ευθυγραμμιστεί με την αμερικανική πρωτοβουλία.

Πάνω από 50% το ράλι του 2026

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχυθεί πάνω από 50% από τις αρχές του έτους, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και έχει μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ στον βασικό παράγοντα κινδύνου για την αγορά.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον ελέγχει πλέον τη θαλάσσια οδό και ότι τα πλοία μπορούν να εξέρχονται μέσω του νότιου διαδρόμου. Η Τεχεράνη, ωστόσο, επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών, ενώ νέες επιθέσεις σε πλοία αυτή την εβδομάδα υπενθυμίζουν ότι οι κίνδυνοι δεν έχουν υποχωρήσει.

«Η προοπτική πρόσθετων κυρώσεων με στόχο να παραλύσει η ιρανική οικονομία εμπεριέχει σημαντικό βαθμό κινδύνου», σημείωσε ο Κρις Γουέστον της Pepperstone, τονίζοντας ότι η εφαρμογή τους κάθε άλλο παρά απλή θα είναι.

Σχεδόν «πάγωσαν» οι ιρανικές εξαγωγές

Η Ουάσινγκτον έχει παράλληλα επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, επιχειρώντας να περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές αργού. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνασέρ Χεματί, παραδέχθηκε αυτή την εβδομάδα ότι οι ροές έχουν «σχεδόν σταματήσει».

Πρόσθετη πίεση στην ενεργειακή αγορά προκαλούν οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια, οι οποίες έχουν διαταράξει την παραγωγή και προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας.

Ιδιαίτερα σφιχτή είναι η αγορά diesel. Στις ΗΠΑ, η μέση λιανική τιμή του καυσίμου πλησίασε τα 5,55 δολάρια το γαλόνι, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαΐου, ενώ το περιθώριο διύλισης για την παραγωγή diesel ξεπέρασε πρόσφατα τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

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