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Σε άμεσο επιχειρησιακό κίνδυνο από τη νέα πολιτική της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται πλέον η Dynacom Tankers Management, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, καθώς δεύτερο δεξαμενόπλοιο του ελληνικού ομίλου περιλαμβάνεται στην ιρανική λίστα των πλοίων που χαρακτηρίζονται «μη συμμορφούμενα» με τους κανόνες διέλευσης της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν διεύρυνε τη λίστα στα 77 πλοία, ενώ, σύμφωνα με το Seatrade Maritime News, μεταξύ των νέων προσθηκών βρίσκεται το Pserimos, δεύτερο tanker της Dynacom μετά το Kavomaleas.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης δεν περιορίζονται σε διοικητικά μέτρα. Όπως μετέδωσε το Reuters, η Persian Gulf Strait Authority έχει προειδοποιήσει ότι τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα ενδέχεται, σε περίπτωση μελλοντικής διέλευσης από το Ορμούζ, να βρεθούν αντιμέτωπα με πρόστιμα, κράτηση ή ακόμη και κατάσχεση. Η τελευταία επικαιροποίηση πρόσθεσε 21 πλοία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από 56 σε 77 μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Η Τεχεράνη επιχειρεί, παράλληλα, να διευρύνει την πίεση πέρα από τα ίδια τα πλοία. Η ιρανική αρχή έχει προειδοποιήσει ασφαλιστικές εταιρείες, P&I Clubs και νηογνώμονες να μη συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στα 77 πλοία.

Παράλληλα, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να ενταχθούν στη Μαύρη Λίστα- blacklist και άλλα πλοία τα οποία συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με τα ήδη καταχωρισμένα, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο ship-to-ship (STS). Αυτό είναι και το στοιχείο που μετατρέπει τη Μαύρη Λίστα από μια πολιτική προειδοποίηση σε δυνητικό εμπορικό πρόβλημα. Εφόσον η απειλή αρχίσει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από ασφαλιστές, P&I Clubs, νηογνώμονες και ναυλωτές, οι συνέπειες μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ το ενδεχόμενο μιας διέλευσης από το Ορμούζ.

Για ένα blacklisted tanker μπορεί να τεθούν ζητήματα ασφαλιστικού κόστους, όρων ναύλωσης και προθυμίας των charterers να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο tonnage, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το γεωπολιτικό premium στην περιοχή βρίσκεται ήδη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η κίνηση του Ιράν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική κίνηση στα Στενά έχει ήδη υποχωρήσει δραματικά. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που μετέδωσε το Reuters, μόλις τέσσερα πλοία μεταφοράς commodities πέρασαν από το Ορμούζ τη Δευτέρα, έναντι δέκα την προηγούμενη ημέρα και περίπου 125 διελεύσεων ημερησίως πριν από τον πόλεμο.

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