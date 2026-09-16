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Η ένταση στη Μέση Ανατολή περνά σε νέα φάση, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τους Χούθι της Υεμένης ότι επιχείρησαν επίθεση με drone κατά της Μέκκας, ενώ την ίδια ώρα οι αγορές πετρελαίου αντιμετωπίζουν νέο σοκ από τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του βασιλείου και τις αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ ανακοίνωσε ότι η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε drone που εκτοξεύθηκε από την Ανσαραλά, την οργάνωση των Χούθι που υποστηρίζεται από το Ιράν, πριν εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας, συνταγματάρχη Τούρκι αλ Μάλκι, η επίθεση είχε στόχο να διαταράξει την ασφάλεια και να θέσει σε κίνδυνο προσκυνητές και κατοίκους της περιοχής. Η Ανσαραλά, πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «τετριμμένο ψέμα» που, όπως υποστήριξε, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.

Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις στον μουσουλμανικό κόσμο, με τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας να καταδικάζει τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και να κάνει λόγο για πλήγματα που αφορούν τους δύο ιερούς τόπους, τη Μέκκα και τη Μεδίνα.

Πετρέλαιο πάνω από τα 108 δολάρια – Οι επιθέσεις στις υποδομές της Σαουδικής Αραβίας αλλάζουν τα δεδομένα

Η γεωπολιτική κλιμάκωση έχει ήδη μεταφερθεί στην αγορά ενέργειας, με το πετρέλαιο να καταγράφει νέο άλμα. Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε πάνω από τα 105 δολάρια, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν αυξημένους κινδύνους για τις παγκόσμιες προμήθειες.

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να ανέστειλε φορτώσεις από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά το κλείσιμο του αγωγού East-West, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του βασιλείου. Ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει έως και 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως και αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ.

Η διακοπή λειτουργίας χαρακτηρίστηκε από το Ριάντ προληπτικό μέτρο μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε ζημιές στην υποδομή, ενώ η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η επαναλειτουργία μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, οι αγορές ανησυχούν ότι ακόμη και μια προσωρινή διακοπή μπορεί να εντείνει τις πιέσεις, καθώς οι εναλλακτικές διαδρομές είναι περιορισμένες και το κόστος μεταφοράς πετρελαίου έχει εκτοξευθεί λόγω των ασφαλίστρων πολέμου και των κινδύνων στην περιοχή.

Νέα πίεση στην αγορά από Ορμούζ και Υεμένη

Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει εύθραυστη, με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση. Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια έχουν αναφερθεί ότι αντιμετώπισαν προβλήματα τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ροές ενέργειας.

Παράλληλα, οι Χούθι έχουν ενισχύσει τη δραστηριότητά τους στην Υεμένη, μετά την κατάληψη περιοχών στις δυτικές ακτές της χώρας που τους δίνουν μεγαλύτερη επιρροή κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια υποστήριξε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στην Υεμένη και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Η νέα κλιμάκωση δημιουργεί ένα σύνθετο ενεργειακό ρίσκο: από τη μία πλευρά οι άμεσες απώλειες παραγωγής παραμένουν περιορισμένες, από την άλλη όμως η αγορά τιμολογεί πλέον τον κίνδυνο ευρύτερης διαταραχής στις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Goldman Sachs: Αυξάνεται ο κίνδυνος για πετρέλαιο πάνω από τα 120 δολάρια

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές σηματοδοτούν ουσιαστική κλιμάκωση της σύγκρουσης και αυξάνουν την πιθανότητα ενός σεναρίου όπου το Brent θα κινηθεί πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, η Ασία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις στην προμήθεια αργού, καθώς οι αγοραστές ανταγωνίζονται για διαθέσιμα φορτία και οι περιφερειακές τιμές κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα διπλό σοκ: την αυξημένη ζήτηση για αποθέματα ασφαλείας και τον φόβο ότι μια νέα επίθεση σε ενεργειακές υποδομές ή σε θαλάσσιες οδούς μπορεί να περιορίσει περαιτέρω τις παγκόσμιες ροές.

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