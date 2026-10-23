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Σε νέα υψηλά εξαμήνου κινείται το Brent που «χτύπησε» και τα 116 δολάρια, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις της αγοράς, που λένε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις στο Ιράν τις επόμενες εβδομάδες. To πετρέλαιο που παραμένει στα ύψη φέρνει νέες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες ακολούθως αυξάνουν τα στοιχήματα για υψηλότερα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες, σενάριο που φέρνει αναταραχή στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Όπως είναι φυσικό, σε περιόδους αβεβαιότητας, οι επενδυτές παίζουν με ασφάλεια και στρέφονται σε «καταφύγια», όπως τα αμερικανικά και τα γερμανικά ομόλογα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 2,6%, στα 116,13 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Απριλίου. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο περίπου 3%, φτάνοντας στα 102,56 δολάρια το βαρέλι.

Στο κόκκινο η Wall, τα αμερικανικά ομόλογα κερδίζουν έδαφος

Με το βλέμμα στις τιμές του πετρελαίου και στο πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, η Wall Street δέχεται ισχυρές πιέσεις στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με τον Dow Jones να υποχωρεί κατά 805 μονάδες στο άνοιγμα, τον τεχνολογικό Nasdaq να καταγράφει απώλειες 0,3% και τον S&P 500 να σημειώνει πτώση 0,6%.

Παρά τη σημερινή εικόνα, η εβδομαδιαία εικόνα των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών παραμένει μικτή. Ο S&P 500 οδεύει προς οριακά εβδομαδιαία κέρδη, μικρότερα του 0,1%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,5% στο ίδιο διάστημα. Αντίθετα, ο Dow Jones, παρά τη σημαντική ημερήσια πτώση του, κινείται προς εβδομαδιαία άνοδο 1,7%, διατηρώντας θετικό πρόσημο σε επίπεδο εβδομάδας.

Λόγω της αναταραχής στις κεφαλαιαγορές, οι επενδυτές στρέφονται μαζικά προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, που θεωρούνται ασφαλή. Η απόδοση του δεκαετούς Treasury ενισχύθηκε κατά μία μονάδα βάσης, φτάνοντας στο 4,9697% την Παρασκευή, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ εκείνη του διετούς τίτλου υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης.

Γαλλικές πιέσεις στην Ευρώπη, επιβιώνουν τα γερμανικά Bunds

Οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων υποχωρούν στο 5,05%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 27 μονάδες βάσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων χωρών της Ευρωζώνης, αλλά και για την ισχυρότερη εβδομαδιαία αύξηση των γαλλικών αποδόσεων από τα τέλη Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, το spread που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά κρατικά ομόλογα αντί των γερμανικών Bunds, τα οποία θεωρούνται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, παρέμεινε πάνω από τις 170 μονάδες βάσης. Η διαφορά αυτή, είχε προηγουμένως διευρυνθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, αντανακλώντας τις εντεινόμενες ανησυχίες των αγορών για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας και την παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα.

Το γερμανικό δεκαετές κινείται κοντά στο 3,35%, το ελληνικό 10ετές στο 4,40% και το ιταλικό στο 4,6%.

Τα βλέμματα στρέφονται στην αποψινή αξιολόγηση της Moody’s, με το σενάριο υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας να κρίνεται αρκετά πιθανή από τους αναλυτές.

Τεταμένο είναι και το κλίμα στις ευρωαγορές.

Λίγο πριν το κλείσιμο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,85%, ο γερμανικός Dax στο -1,26%, ο FTSE 100 στο -0,81%, ο γαλλικός CAC -0,91% και ο ιταλικός FTSE MIB στο -0,42%,

Σε χαμηλό τριών μηνών το Euronext Athens

Οι πωλητές είχαν τον πρώτο λόγο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επικρατώντας για δεύτερη συνεχόμενη μέρα και οδηγώντας σε αρνητικό ρεκόρ τριμήνου. Ωστόσο, στο τελευταίο δίωρο «μαζεύτηκε» ένα μέρος των απωλειών, με το κλείσιμο να γίνεται μακριά από τα χαμηλά ημέρας. Οι τράπεζες βρέθηκαν εκ νέου στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, χάνοντας για δεύτερη μέρα πάνω από -4%.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 57,47 μονάδες ή -2,22% και έκλεισε στις 2.530,46 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.513,95 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.578,84 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 28 Ιουλίου (2.521,18 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ σημείωσε πτώση -3,18%. Εντός του Οκτωβρίου κινείται χαμηλότερα κατά -7,59% και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται πλέον σε +19,32%.

Σε υψηλά επίπεδα ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ, με τα 246,95 εκατ. ευρώ να αφορούν σε mega πακέτο της Eurobank. Το εν λόγω πακέτο πέρασε στις δημοπρασίες, αφορά σε περίπου 59,53 εκατ. τεμάχια, ήτοι στο 1,65% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και άλλαξε χέρια έναντι 4,148 ευρώ ανά μετοχή.

Μεικτή εικόνα στα ασιατικά

Τα χρηματιστήρια της Ασίας και του Ειρηνικού ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση με μικτά πρόσημα, με τις κινεζικές μετοχές να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, την ώρα που οι ιαπωνικοί δείκτες κινήθηκαν πτωτικά.

Στη Νότια Κορέα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,3%, κλείνοντας στις 5.550,30 μονάδες. Αντίθετα, ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Kosdaq υποχώρησε κατά 1,62%, στις 751,69 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 0,34%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 62.693,16 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix έχασε 0,79%, κλείνοντας στις 3.965,81 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, στις 8.795,20 μονάδες.

Αντίθετα, στην Κίνα επικράτησε ανοδικό κλίμα, με τον δείκτη CSI 300 να καταγράφει κέρδη 1,71%, τερματίζοντας τη συνεδρίαση στις 4.105,33 μονάδες. Ωστόσο, παρά τη σημαντική ημερήσια ανάκαμψη, ο κινεζικός δείκτης ολοκλήρωσε την εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, συμπληρώνοντας 11 συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών.

Χρυσός: Σε χαμηλό τριμήνου και με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο

Οριακή ανάκαμψη από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών καταγράφει την Παρασκευή ο χρυσός, ωστόσο εξακολουθεί να οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η προοπτική αυτή ασκεί πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο, το οποίο δεν προσφέρει απόδοση με τη μορφή τόκου, καθιστώντας το λιγότερο ελκυστικό σε σύγκριση με άλλες επενδυτικές επιλογές. Η τιμή spot του χρυσού διαμορφωνόταν στα 4.018 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα υποχωρήσει έως τα 3.986,50 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Ιουλίου. Σε εβδομαδιαία βάση, ο χρυσός καταγράφει απώλειες 3,5%, οδεύοντας προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, υποχωρούσαν κατά 0,5%, στα 4.040,70 δολάρια ανά ουγγιά.