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Για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση κινείται ανοδικά το πετρέλαιο, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε νέο πακέτο μέτρων με στόχο να εντείνει δραστικά την οικονομική πίεση στο Ιράν, απειλώντας παράλληλα με συνέπειες τις χώρες που εξακολουθούν να παρέχουν οικονομική στήριξη στην Τεχεράνη.

Το Brent κινείται προς τα 92 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 5% στις προηγούμενες τέσσερις συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) για παράδοση Οκτωβρίου βρέθηκε κοντά στα 86 δολάρια.

Ο Τραμπ περιέγραψε τη νέα στρατηγική ως «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα», κάνοντας λόγο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια «ECONOMIC D-DAY» και καλώντας τους συμμάχους των ΗΠΑ να συνταχθούν με την Ουάσιγκτον.

Η νέα κλιμάκωση προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας σε μια αγορά πετρελαίου που έχει ήδη καταγράψει ισχυρό ράλι φέτος, μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Απειλές και προς τις χώρες που βοηθούν το Ιράν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέπει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικούς φορείς να παρέχουν βοήθεια στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με «τεράστιες οικονομικές συνέπειες».

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το είδος των μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνησή του.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι πρέπει να σταματήσουν δραστηριότητες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να παρακάμπτει την οικονομική πίεση, όπως το λαθρεμπόριο, οι μεταφορές μετρητών, η χρήση ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και τα νηολόγια πλοίων.

Η τελευταία προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση στην ιρανική οικονομία —την οποία είχε προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ— ενέχει παράλληλα τον κίνδυνο να προκαλέσει νέες εντάσεις με τις χώρες που αγοράζουν ιρανικό αργό.

Και στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η Κίνα.

Στο στόχαστρο οι κινεζικές αγορές ιρανικού πετρελαίου

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, παρότι τα επίσημα κινεζικά τελωνειακά στοιχεία δεν καταγράφουν εισαγωγές από το Ιράν από το 2022.

Μεγάλο μέρος των ποσοτήτων καταλήγει σε ιδιωτικά κινεζικά διυλιστήρια, τα λεγόμενα teapots, τα οποία προσελκύονται από τις σημαντικές εκπτώσεις με τις οποίες διατίθεται συνήθως το ιρανικό αργό εξαιτίας των προηγούμενων αμερικανικών κυρώσεων.

Μια πιο επιθετική εφαρμογή δευτερογενών κυρώσεων θα μπορούσε επομένως να φέρει την Ουάσιγκτον σε αντιπαράθεση όχι μόνο με το Ιράν αλλά και με επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς φορείς που συνδέονται με τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει τις τελευταίες εβδομάδες μετατοπίσει το βάρος από τις στρατιωτικές επιλογές προς την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης.

Στόχος φαίνεται να είναι η επιστροφή της Τεχεράνης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει μια συμφωνία που θα τερματίσει οριστικά τον πόλεμο, θα βάλει τέλος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και θα άρει την πίεση της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αποκλεισμός και οι «κρυφές» διελεύσεις από το Ορμούζ

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν αυτή την περίοδο τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, την ώρα που υπάρχουν ενδείξεις ότι ποσότητες αργού από άλλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του Περσικού Κόλπου μεταφέρονται κρυφά μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρά τις απειλές κατά της ναυσιπλοΐας.

Ο ίδιος ο Τραμπ ανέφερε νωρίτερα ότι «πολύ πετρέλαιο» περνά πλέον από τα Στενά, μια δήλωση που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές, καθώς οι πραγματικές ροές μέσω της περιοχής αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις τιμές.

Παρά τη νέα άνοδο της Πέμπτης, άλλωστε, το πετρέλαιο παρέμεινε κάτω από τις κορυφές που είχε αγγίξει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Η αγορά έμαθε να μην αντιδρά σε κάθε τίτλο»

«Το γεγονός ότι το πετρέλαιο μετακινήθηκε ελάχιστα ίσως είναι η πραγματική είδηση», σχολίασε ο Χάρις Κουρσίντ, επικεφαλής επενδύσεων της Karobaar Capital.

Όπως εξήγησε, έπειτα από έξι μήνες κρίσης η αγορά έχει μάθει να μην επανατιμολογεί το αργό κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα γεωπολιτική είδηση.

Οι δηλώσεις Τραμπ έχουν σημασία, πρόσθεσε, όμως για τους traders μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν οι πραγματικές ποσότητες πετρελαίου που περνούν από το Ορμούζ.

Μέχρι οι φυσικές ροές να επιβεβαιώσουν τη σκληρή ρητορική, η αγορά είναι πιθανό να εξακολουθήσει να αγνοεί μέρος του γεωπολιτικού «θορύβου».

Μεγαλώνει η απομόνωση της Τεχεράνης

Το νέο αμερικανικό πακέτο ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να διακόψουν όλες τις οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη, κατηγορώντας το Ιράν ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του εδάφους τους.

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα ΗΑΕ αποτελούν εδώ και χρόνια σημαντικό χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κόμβο για Ιρανούς και ιρανικές επιχειρήσεις. Η διακοπή των δεσμών αναμένεται συνεπώς να εντείνει περαιτέρω την οικονομική απομόνωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην αγορά πετρελαίου, το άμεσο spread του Brent —η διαφορά μεταξύ των δύο κοντινότερων συμβολαίων— παραμένει σε backwardation σχεδόν 2 δολαρίων το βαρέλι.

Πρόκειται για ανοδική δομή της αγοράς, κατά την οποία τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης διαπραγματεύονται ακριβότερα από εκείνα του επόμενου μήνα, υποδηλώνοντας αυξημένη ζήτηση για διαθέσιμο πετρέλαιο στο παρόν.

Στήριξη και από τα αμερικανικά αποθέματα

Στήριξη στις τιμές προσέφεραν και τα τελευταία στοιχεία από τις ΗΠΑ.

Η δραστηριότητα των αμερικανικών διυλιστηρίων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων σε εθνικό επίπεδο υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο για περισσότερο από έναν μήνα.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της στενότητας που επικρατεί στην αγορά ντίζελ.

Τα στοιχεία αυτά αντιστάθμισαν σε έναν βαθμό την αύξηση κατά 4,4 εκατ. βαρέλια των αμερικανικών αποθεμάτων αργού την περασμένη εβδομάδα.

Με το Brent κοντά στα 92 δολάρια, το Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Ουάσιγκτον να επιχειρεί πλέον να αποκόψει ακόμη περισσότερο την Τεχεράνη από την παγκόσμια οικονομία, η αγορά στρέφει το βλέμμα στις πραγματικές εξαγωγικές ροές του Ιράν και στις αντιδράσεις των μεγάλων αγοραστών του — πρωτίστως της Κίνας.

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