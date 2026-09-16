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Περιορίζει τα κέρδη του το πετρέλαιο μετά το ράλι που εκτόξευσε το Brent πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή καθώς νωρίτερα η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τους Χούθι της Υεμένης ότι επιχείρησαν επίθεση με drone κατά της Μέκκας. Το ράλι φαίνεται να ανακόπτεται προσωρινά καθώς η έκθεση της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας έδειξε αύξηση των αποθεμάτων.

Το Brent υποχωρεί προς τα 108 δολάρια το βαρέλι, αφού είχε ενισχυθεί κατά 4% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) κινεται κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος που ακολούθησε το κλείσιμο του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας και τη διακοπή της παραγωγής στη Λιβύη ώθησε τον 14-ημερών δείκτη σχετικής ισχύος (RSI 14) του Brent πάνω από το 70, επίπεδο που μπορεί να αποτελεί ένδειξη επικείμενης διόρθωσης.

Το American Petroleum Institute (API) ανέφερε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,1 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ αυξήθηκαν επίσης τα αποθέματα βενζίνης και προϊόντων διύλισης. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε έγγραφο που είχε στην κατοχή του το Bloomberg ενώ τα επίσημα στοιχεία αναμένονται αργότερα σήμερα.

Ισχυρό ράλι από τις αρχές του έτους

Παρά την τελευταία υποχώρηση, το πετρέλαιο έχει καταγράψει ισχυρό ράλι από τις αρχές του έτους, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαπλώθηκε στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η άνοδος των τιμών του αργού, σε συνδυασμό με ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων, έχει συμβάλει σε ένα νέο κύμα παγκόσμιου πληθωρισμού. Η Federal Reserve αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον ρυθμό αύξησης των τιμών.

«Προς το παρόν θα το έβλεπα περισσότερο ως μια ανάσα παρά ως μια σαφή αντιστροφή της τάσης», δήλωσε η Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Markets στη Σιγκαπούρη, προειδοποιώντας ότι οι κίνδυνοι παραμένουν. Όπως πρόσθεσε, οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση ή παρατεταμένες διακοπές στην προσφορά θα μπορούσαν να ασκήσουν γρήγορα εκ νέου ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πότε θα επαναλειτουργήσει ο σαουδαραβικός αγωγός, αν και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δήλωσε στο CNBC ότι η διακοπή λειτουργίας του θα διαρκέσει «μερικές ημέρες». Ως αποτέλεσμα της διακοπής, η Saudi Aramco καθυστερεί παραδόσεις πετρελαίου σε ορισμένους Ευρωπαίους πελάτες, προκαλώντας αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση εναλλακτικών ποσοτήτων αργού.

Οι traders παρακολουθούν επίσης στενά την αναταραχή στην Υεμένη, όπου οι Χούθι προελαύνουν εναντίον των τοπικών αντιπάλων τους, ενώ κλιμακώνουν τις επιθέσεις σε στόχους στη Σαουδική Αραβία και στις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές της. Η οργάνωση έχει κινηθεί προς τα Στενά Μπαμπ ελ-Μάντεμπ, το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε πορεία κλιμάκωσης, με την αγορά να δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τις απειλές για τη διέλευση πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ, παράλληλα με τις ζημιές σε αγωγούς και πλοία», δήλωσε ο Saul Kavonic, ανώτερος αναλυτής ενέργειας στη MST Marquee. «Αυτό θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα».

Στα πετρελαϊκά προϊόντα, το diesel αντιμετωπίζει ιδιαίτερα περιορισμένη προσφορά. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς και από ένα κύμα ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του diesel στις ΗΠΑ έκλεισαν σε επίπεδο-ρεκόρ, ενώ και οι μέσες τιμές λιανικής στα πρατήρια βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία των ΗΠΑ, John Thune, δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός στο να εξετάσει» μια απαγόρευση εξαγωγών.

Και τα ναύλα μεταφοράς έχουν εκτοξευθεί λόγω των αναταράξεων στην παγκόσμια ναυτιλία, καθώς οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο και τα διυλιστήρια αναζητούν φορτία από ολοένα πιο απομακρυσμένους προμηθευτές. Το κόστος μεταφοράς αμερικανικού αργού προς την Ασία έφτασε σε επίπεδο-ρεκόρ, με το ναύλο για ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού (VLCC) από τον Κόλπο του Μεξικού προς την Κίνα να ανέρχεται στα 44,8 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για αύξηση από τα 39 εκατομμύρια δολάρια μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν —ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η Ουάσινγκτον επιδίωξε να εξαλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης— δεν δείχνει προς το παρόν σημάδια ότι θα τερματιστεί σύντομα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, δήλωσε στη New York Post ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο στην εκτίμησή του πως η σύγκρουση θα τερματιστεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σαουδική Αραβία: Περισσότερο πετρέλαιο μέσω του Ορμούζ μετά το κλείσιμο του αγωγού

Η Σαουδική Αραβία αυξάνει τις άμεσες πωλήσεις αργού πετρελαίου από σημεία εκτός των Στενών του Ορμούζ, μετά το κλείσιμο του αγωγού East-West το οποίο ανέκοψε τη μεταφορά πετρελαίου από το εσωτερικό της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Η Saudi Aramco έχει πουλήσει αυτή την εβδομάδα περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια σε ασιατικά διυλιστήρια, τα οποία μπορούν να παραληφθούν μέσα στον τρέχοντα και τον επόμενο μήνα από σημείο ακριβώς έξω από τα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρουν πηγές στο Bloomberg. Μεταξύ των αγοραστών περιλαμβάνονται κινεζικές κρατικές εταιρείες διύλισης, ανεξάρτητα διυλιστήρια, καθώς και άλλοι εισαγωγείς από την Ανατολική Ασία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις από τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού, ο οποίος αποτελούσε τον βασικό δίαυλο μέσω του οποίου η Σαουδική Αραβία μπορούσε να παρακάμπτει την αναστάτωση που έχει προκαλέσει στα Στενά του Ορμούζ ο πόλεμος με το Ιράν. Ο αγωγός έκλεισε την περασμένη εβδομάδα μετά από επιθέσεις και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το πότε θα επαναλειτουργήσει.

Η αύξηση των spot πωλήσεων μέσω του Περσικού Κόλπου δείχνει ότι το Ριάντ επιχειρεί πλέον να στραφεί ξανά προς την παραδοσιακή διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα εξακολουθούν να είναι αυξημένοι.

Μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού, η Aramco έχει ήδη καθυστερήσει παραδόσεις σε ορισμένους Ευρωπαίους πελάτες από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο αποτελεί τον τερματικό σταθμό στο δυτικό άκρο του αγωγού. Την ίδια ώρα, ασιατικά διυλιστήρια έχουν ζητήσει από τον κρατικό ενεργειακό κολοσσό ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των προγραμματισμένων φορτώσεών τους από το συγκεκριμένο λιμάνι.

Τα φορτία spot που πούλησε η Aramco προορίζονται να φορτωθούν στον Κόλπο του Ομάν, με μεταφορά από πλοίο σε πλοίο, κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι, παρότι οι συγκεκριμένες ποσότητες αργού θα πρέπει και πάλι να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, οι αγοραστές δεν θα είναι υπεύθυνοι για αυτό το τμήμα του ταξιδιού, καθώς η παραλαβή του πετρελαίου θα πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο φόρτωσης.

Η Saudi Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει σε αίτημα του πρακτορείου.

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