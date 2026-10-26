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Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή άσκησαν πιέσεις στην αγορά. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, καθώς και οι απειλές κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας, περιόρισαν την πτώση, διατηρώντας τις τιμές κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 91 σεντς ή 0,8%, κλείνοντας στα 115,81 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε πτώση 1,51 δολαρίων ή 1,46%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 101,76 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς υποχώρησαν μετά τα ισχυρά κέρδη της Παρασκευής, όταν το Brent είχε ενισχυθεί κατά περισσότερα από 3 δολάρια, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με άνοδο περίπου 6%. Το WTI είχε καταγράψει εβδομαδιαία κέρδη 2,3%.

Οι επιθέσεις των Χούθι και οι διπλωματικές προσπάθειες

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά αντλιοστασίων στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι ισχυρισμοί των Χούθι δεν είχαν επιβεβαιωθεί άμεσα από τις σαουδαραβικές αρχές. Ωστόσο, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέστρεψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ριάντ και νότιες περιοχές του βασιλείου.

Νωρίτερα στη συνεδρίαση, οι ελπίδες για διπλωματική πρόοδο στην αντιμετώπιση της περιφερειακής σύγκρουσης είχαν οδηγήσει το Brent σε πτώση μεγαλύτερη των 2 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε με τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει ενημερωθεί για τις σχετικές διεργασίες, μεσολαβητές από το Κατάρ ταξίδεψαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διερευνήσουν τρόπους αποκλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν πραγματοποίησαν τη Δευτέρα συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης.

Οι συνομιλίες αποτέλεσαν την πρώτη επαφή υψηλού επιπέδου μεταξύ του Ιράν και των τριών χωρών, οι οποίες είχαν υπογράψει μεταξύ τους συμφωνία αμοιβαίας άμυνας τον Αύγουστο.

Με την ολοκλήρωση των επαφών, οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια στιγμή, το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου εξουσιοδότησε τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι να λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» για να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία να αμυνθεί, ενισχύοντας το ενδεχόμενο παροχής αιγυπτιακής στρατιωτικής υποστήριξης προς το βασίλειο.

Ο χειρότερος μήνας για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων

Οι επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, εξακολουθούν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν στις σοβαρές διαταραχές της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Washington Institute for Near East Policy, δεξαμενής σκέψης που παρακολουθεί περιστατικά θαλάσσιας ασφάλειας διεθνώς από το 2017, ο Οκτώβριος αναδεικνύεται στον χειρότερο μήνα για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και στις γειτονικές θαλάσσιες οδούς.

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι η πετρελαιοκηλίδα από δεξαμενόπλοιο που υπέστη ζημιές από επίθεση στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει επεκταθεί, προκαλώντας το κλείσιμο περισσότερων παραλιών και εντείνοντας τις ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε πληροφορίες από τρίτους για πλοίο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες κοντά στην περιοχή Αλ Φάου του Ιράκ.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι δεν υπήρχαν ακόμη πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, την έκταση των πιθανών ζημιών ή τις περιβαλλοντικές συνέπειες του περιστατικού.

Ρωσία και Σαουδική Αραβία αναπροσαρμόζουν την ενεργειακή τους στρατηγική

Εκτός Μέσης Ανατολής, τα ρωσικά διυλιστήρια αυξάνουν την παραγωγή ντίζελ μέσα στον Οκτώβριο, μετά τη χορήγηση ποσοστώσεων εξαγωγών από τη ρωσική κυβέρνηση, σε συνέχεια της συμφωνίας εφοδιασμού που συνήψε το Κρεμλίνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την πληροφορία μετέφεραν δύο πηγές του ενεργειακού κλάδου με γνώση των σχετικών εξελίξεων.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας και της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco θα ξεκινήσει να αποθηκεύει αργό πετρέλαιο στη Σιγκαπούρη από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της Aramco στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων.

IEA: Οι αγορές ενέργειας δεν θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα το 2027

Τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα ενεργειακών προμηθειών επανέλαβε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, μιλώντας τη Δευτέρα σε εκδήλωση του ενεργειακού κλάδου στη Σιγκαπούρη.

Ο Μπιρόλ εκτίμησε ότι οι ενεργειακές αγορές δεν πρόκειται να επιστρέψουν το 2027 στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια και το βάθος των διαταραχών που έχει προκαλέσει η σύγκρουση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νέα στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (Strategic Petroleum Reserve – SPR) υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα στα 282,6 εκατομμύρια βαρέλια.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 1982, εξέλιξη που αναδεικνύει τις πιέσεις στην ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να καθορίζει την πορεία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.