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Την οικονομική πίεση ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν προέταξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει μια νέα, ακόμη πιο επιθετική εκστρατεία οικονομικής απομόνωσης της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε podcast, ο Βανς περιέγραψε την αντιπαράθεση ως μια «λεπτή ισορροπία», καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να αυξήσουν αμοιβαία την πίεση. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι τις τελευταίες εβδομάδες το βάρος έχει μεταφερθεί περισσότερο προς την ιρανική πλευρά.

«Αυτό που ισχύει τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι ότι εκείνοι έχουν αισθανθεί πολύ μεγαλύτερη πίεση από εμάς», ανέφερε.

Η «οικονομική D-Day» του Τραμπ

Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο της εξαγγελίας του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη «σκληρότερη οικονομική επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας».

Ο Τραμπ έχει προαναγγείλει οικονομικό πόλεμο και απομόνωση του Ιράν σε πρωτοφανή κλίμακα, προειδοποιώντας παράλληλα με σοβαρές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθά την Τεχεράνη να παρακάμψει τις κυρώσεις.

Η νέα στρατηγική αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της πίεσης από το στρατιωτικό στο οικονομικό πεδίο, περιορίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και τις χρηματοδοτικές διεξόδους του Ιράν.

Το στοίχημα του Ορμούζ

Κεντρικό σημείο στην επιχειρηματολογία του Βανς αποτελούν τα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος παραδέχθηκε ότι οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ παραμένουν αυξημένες, υποστήριξε όμως ότι έχουν αποκλιμακωθεί αισθητά χάρη στην προσπάθεια του αμερικανικού στρατού να διευκολύνει τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω της περιοχής.

Η εικόνα της ναυσιπλοΐας, πάντως, παραμένει πολύ μακριά από τα προπολεμικά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, καταγράφηκαν 10 διελεύσεις πλοίων τη Δευτέρα και μόλις δύο την Κυριακή, όταν πριν από τον πόλεμο ο ημερήσιος μέσος όρος έφθανε περίπου τα 130 πλοία.

Ο Βανς αναγνώρισε ότι το βασικό διαπραγματευτικό χαρτί της Τεχεράνης είναι ακριβώς η πρόσβαση στα Στενά. Για την Ουάσινγκτον, όπως είπε, δεν είναι απαραίτητο οι ροές να επιστρέψουν άμεσα στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Αρκεί να περνά αρκετή ενέργεια ώστε να υπάρξει ανακούφιση στις τιμές της βενζίνης και συνολικά στο ενεργειακό κόστος για τους Αμερικανούς.

«Το Ιράν πρέπει να επιλέξει»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν πληρώνει το τίμημα για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να στερήσουν από τις ιρανικές δυνάμεις τη δυνατότητα να συνεχίσουν ανάλογες ενέργειες.

«Νομίζω ότι έχουμε υπάρξει αρκετά επιτυχημένοι», δήλωσε, υιοθετώντας τη γραμμή του Τραμπ ότι η Τεχεράνη βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση.

Σύμφωνα με τον Βανς, το δίλημμα που θέτει πλέον η Ουάσινγκτον στην ιρανική ηγεσία είναι σαφές: είτε θα συνεχίσει να βλέπει την οικονομία της να ασφυκτιά, είτε θα επιλέξει μια διαφορετική σχέση με τη Δύση.

«Θέλουν η οικονομία τους να στραγγαλίζεται για πάντα ή θέλουν μια καλύτερη σχέση με τη Δύση;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν εξαρχής η επιλογή που έθετε ο Τραμπ στην Τεχεράνη.

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