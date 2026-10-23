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Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις τιμές του πετρελαίου, ενώ οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η αναταραχή στην αγορά γαλλικών ομολόγων επιβαρύνουν το διεθνές επενδυτικό κλίμα.

Το Brent ξεπέρασε σήμερα για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο τα 114 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι φόβοι για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν το ράλι των τιμών. Το διεθνές σημείο αναφοράς του πετρελαίου ενισχυόταν κατά 1,4%, στα 114,45 δολάρια το βαρέλι, στις συναλλαγές του Λονδίνου, προσθέτοντας νέες πιέσεις στις διεθνείς αγορές, προτού αποκλιμακωθεί ελαφρώς στα 113,66 δολ/βαρέλι.

Η άνοδος του πετρελαίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονται ήδη υπό πίεση, εξαιτίας των έντονων απωλειών των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street και των αυξανόμενων αμφιβολιών για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα. Παράλληλα, η αναταραχή στην αγορά γαλλικών ομολόγων εντείνει την αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

«Οι αναταράξεις των τελευταίων εβδομάδων συνέπεσαν όλες μαζί», σχολίασε ο Τζιμ Ράιντ της Deutsche Bank, περιγράφοντας τη συγκυρία που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές.

Ανησυχία για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη εντάθηκαν μετά τις τελευταίες προβλέψεις της Meta για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της. Η αγορά προβληματίζεται για το κατά πόσο η επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, η οποία χρηματοδοτείται σε αυξανόμενο βαθμό μέσω δανεισμού, θα αποφέρει τις προσδοκώμενες αποδόσεις.

Ο Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 2,9% στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ενώ οι επενδυτές στράφηκαν προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία. Στην Ασία, τα κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν, με την απόδοση του δεκαετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου να υποχωρεί κατά 0,09 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,77%. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα από τις τιμές τους.

Σύμφωνα με συναλλασσόμενο στην αγορά συναλλάγματος στο Τόκιο, οι διεθνείς επενδυτές επανεξετάζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεγάλες εταιρείες υποδομών υπολογιστικού νέφους και τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, αναζητώντας ασφαλέστερα καταφύγια για τα κεφάλαιά τους.

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν έντονες διακυμάνσεις. Ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως και 4%, προτού ανακτήσει μέρος των απωλειών του, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε πτώση έως και 2%, περιορίζοντας στη συνέχεια τις απώλειές του.

Παρά την ανάκαμψη προς το τέλος της συνεδρίασης, ο Kospi έχει χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο της αξίας του μέσα στον Οκτώβριο και βρίσκεται περισσότερο από 40% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times.

Οι μετοχές των κατασκευαστών μνημών δέχθηκαν ιδιαίτερες πιέσεις. Η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 4,1% και η SK Hynix κατά 2,6%. Οι δύο εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του νοτιοκορεατικού δείκτη.

Παράλληλα, η SK Hynix ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τα σχέδια εισαγωγής της αμερικανικής θυγατρικής της Solidigm στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, επικαλούμενη τις πρόσφατες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές και την πορεία των μετοχών. Η Solidigm δραστηριοποιείται στην παραγωγή μνημών flash NAND, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Στην Ιαπωνία, η μετοχή της SoftBank, επενδύτριας στην OpenAI, υποχώρησε κατά 6%, με τις εβδομαδιαίες απώλειες να πλησιάζουν το 15%. Η Sumco, παραγωγός πλακιδίων πυριτίου για προηγμένους ημιαγωγούς, κατέγραψε πτώση 7,8%.

Την ίδια ώρα, ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε περίπου 1% και παρέμεινε σε περιοχή τεχνικής bear market, έχοντας χάσει 20% από το υψηλό του στα τέλη Ιουνίου.

Οι φόβοι για το κόστος χρηματοδότησης

Οι επενδυτές προβληματίζονται επίσης για το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και για τον δανεισμό που απαιτείται προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις τους.

Ο Σόκι Ομόρι, στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος της Deutsche Bank, σημείωσε ότι οι ανησυχίες αυτές στρέφουν τους επενδυτές προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Η ενίσχυση του γεν, από την άλλη πλευρά, περιορίζει τις πιέσεις προς την Τράπεζα της Ιαπωνίας να επιταχύνει τις αυξήσεις επιτοκίων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή, η πρόσφατη στροφή προς τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα δεν συνιστά ακόμη επαναπατρισμό ιαπωνικών κεφαλαίων.

Η πορεία του πετρελαίου και των χρηματιστηριακών αγορών αναμένεται να εξαρτηθεί από την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και από το κατά πόσο οι επενδυτές θα συνεχίσουν να αμφισβητούν τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Reuters: Η γεωπολιτική ένταση διατηρεί το πετρέλαιο πάνω από τα 114 δολάρια

Αναλυτές της ING, όπως μεταδίδει το Reuters, εκτιμούν ότι ακόμη και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης αρκεί για να διατηρήσει ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές. Παράλληλα, η Λιν Τραν της XS.com επισημαίνει ότι η ένταση των πραγματικών διαταραχών στην προσφορά και ο χρόνος αποκατάστασής τους θα καθορίσουν το μέγεθος αυτού του πρόσθετου κόστους.

Το Reuters επισημαίνει επίσης τους κινδύνους για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς οι συγκρούσεις κοντά στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ απειλούν μία ακόμη σημαντική διαδρομή διακίνησης πετρελαίου.

Associated Press: Νέοι κίνδυνοι για τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ

Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε επτά πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για νέα κλιμάκωση και για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών.

Σύμφωνα με το Associated Press , οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης για αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις, εάν συνεχιστούν οι στρατιωτικές συνοδείες εμπορικών πλοίων στο στενό. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία ενισχύει τη χρήση αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τη δυναμικότητά του στα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εξέλιξη έχει σημασία για την αγορά, καθώς το Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τις διεθνείς ροές πετρελαίου. Ενδεχόμενη παρατεταμένη διαταραχή θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος μεταφοράς και να εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την προσφορά.

Στο επίκεντρο οι εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής πετρελαίου

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν τον κίνδυνο που δημιουργούν οι επιθέσεις όχι μόνο στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά και στις εναλλακτικές διαδρομές μέσω των οποίων οι παραγωγοί του Κόλπου επιχειρούν να διατηρήσουν τις εξαγωγές τους.

Όπως αναφέρει το investing.com, το πετρέλαιο «φλερτάρει» με τα 115 δολ/βαρέλι και οι αγορές ενσωματώνουν στις τιμές ένα πρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς ενδεχόμενη ζημιά σε κρίσιμους αγωγούς ή τερματικούς σταθμούς θα μπορούσε να περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες. Η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί τον αγωγό Ανατολής-Δύσης για τη μεταφορά πετρελαίου προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, η ανάλυση επισημαίνει και τους παράγοντες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την άνοδο: την εξασθένηση της ζήτησης λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, τις ενδείξεις πίεσης στην κατανάλωση καυσίμων και την πιθανότητα αποκλιμάκωσης της έντασης. Σε περίπτωση ουσιαστικής διπλωματικής προόδου, το πρόσθετο γεωπολιτικό ασφάλιστρο θα μπορούσε να περιοριστεί.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αναλυτές, οι υψηλές τιμές ενέργειας, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και οι ανησυχίες στις αγορές περιορίζουν τη δυνατότητα διαρκούς ανόδου. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν τεκμαίρεται με βεβαιότητα ότι οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Φαίνεται, ωστόσο, ότι όσο παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος για τις ενεργειακές υποδομές και τις θαλάσσιες μεταφορές, οι τιμές είναι πιθανό να συνεχίσουν να επηρεάζονται έντονα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.