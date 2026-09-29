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Ανοδικά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση κινείται το πετρέλαιο, καθώς η έλλειψη προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις ισχυρής ζήτησης, υπερισχύουν των προσπαθειών αποκατάστασης των ροών μέσω ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας.

Το Brent διαπραγματεύεται με άνοδο 1,64% πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, μετά τη νέα άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται με άνοδο 1,58% πάνω από τα 94 δολάρια.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένει η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται απαισιόδοξοι για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Η απαισιοδοξία ενισχύθηκε μετά την απόρριψη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της πρότασης της Τεχεράνης για επαναφορά της πλήρους ναυσιπλοΐας στη στρατηγική θαλάσσια δίοδο μέσα σε επτά ημέρες.

Αποκαθίστανται οι ροές από τη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία έχει αποκαταστήσει περίπου το ήμισυ των ροών μέσω του χερσαίου αγωγού East-West, ενός κρίσιμου ενεργειακού διαδρόμου που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αγωγός, ο οποίος συνδέει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας με την Ερυθρά Θάλασσα, είχε δεχθεί πλήγματα από drones νωρίτερα μέσα στον μήνα, με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας του.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, οι ροές μέσω του αγωγού έχουν πλέον φτάσει τουλάχιστον τα 3,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

«Υπάρχει ακόμη τεράστιος γεωπολιτικός κίνδυνος, όμως η αγορά έχει μάθει ότι τα βαρέλια βρίσκουν τελικά δρόμο προς την αγορά», δήλωσε ο Χάρις Κουρσίτ, επικεφαλής επενδύσεων της Karobaar Capital.

Όπως ανέφερε, οι αγορές δεν εμφανίζουν την έντονη ανατιμολόγηση που θα αναμενόταν εάν οι traders θεωρούσαν ότι η φυσική προσφορά πετρελαίου βρίσκεται μπροστά σε σοβαρή επιδείνωση.

Τρίτος συνεχόμενος μήνας ανόδου για το αργό

Το πετρέλαιο οδεύει προς τρίτο συνεχόμενο μήνα κερδών, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι διαταραχές στις εναλλακτικές διαδρομές της Σαουδικής Αραβίας και οι πιθανές περιοριστικές παρεμβάσεις στις εξαγωγές ντίζελ από την Ουάσιγκτον διατηρούν την ανοδική δυναμική.

Το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 70% από τις αρχές του έτους, μετά από πάνω από επτά μήνες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο είχε προσφέρει στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα συγκεκριμένα βήματα στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να εμφανίσει μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Κίνδυνοι πτώσης αλλά και πίεση στην προσφορά

Σύμφωνα με τον Κουρσίτ, το Brent εμφανίζει μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσης παρά ανόδου από τα σημερινά επίπεδα.

Μια αξιόπιστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχώρηση των τιμών έως και κατά 15 δολάρια το βαρέλι, ενώ μια άνοδος προς τα 120 δολάρια θα απαιτούσε πραγματική διακοπή της προσφοράς.

Ωστόσο, ορισμένοι βασικοί δείκτες της αγοράς δείχνουν αυξανόμενη πίεση για άμεσα διαθέσιμα φορτία πετρελαίου.

Η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο πλησιέστερων συμβολαίων Brent έχει διευρυνθεί πάνω από τα 7 δολάρια το βαρέλι, από λιγότερο από 1 δολάριο στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η κατάσταση αυτή, γνωστή ως backwardation, θεωρείται κλασική ένδειξη περιορισμένης προσφοράς και ισχυρής ζήτησης στη φυσική αγορά.

Στην Ευρώπη, το φυσικό φορτίο Dated Brent, βασικός δείκτης της πραγματικής αγοράς πετρελαίου, διαπραγματεύεται επίσης με σημαντικό premium έναντι των προθεσμιακών συμβολαίων.

Προειδοποίηση TotalEnergies για πιθανή απαγόρευση ντίζελ

Ξεχωριστά, ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιάν, προειδοποίησε ότι μια πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, που εξετάζει ο Τραμπ για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών καυσίμων, μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να υποχρεώσει τα αμερικανικά διυλιστήρια να μειώσουν την παραγωγή τους, οδηγώντας τελικά σε υψηλότερες τιμές βενζίνης στην εγχώρια αγορά.

«Είναι κακή ιδέα», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές μπορεί να δημιουργήσουν νέα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

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